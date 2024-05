Por Mario de Hipólito de Sande |

Desde que Sebastián Yatra decidió aceptar el reto de Men's Health, ha vivido tres meses llenos de trabajo en los que ha pasado por doce países. El compositor colombiano no solo ha perdido 7 kilos, sino que ha conseguido definir su cuerpo y su cintura ha pasado de tener un perímetro de 90 a 80 centímetros. Sin embargo, pese a las dificultades, el cantante ha comprendido que el reto va más allá de unos abdominales o una portada en una revista internacional.

Antes y después de Sebastián Yatra

Para lograr estos resultados, Yatra ha tenido que seguir, entrenador personal y nutricionista, respectivamente. Según ha confirmado el cantante en su entrevista con Jordi Martínez, director de la revista, tras este proceso se ha quedado con un cuerpo de 9, mientras que antes se veía con un cuerpo de 5.

Sin embargo, el reto no le ha resultado nada fácil, ha confesado haber flaqueado en varias ocasiones. "Estuve en Islandia grabando el vídeo de 'Akureyri', y ahí empecé a comer peor", comenzó. "Después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la mierda. Pero en un momento dado pensé: '¡Uy! Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada... Y gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo", aseguró.

Sebastián Yatra ha utilizado este espacio también para dar voz a la salud mental. "Es parte de la salud, sin duda. El cerebro es otro músculo y hay que entrenarlo", confirmó el compositor. Además, ha reconocido que el aspecto de su vida que más le ha costado gestionar siempre ha sido el del amor. "He ido al psicólogo más por temas de mujeres y de amores... Ese ha sido más mi tema desde chiquito", admitió.

Sebastián Yatra después de su cambio físico para Men's HealthMen's Health

Su relación con Aitana

Por otro lado, se ha pronunciado también sobre su relación con Aitana. "Nos entendemos muy bien escribiendo. Y fuera del estudio también", comentó sobre la extriunfita. También se ha pronunciado sobre las declaraciones que hizo sobre la infidelidad en su relación. "Soy muy abierto con mis pensamientos y, en ese caso, creo que me expresé un poco mal. De pronto, no tanto el mensaje que dije, pero la forma de decirlo no fue la mejor", recordó el colombiano.