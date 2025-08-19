'Grand Prix' lidera al crecer hasta el 12,6%, 'Renacer' se mantiene (10,8%) y 'Casper' cae a un 3,4% en Cuatro

Por Redacción | |

La semana arranca con buenas noticias para el 'Grand Prix', que recuperándose en su segunda semifinal y firmando un 12,6% (+2,6 puntos) recupera el liderazgo. Además, esta entrega se convierte en lo más visto de la noche al reunir a 912.000 espectadores.

Por su parte, el público de 'Renacer' se mantiene fiel a su cita y consigue mantener su cuota de pantalla intacta, pues repite un 10,8%. Tampoco le va mal a laSexta, que con su 'Operacion Fortune' marca un 6,8%, mejorando el share de su cine +1,2 puntos respecto a la semana anterior.

En Mediaset, 'Desaparecidos' no levanta cabeza, aunque con su 5,5% en Telecinco mejora ligeramente una décima. En cambio, la segunda entrega de 'Casper, el último padrino' parece interesar menos a la audiencia y baja del 5,4% de su estreno a un 3,4% que cosecha este lunes.

Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos en 'Renacer'

Prime time

'Renacer' se mantiene en un 10,8% en Antena 3

Subida de +2,6 puntos para 'Grand Prix' (12,6%)

Ligera mejora de una décima para 'Desparecidos'

'Casper' pierde -2 puntos en su segunda entrega

El cine de laSexta sube +1,2 puntos en una semana

La 1

Grand prix: El pre-show754.000 8,1% Grand prix912.000 12,6%

La 2

Cifras y letras285.000 3,4% Cifras y letras429.000 4,7% Cine clásico Sinuhe, el egipcio 378.000 4,6%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos Eddie Redmayne y Úrsula Corberó 873.000 9,5% Renacer742.000 10,8%

Cuatro

Viajeros Cuatro Buenos Aires 218.000 2,5% Viajeros Cuatro Medellín 485.000 5,3% Casper, el último padrino El infiltrado 243.000 3,4%

Telecinco

First Dates939.000 10,3% Desaparecidos. La serie339.000 5,5%

laSexta

El intermedio: The very best353.000 3,8% El taquillazo Operación Fortune: El gran engaño 418.000 6,8%

Los protagonistas de 'El último boy scout'

Late night

Bajada de -1,5 puntos para la reposición del 'Grand Prix'

6,6% para la repetición de 'Renacer' (-1,2)

Buen 6,2% para el cine de laSexta

La 1

Grand prix154.000 5,9%

La 2

Cine Despierta la furia 123.000 3,4% Metropolis Outsiders 6: Las consombrero 32.000 1,8%

Antena 3

Renacer203.000 6,6% Sportium game show72.000 4,3%

Cuatro

Río Salvaje139.000 3,8% El desmarque: Madrugada39.000 2,1%

Telecinco

El rey del mando Fenómenos virales 177.000 6,0% Gran Madrid show68.000 3,6%

laSexta

Cine El último boy scout 139.000 6,2%

Jesús Cintora regresa a 'Malas lenguas' tras sus vacaciones

Sobremesa y tarde

Gran 10,6% para 'Malas lenguas' con el regreso de Jesús Cintora

'Pasapalabra' crece hasta el 20,1%, con su mejora de +0,6 puntos

Con una mejora de 8 décimas, 'Tardear' firma un 8,1%

La 1

Malas lenguas895.000 10,6% Valle Salvaje822.000 10,8% La promesa910.000 12,7% Malas lenguas459.000 6,6% Aquí la tierra632.000 8,2%

La 2

Saber y ganar404.000 4,6% Grandes documentales277.000 3,6% Incluye: - Los países bajos salvajes: Un país bajo el nivel del mar363.000 4,3% - Cazadores de África Compañeros de armas 353.000 4,5% - Los paisajes mas bellos del mundo Las tierras altas de Escocia 210.000 2,9% - Carreteras extremas La carretera de los trolls 174.000 2,4% Malas lenguas270.000 3,9% Malas lenguas 2: Al cuadrado434.000 5,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.166.000 13,6% Yas verano712.000 9,7% Pasapalabra1.505.000 20,1%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem433.000 5,3% Lo sabe, no lo sabe335.000 4,8%

Telecinco

Tardear653.000 8,1% El diario de verano582.000 8,4% Agárrate al sillón608.000 8,0%

laSexta

Zapeando426.000 5,0% Más vale tarde de verano451.000 6,2%

'La ruleta de la suerte' sigue arrasando en las mañanas

Mañana

La 1

La hora de La 1306.000 18,0% Incluye: - Entrevista Margarita Robles 333.000 19,4% Mañaneros 360417.000 13,5% Mañaneros 360735.000 9,3%

La 2

De parque en parque Parque nacional marítimo - Terrestre del archipiélago de Cabrera 16.000 3,6% Zoom net12.000 2,1% Planeta selva Un mundo de espinas 12.000 1,5% Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 más rápidos 28.000 2,5% El escarabajo verde Memento mori 17.000 1,1% Reduce tu huella Cádiz, el tesoro azul 22.000 1,1% La gran aventura en tren de Nick Knowles Peru 23.000 1,0% El western de La 2 El clan de los ahorcados 53.000 2,0% El cazador62.000 1,6% El cazador104.000 1,5% Saber y ganar188.000 2,1%

Antena 3

Espejo público verano332.000 13,4% Incluye: - Entrevista Alfonso Rueda 372.000 18,9% - Entrevista María Guardiola 306.000 13,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sepia con guisantes y albóndigas 865.000 17,2% La ruleta de la suerte1.693.000 23,1%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,4% Love shopping tv2.000 0,3% ¡Toma salami! Había una vez un circo 10.000 1,5% Alerta cobra Duelo en el bosque 10.000 1,0% Alerta cobra La batida 26.000 1,7% Alerta cobra Beneficio mortal 73.000 3,6% En boca de todos208.000 6,6%

Telecinco

Agárrate al sillón6.000 1,3% La mirada crítica192.000 10,3% Vamos a ver verano291.000 10,3% Vamos a ver más verano589.000 8,9%

laSexta

Equipo de investigación Turistificación 18.000 4,0% Equipo de investigación Turismo salvaje 24.000 3,4% Equipo de investigación Turismofobia 63.000 5,2% Aruser@s fresh181.000 9,1% Al rojo vivo277.000 7,8%

Informativos

Con un enorme 22,9%, 'Antena 3 noticias 1' es el único informativo que supera los dos millones de espectadores. En esa franja de la sobremesa, 'Telediario 1' le sigue con un 14,2%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se queda más lejos con un 9,3%. En la edición de la noche, 'Antena 3 noticias 2' vuelve a liderar con un 18,9% y 'Telediario 2' (9,4%) también supera a 'Informativos Telecinco 21:00' (8,5).

La 1

Telediario matinal146.000 21,3% Telediario 11.282.000 14,2% Telediario 2805.000 9,4%

Antena 3

Noticias de la mañana93.000 13,5% Antena 3 Noticias 12.067.000 22,9% Antena 3 Noticias 21.605.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1456.000 6,3% El Desmarque Cuatro 1444.000 5,0% Noticias Cuatro 2333.000 4,6%

Telecinco

El matinal30.000 5,8% El matinal67.000 8,4% El matinal94.000 8,3% Informativos Telecinco 15:00845.000 9,3% Informativos Telecinco 21:00741.000 8,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h588.000 7,5% laSexta Noticias: Jugones421.000 4,6% laSexta Noticias 20h508.000 7,1% laSexta Noticias: Especial275.000 3,3%

