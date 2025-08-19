'Grand Prix' lidera al crecer hasta el 12,6%, 'Renacer' se mantiene (10,8%) y 'Casper' cae a un 3,4% en Cuatro

Audiencias Lunes 18 de Agosto de 2025
La semana arranca con buenas noticias para el 'Grand Prix', que recuperándose en su segunda semifinal y firmando un 12,6% (+2,6 puntos) recupera el liderazgo. Además, esta entrega se convierte en lo más visto de la noche al reunir a 912.000 espectadores.
Por su parte, el público de 'Renacer' se mantiene fiel a su cita y consigue mantener su cuota de pantalla intacta, pues repite un 10,8%. Tampoco le va mal a laSexta, que con su 'Operacion Fortune' marca un 6,8%, mejorando el share de su cine +1,2 puntos respecto a la semana anterior.
En Mediaset, 'Desaparecidos' no levanta cabeza, aunque con su 5,5% en Telecinco mejora ligeramente una décima. En cambio, la segunda entrega de 'Casper, el último padrino' parece interesar menos a la audiencia y baja del 5,4% de su estreno a un 3,4% que cosecha este lunes.
Un parto de urgencia hace que Bahar rompa sus miedos en 'Renacer'
Prime time
- 'Renacer' se mantiene en un 10,8% en Antena 3
- Subida de +2,6 puntos para 'Grand Prix' (12,6%)
- Ligera mejora de una décima para 'Desparecidos'
- 'Casper' pierde -2 puntos en su segunda entrega
- El cine de laSexta sube +1,2 puntos en una semana
Grand prix: El pre-show754.000 8,1%
Grand prix912.000 12,6%
Cifras y letras285.000 3,4%
Cifras y letras429.000 4,7%
Cine clásico 378.000 4,6%
El Hormiguero 19 años juntos 873.000 9,5%
Renacer742.000 10,8%
Viajeros Cuatro 218.000 2,5%
Viajeros Cuatro 485.000 5,3%
Casper, el último padrino 243.000 3,4%
First Dates939.000 10,3%
Desaparecidos. La serie339.000 5,5%
El intermedio: The very best353.000 3,8%
El taquillazo 418.000 6,8%
Late night
- Bajada de -1,5 puntos para la reposición del 'Grand Prix'
- 6,6% para la repetición de 'Renacer' (-1,2)
- Buen 6,2% para el cine de laSexta
Grand prix154.000 5,9%
Cine 123.000 3,4%
Metropolis 32.000 1,8%
Renacer203.000 6,6%
Sportium game show72.000 4,3%
Río Salvaje139.000 3,8%
El desmarque: Madrugada39.000 2,1%
El rey del mando 177.000 6,0%
Gran Madrid show68.000 3,6%
Cine 139.000 6,2%
Sobremesa y tarde
- Gran 10,6% para 'Malas lenguas' con el regreso de Jesús Cintora
- 'Pasapalabra' crece hasta el 20,1%, con su mejora de +0,6 puntos
- Con una mejora de 8 décimas, 'Tardear' firma un 8,1%
Malas lenguas895.000 10,6%
Valle Salvaje822.000 10,8%
La promesa910.000 12,7%
Malas lenguas459.000 6,6%
Aquí la tierra632.000 8,2%
Saber y ganar404.000 4,6%
Grandes documentales277.000 3,6%
Incluye:
- Los países bajos salvajes: Un país bajo el nivel del mar363.000 4,3%
- Cazadores de África 353.000 4,5%
- Los paisajes mas bellos del mundo 210.000 2,9%
- Carreteras extremas 174.000 2,4%
Malas lenguas270.000 3,9%
Malas lenguas 2: Al cuadrado434.000 5,6%
Sueños de libertad1.166.000 13,6%
Yas verano712.000 9,7%
Pasapalabra1.505.000 20,1%
Todo es mentira: Summer tem433.000 5,3%
Lo sabe, no lo sabe335.000 4,8%
Tardear653.000 8,1%
El diario de verano582.000 8,4%
Agárrate al sillón608.000 8,0%
Zapeando426.000 5,0%
Más vale tarde de verano451.000 6,2%
'La ruleta de la suerte' sigue arrasando en las mañanas
Mañana
- Gran 18 para 'La hora de La 1', que sube 3 décimas
- 'La ruleta de la suerte' sigue imparable con su 23,1%, (+0,2)
- 'Al rojo vivo' firma un 7,8%, mejorando 6 décimas en una semana
La hora de La 1306.000 18,0%
Incluye:
- Entrevista 333.000 19,4%
Mañaneros 360417.000 13,5%
Mañaneros 360735.000 9,3%
De parque en parque 16.000 3,6%
Zoom net12.000 2,1%
Planeta selva 12.000 1,5%
Los supervivientes definitivos de la naturaleza 28.000 2,5%
El escarabajo verde 17.000 1,1%
Reduce tu huella 22.000 1,1%
La gran aventura en tren de Nick Knowles 23.000 1,0%
El western de La 2 53.000 2,0%
El cazador62.000 1,6%
El cazador104.000 1,5%
Saber y ganar188.000 2,1%
Espejo público verano332.000 13,4%
Incluye:
- Entrevista 372.000 18,9%
- Entrevista 306.000 13,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 865.000 17,2%
La ruleta de la suerte1.693.000 23,1%
Minutos musicales2.000 0,4%
Love shopping tv2.000 0,3%
¡Toma salami! 10.000 1,5%
Alerta cobra 10.000 1,0%
Alerta cobra 26.000 1,7%
Alerta cobra 73.000 3,6%
En boca de todos208.000 6,6%
Agárrate al sillón6.000 1,3%
La mirada crítica192.000 10,3%
Vamos a ver verano291.000 10,3%
Vamos a ver más verano589.000 8,9%
Equipo de investigación 18.000 4,0%
Equipo de investigación 24.000 3,4%
Equipo de investigación 63.000 5,2%
Aruser@s fresh181.000 9,1%
Al rojo vivo277.000 7,8%
Informativos
Con un enorme 22,9%, 'Antena 3 noticias 1' es el único informativo que supera los dos millones de espectadores. En esa franja de la sobremesa, 'Telediario 1' le sigue con un 14,2%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se queda más lejos con un 9,3%. En la edición de la noche, 'Antena 3 noticias 2' vuelve a liderar con un 18,9% y 'Telediario 2' (9,4%) también supera a 'Informativos Telecinco 21:00' (8,5).
Telediario matinal146.000 21,3%
Telediario 11.282.000 14,2%
Telediario 2805.000 9,4%
Noticias de la mañana93.000 13,5%
Antena 3 Noticias 12.067.000 22,9%
Antena 3 Noticias 21.605.000 18,9%
Noticias Cuatro 1456.000 6,3%
El Desmarque Cuatro 1444.000 5,0%
Noticias Cuatro 2333.000 4,6%
El matinal30.000 5,8%
El matinal67.000 8,4%
El matinal94.000 8,3%
Informativos Telecinco 15:00845.000 9,3%
Informativos Telecinco 21:00741.000 8,5%
laSexta Noticias 14h588.000 7,5%
laSexta Noticias: Jugones421.000 4,6%
laSexta Noticias 20h508.000 7,1%
laSexta Noticias: Especial275.000 3,3%