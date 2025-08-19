FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 18 DE AGOSTO

Tres capítulos de 'Los Simpson' destacan pero 'Emanet' y 'Bright Minds' lideran la jornada

Dos entregas de 'Fantasmas' en Neox también se cuelan en el Top 10 de lo más visto.

Por RedacciónPublicado: Martes 19 Agosto 2025 09:24 (hace 15 horas)

Audiencias Lunes 18 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,2%

  • logola1

    11,0%

  • logotelecinco

    8,2%

  • logolasexta

    5,8%

  • logocuatro

    4,7%

  • logola2

    3,5%

  • logoenergy

    3,0%

  • logofdf

    2,7%

  • logoneox

    2,2%

  • logonova

    2,2%

  • logo13tv

    2,1%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logodivinity

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logoparamount-network

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoboing

    1,1%

  • logoclan

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Nueva jornada de liderazgo para 'Emanet' (3,5%) en Nova, seguida en esta ocasión por un episodio de 'Bright Minds' en Atreseries. Sin embargo, destacan cinco puestos en el ranking para Neox, siendo tres de ellos para 'Los Simpson' cerrando el Top 5 y dos entregas de 'Fanstasmas'. Completan el listado de lo más visto del día un capítulo de 'La que se avecina' en FDF, uno de 'Mar de amor' en Nova y una película en Trece.

&amp;#39;Bright Minds&amp;#39; sigue triunfando en Atreseries

'Bright Minds' sigue triunfando en Atreseries

Ranking cadenas TDT Lunes, 18 de Agosto de 2025

Energy 3,0%

FDF 2,7%

Neox 2,2%

Nova 2,2%

TRECE 2,1%

Atreseries 2,0%

BEMADtv 1,8%

Divinity 1,7%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,5%

Paramount Network 1,4%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,2%

Ten 1,2%

Boing 1,1%

Clan TVE 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
314.000
3,5%
Atreseries
Bright Minds El libro
22:01
23:13
288.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:09
15:33
286.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:33
15:58
284.000
3,2%
Neox
Los Simpson
14:26
14:49
260.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un pipiolo, un bombero y un ...
15:46
17:11
257.000
3,0%
Neox
Fantasmas
18:57
19:19
254.000
3,6%
TRECE
Cine Pistolas en la frontera
20:34
22:03
250.000
3,0%
Neox
Fantasmas
18:34
18:57
249.000
3,5%
Nova
Mar de amor
16:30
18:00
239.000
3,0%

Ranking Energy (3,0%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:15
26:01
235.000
3,4%
Energy
Hawai 5.0 Tu cuchillo, mi espalda, mi pistola, ...
15:16
16:02
213.000
2,4%
Energy
C. S. I. Abandonando las vegas
16:55
17:48
208.000
2,6%
Energy
C. S. I. Mercado de encuentros
19:33
20:15
206.000
3,0%
Energy
C. S. I. Redrum
18:42
19:33
196.000
2,8%

Ranking FDF (2,7%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un pipiolo, un bombero y un ...
15:46
17:11
257.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
20:51
22:54
208.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un buzon de chivatos, un ...
17:11
19:01
196.000
2,6%
FDF
Cine El hobbit: Un viaje inesperado
22:55
25:47
180.000
3,1%
FDF
La que se avecina Un oso amoroso, unos mellizos ...
19:01
20:51
161.000
2,3%

Ranking Neox (2,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:09
15:33
286.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:33
15:58
284.000
3,2%
Neox
Los Simpson
14:26
14:49
260.000
3,3%
Neox
Fantasmas
18:57
19:19
254.000
3,6%
Neox
Fantasmas
18:34
18:57
249.000
3,5%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
314.000
3,5%
Nova
Mar de amor
16:30
18:00
239.000
3,0%
Nova
Amarte asi, frijolito
18:00
19:28
234.000
3,3%
Nova
Triunfo del amor
20:56
23:12
213.000
2,4%
Nova
Por ella... Soy eva
19:28
20:56
147.000
2,1%

Ranking TRECE (2,1%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Pistolas en la frontera
20:34
22:03
250.000
3,0%
TRECE
Sesión doble El super poli
16:34
18:36
230.000
2,9%
TRECE
Cine western El muchacho de oklahoma
18:40
20:29
230.000
3,3%
TRECE
El cascabel
22:03
24:28
227.000
2,8%
TRECE
Sesión doble Pegafuerte
14:43
16:34
132.000
1,5%

