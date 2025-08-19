Tres capítulos de 'Los Simpson' destacan pero 'Emanet' y 'Bright Minds' lideran la jornada

Publicado: Martes 19 Agosto 2025 09:24 (hace 15 horas)|
Audiencias Lunes 18 de Agosto de 2025
13,2%
11,0%
8,2%
5,8%
4,7%
3,5%
3,0%
2,7%
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
0,8%
0,7%
0,5%
0,0%
'Bright Minds' sigue triunfando en Atreseries
Ranking cadenas TDT Lunes, 18 de Agosto de 2025
3,0%
2,7%
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
0,8%
0,7%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
314.000
3,5%
Bright Minds El libro
22:01
23:13
288.000
3,1%
Los Simpson
15:09
15:33
286.000
3,1%
Los Simpson
15:33
15:58
284.000
3,2%
Los Simpson
14:26
14:49
260.000
3,3%
La que se avecina Un pipiolo, un bombero y un ...
15:46
17:11
257.000
3,0%
Fantasmas
18:57
19:19
254.000
3,6%
Cine Pistolas en la frontera
20:34
22:03
250.000
3,0%
Fantasmas
18:34
18:57
249.000
3,5%
Mar de amor
16:30
18:00
239.000
3,0%
Ranking Energy (3,0%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:15
26:01
235.000
3,4%
Hawai 5.0 Tu cuchillo, mi espalda, mi pistola, ...
15:16
16:02
213.000
2,4%
C. S. I. Abandonando las vegas
16:55
17:48
208.000
2,6%
C. S. I. Mercado de encuentros
19:33
20:15
206.000
3,0%
C. S. I. Redrum
18:42
19:33
196.000
2,8%
Ranking FDF (2,7%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un pipiolo, un bombero y un ...
15:46
17:11
257.000
3,0%
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
20:51
22:54
208.000
2,3%
La que se avecina Un buzon de chivatos, un ...
17:11
19:01
196.000
2,6%
Cine El hobbit: Un viaje inesperado
22:55
25:47
180.000
3,1%
La que se avecina Un oso amoroso, unos mellizos ...
19:01
20:51
161.000
2,3%
Ranking Neox (2,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:09
15:33
286.000
3,1%
Los Simpson
15:33
15:58
284.000
3,2%
Los Simpson
14:26
14:49
260.000
3,3%
Fantasmas
18:57
19:19
254.000
3,6%
Fantasmas
18:34
18:57
249.000
3,5%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
314.000
3,5%
Mar de amor
16:30
18:00
239.000
3,0%
Amarte asi, frijolito
18:00
19:28
234.000
3,3%
Triunfo del amor
20:56
23:12
213.000
2,4%
Por ella... Soy eva
19:28
20:56
147.000
2,1%
Ranking TRECE (2,1%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Pistolas en la frontera
20:34
22:03
250.000
3,0%
Sesión doble El super poli
16:34
18:36
230.000
2,9%
Cine western El muchacho de oklahoma
18:40
20:29
230.000
3,3%
El cascabel
22:03
24:28
227.000
2,8%
Sesión doble Pegafuerte
14:43
16:34
132.000
1,5%
Ranking Atreseries (2,0%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds El libro
22:01
23:13
288.000
3,1%
Bright Minds Detenidas
23:13
24:28
215.000
3,0%
Bright Minds Golem
20:51
22:01
181.000
2,1%
El mentalista Tatuaje rojo
16:11
16:48
178.000
2,1%
El mentalista Fuego y azufre
16:48
17:35
160.000
2,0%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La mascara del zorro
17:51
20:18
228.000
3,2%
Cine Robin hood, principe de los ladrones
22:45
25:28
172.000
2,7%
Cine Sommersby
15:43
17:51
127.000
1,5%
Cine Black hawk derribado
20:18
22:45
111.000
1,3%
Cine Virgen a los 40
25:28
26:29
68.000
3,2%
Ranking Divinity (1,7%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:54
17:47
165.000
2,1%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:00
16:54
163.000
1,9%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:12
16:00
130.000
1,4%
Chicago Med Rema, rema, rema tu bote en un mar ...
