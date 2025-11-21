FormulaTV
Audiencias Máximo de Buenafuente frente a ‘Gran hermano’

AUDIENCIAS TDT 20 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' crece a un 1,8% y el western de Trece lidera el top 10

FDF consigue ser la cadena más vista gracias a 'La que se avecina' y 'Predator'.

'No somos nadie' crece a un 1,8% y el western de Trece lidera el top 10
Por RedacciónPublicado: Viernes 21 Noviembre 2025 09:22 (hace 2 horas)

Audiencias Jueves 20 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    13,6%

  • logotelecinco

    8,8%

  • logolasexta

    6,6%

  • logocuatro

    6,3%

  • logola2

    3,7%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logo13tv

    2,0%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logoenergy

    1,8%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logoten

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logoclan

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' ha mejorado ligeramente en su cuarta emisión de la semana, ya que el programa del jueves 20 de noviembre ha sumado una décima para ubicarse en un 1,8% y consolidarse como lo más visto de Ten con 145.000 espectadores. A la cabeza del top 10 se encuentra el western de Trece, 'Sitting Bull', que rebasa los 300.000 televidentes en la tarde de Trece, aunque la cadena con más representaciones en el ranking es Nova con cuatro títulos. A su vez, FDF se desmarca como el canal temático más popular con un 2,3% del pastel, sostenido por 'La que se avecina' y 'Predator'.

'Predator' engancha a más de 200.000 espectadores en el prime time de FDF

Ranking cadenas TDT Jueves, 20 de Noviembre de 2025

FDF 2,3%

Nova 2,2%

TRECE 2,0%

Atreseries 1,9%

Energy 1,8%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,5%

DMAX 1,5%

Canal 24 Horas 1,3%

Ten 1,3%

Divinity 1,2%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,1%

Boing 1,0%

Paramount Network 1,0%

Clan TVE 0,8%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,3%

Ranking programas TDT Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Sitting Bull
17:59
20:08
306.000
3,8%
Nova
Emanet
14:58
16:25
296.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un bar con wifi, un hombre con ...
21:02
22:55
283.000
2,3%
Atreseries
Forever
21:54
22:40
272.000
2,1%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
270.000
2,5%
Nova
Sortilegio
16:25
18:15
268.000
3,5%
Nova
Vino el amor
18:15
20:00
267.000
3,3%
Atreseries
Forever
22:40
23:26
267.000
2,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:35
245.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada José María Pérez ...
22:04
23:07
238.000
1,9%

Ranking FDF (2,3%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un bar con wifi, un hombre con ...
21:02
22:55
283.000
2,3%
FDF
Cine Predator
22:55
24:47
211.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
19:23
21:02
209.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un reencuentro, un desalojo y ...
14:10
15:49
187.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un bogavante de oro, un agente ...
15:49
17:43
169.000
2,1%

Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:58
16:25
296.000
3,3%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
270.000
2,5%
Nova
Sortilegio
16:25
18:15
268.000
3,5%
Nova
Vino el amor
18:15
20:00
267.000
3,3%
Nova
Amor sin límite
21:44
23:00
222.000
1,8%

Ranking TRECE (2,0%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Sitting Bull
17:59
20:08
306.000
3,8%
TRECE
Tu cine Duelo en diablo
20:10
22:07
232.000
2,0%
TRECE
El cascabel
22:07
24:31
212.000
2,1%
TRECE
Sesión doble Sodoma y Gomorra
14:48
17:56
194.000
2,3%
TRECE
Santa misa
11:00
11:37
84.000
3,5%

Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:54
22:40
272.000
2,1%
Atreseries
Forever
22:40
23:26
267.000
2,3%
Atreseries
Forever
23:26
24:25
230.000
3,0%
Atreseries
Hudson y Rex
19:22
20:09
200.000
2,3%
Atreseries
Forever
21:01
21:54
195.000
1,6%

Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:51
26:29
149.000
1,8%
Energy
NCIS: Los Ángeles El monstruo
13:16
14:08
87.000
1,8%
Energy
NCIS: Los Ángeles Heterodoxo
14:57
15:51
87.000
1,0%
Energy
NCIS: Los Ángeles Vendetta
14:08
14:57
71.000
0,9%
Energy
NCIS: New Orleans Superviviente
09:55
10:45
70.000
3,0%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Speed
22:32
24:34
204.000
2,2%
BEMADtv
Cine Crónica de un engaño
21:05
22:32
177.000
1,4%
BEMADtv
Cine No confíes en nadie
19:26
21:05
169.000
1,7%
BEMADtv
Cine Un golpe sobrenatural
24:34
26:20
119.000
3,6%
BEMADtv
Cine La lista
17:36
19:26
109.000
1,4%

Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:52
15:12
210.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:12
15:39
208.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:39
16:05
204.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
16:57
17:22
188.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:22
17:47
187.000
2,5%

Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Franco: La vida del dictador en color
23:28
24:18
161.000
2,0%
DMAX
Franco: La vida del dictador en color
22:30
23:22
161.000
1,4%
DMAX
Expedición al pasado
15:20
16:15
135.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:33
22:00
135.000
1,1%
DMAX
Pesca radical
18:57
20:38
133.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:35
245.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada José María Pérez ...
22:04
23:07
238.000
1,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:04
127.000
1,0%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:36
91.000
0,8%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
14:02
14:55
74.000
1,0%

Ranking Ten (1,3%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
145.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
14:38
15:45
121.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
21:46
22:42
111.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
20:40
21:46
98.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:40
93.000
1,0%

Ranking Divinity (1,2%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
20:21
21:14
124.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
21:14
22:02
111.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:46
18:45
109.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio
22:02
22:56
103.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio
18:45
19:26
98.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero Un mal trago
16:30
17:16
142.000
1,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
128.000
3,3%
Mega (España)
Vida bajo cero Capear la tormenta
15:23
16:30
109.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Nuevos horizontes
18:12
19:04
103.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero Planes escrupulosamente ...
17:16
18:12
102.000
1,4%

Ranking DKiss (1,1%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home Town
21:31
22:19
138.000
1,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
23:11
24:01
101.000
1,1%
DKiss
Home Town
22:19
23:11
97.000
0,8%
DKiss
Hermanas y asesinas
19:22
20:12
92.000
1,0%
DKiss
Reforma con Karen y Mina
14:55
15:42
91.000
1,0%

Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:16
20:49
209.000
2,1%
Boing
Los Thunderman Robin Hood: Príncipe de los ...
21:59
22:20
99.000
0,8%
Boing
Los Thunderman Ganarse a los padres
22:29
22:50
45.000
0,4%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:25
17:46
43.000
0,6%
Boing
Game Shakers
22:55
23:16
26.000
0,2%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Disparo al alba
19:58
22:00
124.000
1,1%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Muerte en una caja de ...
18:03
19:58
121.000
1,5%
Paramount Network
Cine Latidos en la oscuridad
22:01
24:24
113.000
1,1%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot El inferior
15:06
16:10
94.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch En el fondo del ...
16:10
17:07
93.000
1,2%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de los ocho ...
22:37
23:36
105.000
0,9%
Clan TVE
La tarde Clan
17:22
20:39
102.000
1,2%
Clan TVE
La noche Clan
20:42
21:33
93.000
0,8%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
21:36
22:37
72.000
0,6%
Clan TVE
Superkitties: Su-perr recargados
16:30
16:52
53.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Dos superpolicías
21:38
23:38
133.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Take Point
23:38
25:48
46.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine La espada de la venganza (1961)
15:33
16:58
39.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:35
34.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:04
19:25
26.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,3%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Cross internacional de Soria femenino (d) ...
16:41
16:56
37.000
0,5%
Teledeporte
Vintage a lo grande
20:19
21:40
35.000
0,3%
Teledeporte
Atletismo: Cross internacional de Soria (d) ...
16:56
17:23
35.000
0,5%
Teledeporte
Moto avenue
17:55
18:10
33.000
0,4%
Teledeporte
Vintage a lo grande
24:14
25:31
31.000
0,7%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Yellow Rock
22:01
23:30
90.000
0,8%
Squirrel
Cine Bajo cualquier bandera
18:39
20:25
89.000
1,0%
Squirrel
Cine Fuego escondido
16:40
18:39
72.000
1,0%
Squirrel
Cine Cuestión de honor (Pride and Glory)
20:25
22:00
64.000
0,5%
Squirrel
Cine Mercenary (2006)
23:30
25:03
61.000
0,9%
