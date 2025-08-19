FormulaTV
AUDIENCIAS LUNES 18 DE AGOSTO

'Grand Prix' lidera al crecer hasta el 12,6%, 'Renacer' se mantiene (10,8%) y 'Casper' cae a un 3,4% en Cuatro

'Desaparecidos' se conforma con el 5,5% de la audiencia y 339.000 espectadores.

'Grand Prix' lidera al crecer hasta el 12,6%, 'Renacer' se mantiene (10,8%) y 'Casper' cae a un 3,4% en Cuatro
Por RedacciónPublicado: Martes 19 Agosto 2025 09:00 (hace 16 horas) | Última actualización: Martes 19 Agosto 2025 09:58 (hace 15 horas)

Audiencias Lunes 18 de Agosto de 2025

La semana arranca con buenas noticias para el 'Grand Prix', que recuperándose en su segunda semifinal y firmando un 12,6% (+2,6 puntos) recupera el liderazgo. Además, esta entrega se convierte en lo más visto de la noche al reunir a 912.000 espectadores.

Por su parte, el público de 'Renacer' se mantiene fiel a su cita y consigue mantener su cuota de pantalla intacta, pues repite un 10,8%. Tampoco le va mal a laSexta, que con su 'Operacion Fortune' marca un 6,8%, mejorando el share de su cine +1,2 puntos respecto a la semana anterior.

En Mediaset, 'Desaparecidos' no levanta cabeza, aunque con su 5,5% en Telecinco mejora ligeramente una décima. En cambio, la segunda entrega de 'Casper, el último padrino' parece interesar menos a la audiencia y baja del 5,4% de su estreno a un 3,4% que cosecha este lunes.

Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos en 'Renacer'

Prime time

  • 'Renacer' se mantiene en un 10,8% en Antena 3
  • Subida de +2,6 puntos para 'Grand Prix' (12,6%)
  • Ligera mejora de una décima para 'Desparecidos'
  • 'Casper' pierde -2 puntos en su segunda entrega
  • El cine de laSexta sube +1,2 puntos en una semana
La 1

Grand prix: El pre-show754.000 8,1%

Grand prix912.000 12,6%

La 2

Cifras y letras285.000 3,4%

Cifras y letras429.000 4,7%

Cine clásico 378.000 4,6%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos 873.000 9,5%

Renacer742.000 10,8%

Cuatro

Viajeros Cuatro 218.000 2,5%

Viajeros Cuatro 485.000 5,3%

Casper, el último padrino 243.000 3,4%

Telecinco

First Dates939.000 10,3%

Desaparecidos. La serie339.000 5,5%

laSexta

El intermedio: The very best353.000 3,8%

El taquillazo 418.000 6,8%

Los protagonistas de 'El último boy scout'

Late night

  • Bajada de -1,5 puntos para la reposición del 'Grand Prix'
  • 6,6% para la repetición de 'Renacer' (-1,2)
  • Buen 6,2% para el cine de laSexta
La 1

Grand prix154.000 5,9%

La 2

Cine 123.000 3,4%

Metropolis 32.000 1,8%

Antena 3

Renacer203.000 6,6%

Sportium game show72.000 4,3%

Cuatro

Río Salvaje139.000 3,8%

El desmarque: Madrugada39.000 2,1%

Telecinco

El rey del mando 177.000 6,0%

Gran Madrid show68.000 3,6%

laSexta

Cine 139.000 6,2%

Jesús Cintora regresa a 'Malas lenguas' tras sus vacaciones

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas895.000 10,6%

Valle Salvaje822.000 10,8%

La promesa910.000 12,7%

Malas lenguas459.000 6,6%

Aquí la tierra632.000 8,2%

La 2

Saber y ganar404.000 4,6%

Grandes documentales277.000 3,6%

Incluye:

- Los países bajos salvajes: Un país bajo el nivel del mar363.000 4,3%

- Cazadores de África 353.000 4,5%

- Los paisajes mas bellos del mundo 210.000 2,9%

- Carreteras extremas 174.000 2,4%

Malas lenguas270.000 3,9%

Malas lenguas 2: Al cuadrado434.000 5,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.166.000 13,6%

Yas verano712.000 9,7%

Pasapalabra1.505.000 20,1%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem433.000 5,3%

Lo sabe, no lo sabe335.000 4,8%

Telecinco

Tardear653.000 8,1%

El diario de verano582.000 8,4%

Agárrate al sillón608.000 8,0%

laSexta

Zapeando426.000 5,0%

Más vale tarde de verano451.000 6,2%

'La ruleta de la suerte' sigue arrasando en las mañanas

Mañana

La 1

La hora de La 1306.000 18,0%

Incluye:

- Entrevista 333.000 19,4%

Mañaneros 360417.000 13,5%

Mañaneros 360735.000 9,3%

La 2

De parque en parque 16.000 3,6%

Zoom net12.000 2,1%

Planeta selva 12.000 1,5%

Los supervivientes definitivos de la naturaleza 28.000 2,5%

El escarabajo verde 17.000 1,1%

Reduce tu huella 22.000 1,1%

La gran aventura en tren de Nick Knowles 23.000 1,0%

El western de La 2 53.000 2,0%

El cazador62.000 1,6%

El cazador104.000 1,5%

Saber y ganar188.000 2,1%

Antena 3

Espejo público verano332.000 13,4%

Incluye:

- Entrevista 372.000 18,9%

- Entrevista 306.000 13,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 865.000 17,2%

La ruleta de la suerte1.693.000 23,1%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,4%

Love shopping tv2.000 0,3%

¡Toma salami! 10.000 1,5%

Alerta cobra 10.000 1,0%

Alerta cobra 26.000 1,7%

Alerta cobra 73.000 3,6%

En boca de todos208.000 6,6%

Telecinco

Agárrate al sillón6.000 1,3%

La mirada crítica192.000 10,3%

Vamos a ver verano291.000 10,3%

Vamos a ver más verano589.000 8,9%

laSexta

Equipo de investigación 18.000 4,0%

Equipo de investigación 24.000 3,4%

Equipo de investigación 63.000 5,2%

Aruser@s fresh181.000 9,1%

Al rojo vivo277.000 7,8%

Informativos

Con un enorme 22,9%, 'Antena 3 noticias 1' es el único informativo que supera los dos millones de espectadores. En esa franja de la sobremesa, 'Telediario 1' le sigue con un 14,2%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se queda más lejos con un 9,3%. En la edición de la noche, 'Antena 3 noticias 2' vuelve a liderar con un 18,9% y 'Telediario 2' (9,4%) también supera a 'Informativos Telecinco 21:00' (8,5).

La 1

Telediario matinal146.000 21,3%

Telediario 11.282.000 14,2%

Telediario 2805.000 9,4%

Antena 3

Noticias de la mañana93.000 13,5%

Antena 3 Noticias 12.067.000 22,9%

Antena 3 Noticias 21.605.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1456.000 6,3%

El Desmarque Cuatro 1444.000 5,0%

Noticias Cuatro 2333.000 4,6%

Telecinco

El matinal30.000 5,8%

El matinal67.000 8,4%

El matinal94.000 8,3%

Informativos Telecinco 15:00845.000 9,3%

Informativos Telecinco 21:00741.000 8,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h588.000 7,5%

laSexta Noticias: Jugones421.000 4,6%

laSexta Noticias 20h508.000 7,1%

laSexta Noticias: Especial275.000 3,3%

