'Chicago Fire' arrasa con cuatro capítulos entre lo más visto, pero lidera el cine de Trece con "Este cura"

Divinity y Energy se convierten en las cadenas más vistas del día en la TDT con un 2,7 de media. La primera de ellas lo logra gracias a 'Chicago Fire' mientras que la segunda lo consigue con 'The Rookie'. También es un gran día para el cine, pues encontramos cuatro películas en el Top 10: "Este cura" en Trece, con un 3,5% y en lo más alto; "Sphere" y "Shooter: el tirador" en Neox; y "Way Down" en FDF.