22:04
22:57
126.000
1,4%
Tu casa a juicio
17:47
18:43
120.000
1,6%
Ranking DMAX (1,5%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tecnologia imposible Los einsteins de la ...
23:21
24:11
155.000
2,1%
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
151.000
1,6%
Batallas de la ingenieria: Leyendas contra iconos ...
24:18
25:02
134.000
2,6%
Tecnologia imposible Armas totales
22:30
23:14
120.000
1,3%
¿Cómo lo hacen?
21:32
22:00
115.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
205.000
5,5%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
132.000
1,9%
Forjado a fuego: Batir a los invencibles ...
22:43
23:44
107.000
1,3%
Forjado a fuego: En la carretera El sable de ...
21:02
21:48
89.000
1,0%
Aislados: Australia
15:29
18:29
87.000
1,1%
Ranking Paramount Network (1,4%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El cuervo(the crow)
22:00
23:55
163.000
1,9%
Los asesinatos de midsomer Pecados por ...
18:13
20:03
138.000
2,0%
Agatha christie poirot Hickory dickory ...
16:09
18:13
123.000
1,5%
Los asesinatos de midsomer La taberna de la ...
20:03
22:00
121.000
1,5%
Cine El cuervo: Salvacion
23:55
25:48
91.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
23:00
23:30
123.000
1,4%
Informativo 24h
22:29
22:58
122.000
1,3%
Informativo 24h
22:00
22:29
116.000
1,2%
Telediario 2
21:00
21:44
110.000
1,3%
Informativo 24h
16:29
16:58
105.000
1,2%
Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La reforma de tus sueños
21:13
22:08
96.000
1,1%
La reforma de tus sueños
22:08
23:00
95.000
1,0%
Crimenes en la red
18:08
19:02
77.000
1,1%
La reforma de tus sueños
20:18
21:12
75.000
1,0%
Crimenes en la red
19:02
19:56
75.000
1,1%
Ranking Ten (1,2%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
17:25
18:21
180.000
2,4%
Caso cerrado: Edición estelar
18:21
19:14
168.000
2,4%
Caso cerrado: Edición estelar
16:27
17:25
160.000
1,9%
Caso cerrado: Edición estelar
19:14
20:02
152.000
2,2%
Caso cerrado: Edición estelar
15:27
16:27
147.000
1,7%
Ranking Boing (1,1%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
21:07
21:23
84.000
1,0%
Tiny toons: Looniversidad
18:18
18:39
78.000
1,1%
Los Thunderman Mas vale bien casados
22:24
22:45
73.000
0,8%
Doraemon, el gato cósmico
10:19
10:40
56.000
2,6%
Los Thunderman Apoyo floral
22:49
23:10
51.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
22:59
24:11
78.000
1,0%
Cuéntame cómo pasó Por ti contaria la arena ...
24:12
25:40
75.000
1,7%
Cuéntame cómo pasó No hago otra cosa que ...
25:40
26:29
73.000
3,6%
H2o El codigo gracie
22:36
22:58
54.000
0,6%
Grand prix
19:41
21:49
52.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Objetivo mortal(2015)
21:37
23:01
110.000
1,2%
Cine El experimento filadelfia
15:36
17:22
83.000
1,0%
Cine La trampa del asesino
23:01
24:36
66.000
0,9%
Real Madrid conecta
19:35
21:33
45.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
17:26
19:25
29.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Liga española resumen
22:00
23:35
76.000
0,9%
La vuelta(d) Infiesto - Valgrande pajares. Cuitu ...
14:54
16:21
49.000
0,6%
Tenis: Billie jean king cup femenino(d) España ...
17:26
19:45
37.000
0,5%
Natacion artistica: Campeonato del mundo(d) Solo ...
23:36
24:36
37.000
0,6%
Tenis: Billie jean king cup femenino(d) España ...
19:47
21:59
35.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 18 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Jet li es el mejor luchador
20:10
22:00
72.000
0,9%
Cine La venganza del dragon
22:00
24:05
72.000
0,9%
Cine Hiena salvaje 2
16:59
18:41
56.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó Ni exclusivo ni ...
13:25
14:40
56.000
0,9%
Cine La venganza del ninja
18:41
20:10
54.000
0,8%