Ranking Atreseries (2,0%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds El libro
22:01
23:13
288.000
3,1%
Atreseries
Bright Minds Detenidas
23:13
24:28
215.000
3,0%
Atreseries
Bright Minds Golem
20:51
22:01
181.000
2,1%
Atreseries
El mentalista Tatuaje rojo
16:11
16:48
178.000
2,1%
Atreseries
El mentalista Fuego y azufre
16:48
17:35
160.000
2,0%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La mascara del zorro
17:51
20:18
228.000
3,2%
BEMADtv
Cine Robin hood, principe de los ladrones
22:45
25:28
172.000
2,7%
BEMADtv
Cine Sommersby
15:43
17:51
127.000
1,5%
BEMADtv
Cine Black hawk derribado
20:18
22:45
111.000
1,3%
BEMADtv
Cine Virgen a los 40
25:28
26:29
68.000
3,2%

Ranking Divinity (1,7%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:54
17:47
165.000
2,1%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:00
16:54
163.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:12
16:00
130.000
1,4%
Divinity
Chicago Med Rema, rema, rema tu bote en un mar ...
22:04
22:57
126.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
17:47
18:43
120.000
1,6%

Ranking DMAX (1,5%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Tecnologia imposible Los einsteins de la ...
23:21
24:11
155.000
2,1%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
151.000
1,6%
DMAX
Batallas de la ingenieria: Leyendas contra iconos ...
24:18
25:02
134.000
2,6%
DMAX
Tecnologia imposible Armas totales
22:30
23:14
120.000
1,3%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:32
22:00
115.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
205.000
5,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
132.000
1,9%
Mega (España)
Forjado a fuego: Batir a los invencibles ...
22:43
23:44
107.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego: En la carretera El sable de ...
21:02
21:48
89.000
1,0%
Mega (España)
Aislados: Australia
15:29
18:29
87.000
1,1%

Ranking Paramount Network (1,4%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine El cuervo(the crow)
22:00
23:55
163.000
1,9%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer Pecados por ...
18:13
20:03
138.000
2,0%
Paramount Network
Agatha christie poirot Hickory dickory ...
16:09
18:13
123.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer La taberna de la ...
20:03
22:00
121.000
1,5%
Paramount Network
Cine El cuervo: Salvacion
23:55
25:48
91.000
2,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:30
123.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:29
22:58
122.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:29
116.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:44
110.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
16:29
16:58
105.000
1,2%

Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La reforma de tus sueños
21:13
22:08
96.000
1,1%
DKiss
La reforma de tus sueños
22:08
23:00
95.000
1,0%
DKiss
Crimenes en la red
18:08
19:02
77.000
1,1%
DKiss
La reforma de tus sueños
20:18
21:12
75.000
1,0%
DKiss
Crimenes en la red
19:02
19:56
75.000
1,1%

Ranking Ten (1,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:25
18:21
180.000
2,4%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:21
19:14
168.000
2,4%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:27
17:25
160.000
1,9%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:14
20:02
152.000
2,2%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:27
16:27
147.000
1,7%

Ranking Boing (1,1%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:07
21:23
84.000
1,0%
Boing
Tiny toons: Looniversidad
18:18
18:39
78.000
1,1%
Boing
Los Thunderman Mas vale bien casados
22:24
22:45
73.000
0,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:19
10:40
56.000
2,6%
Boing
Los Thunderman Apoyo floral
22:49
23:10
51.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
22:59
24:11
78.000
1,0%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Por ti contaria la arena ...
24:12
25:40
75.000
1,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó No hago otra cosa que ...
25:40
26:29
73.000
3,6%
Clan TVE
H2o El codigo gracie
22:36
22:58
54.000
0,6%
Clan TVE
Grand prix
19:41
21:49
52.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Objetivo mortal(2015)
21:37
23:01
110.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine El experimento filadelfia
15:36
17:22
83.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine La trampa del asesino
23:01
24:36
66.000
0,9%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:33
45.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:26
19:25
29.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen
22:00
23:35
76.000
0,9%
Teledeporte
La vuelta(d) Infiesto - Valgrande pajares. Cuitu ...
14:54
16:21
49.000
0,6%
Teledeporte
Tenis: Billie jean king cup femenino(d) España ...
17:26
19:45
37.000
0,5%
Teledeporte
Natacion artistica: Campeonato del mundo(d) Solo ...
23:36
24:36
37.000
0,6%
Teledeporte
Tenis: Billie jean king cup femenino(d) España ...
19:47
21:59
35.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Jet li es el mejor luchador
20:10
22:00
72.000
0,9%
Squirrel
Cine La venganza del dragon
22:00
24:05
72.000
0,9%
Squirrel
Cine Hiena salvaje 2
16:59
18:41
56.000
0,7%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Ni exclusivo ni ...
13:25
14:40
56.000
0,9%
Squirrel
Cine La venganza del ninja
18:41
20:10
54.000
0,8%
