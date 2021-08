Escena de 'El cuerpo del deseo'

Divinity consigue alzarse con la victoria de la jornada, anotando un 3,1% de cuota de pantalla. Asimismo, la cadena temática coloca el capítulo de estreno de 'Love is in the air' (5,2%) como el espacio preferido por los espectadores de este grupo de canales. Por su parte, y también en la franja de tarde, Nova ve que 'El cuerpo del deseo' (4%) sigue funcionando bien, quedándose con la medalla de plata.

La franja de prime time vuelve a estar dominada por otra ficción turca, pero, en este caso, desde el canal de Atresmedia: 'Paramparça: vidas cruzadas' (3,7%) termina por delante de 'Ömer: sueños robados' (3,4%). El único espacio que no corresponde a Nova o Divinity que se cuela en el ranking es 'La que se avecina' (3,1%) con uno de sus capítulos emitidos en la sobremesa.