'No somos nadie' crece a un 1,8% y el western de Trece lidera el top 10

'No somos nadie' ha mejorado ligeramente en su cuarta emisión de la semana, ya que el programa del jueves 20 de noviembre ha sumado una décima para ubicarse en un 1,8% y consolidarse como lo más visto de Ten con 145.000 espectadores. A la cabeza del top 10 se encuentra el western de Trece, 'Sitting Bull', que rebasa los 300.000 televidentes en la tarde de Trece, aunque la cadena con más representaciones en el ranking es Nova con cuatro títulos. A su vez, FDF se desmarca como el canal temático más popular con un 2,3% del pastel, sostenido por 'La que se avecina' y 'Predator'.
Ranking cadenas TDT Jueves, 20 de Noviembre de 2025
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,5%
0,3%
Ranking programas TDT Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Sitting Bull
17:59
20:08
306.000
3,8%
Emanet
14:58
16:25
296.000
3,3%
La que se avecina Un bar con wifi, un hombre con ...
21:02
22:55
283.000
2,3%
Forever
21:54
22:40
272.000
2,1%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
270.000
2,5%
Sortilegio
16:25
18:15
268.000
3,5%
Vino el amor
18:15
20:00
267.000
3,3%
Forever
22:40
23:26
267.000
2,3%
La noche en 24h
23:07
24:35
245.000
3,0%
La noche en 24h: Portada José María Pérez ...
22:04
23:07
238.000
1,9%
Ranking FDF (2,3%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un bar con wifi, un hombre con ...
21:02
22:55
283.000
2,3%
Cine Predator
22:55
24:47
211.000
2,6%
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
19:23
21:02
209.000
2,2%
La que se avecina Un reencuentro, un desalojo y ...
14:10
15:49
187.000
2,2%
La que se avecina Un bogavante de oro, un agente ...
15:49
17:43
169.000
2,1%
Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:58
16:25
296.000
3,3%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
270.000
2,5%
Sortilegio
16:25
18:15
268.000
3,5%
Vino el amor
18:15
20:00
267.000
3,3%
Amor sin límite
21:44
23:00
222.000
1,8%
Ranking TRECE (2,0%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Sitting Bull
17:59
20:08
306.000
3,8%
Tu cine Duelo en diablo
20:10
22:07
232.000
2,0%
El cascabel
22:07
24:31
212.000
2,1%
Sesión doble Sodoma y Gomorra
14:48
17:56
194.000
2,3%
Santa misa
11:00
11:37
84.000
3,5%
Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:54
22:40
272.000
2,1%
Forever
22:40
23:26
267.000
2,3%
Forever
23:26
24:25
230.000
3,0%
Hudson y Rex
19:22
20:09
200.000
2,3%
Forever
21:01
21:54
195.000
1,6%
Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:51
26:29
149.000
1,8%
NCIS: Los Ángeles El monstruo
13:16
14:08
87.000
1,8%
NCIS: Los Ángeles Heterodoxo
14:57
15:51
87.000
1,0%
NCIS: Los Ángeles Vendetta
14:08
14:57
71.000
0,9%
NCIS: New Orleans Superviviente
09:55
10:45
70.000
3,0%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Speed
22:32
24:34
204.000
2,2%
Cine Crónica de un engaño
21:05
22:32
177.000
1,4%
Cine No confíes en nadie
19:26
21:05
169.000
1,7%
Cine Un golpe sobrenatural
24:34
26:20
119.000
3,6%
Cine La lista
17:36
19:26
109.000
1,4%
Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:52
15:12
210.000
2,3%
Los Simpson
15:12
15:39
208.000
2,3%
Los Simpson
15:39
16:05
204.000
2,3%
The Big Bang Theory
16:57
17:22
188.000
2,5%
The Big Bang Theory
17:22
17:47
187.000
2,5%
Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Franco: La vida del dictador en color
23:28
24:18
161.000
2,0%
Franco: La vida del dictador en color
22:30
23:22
161.000
1,4%
Expedición al pasado
15:20
16:15
135.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:33
22:00
135.000
1,1%
Pesca radical
18:57
20:38
133.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:35
245.000
3,0%
La noche en 24h: Portada José María Pérez ...
22:04
23:07
238.000
1,9%
Informativo 24h
21:43
22:04
127.000
1,0%
Telediario 2
20:58
21:36
91.000
0,8%
Diario 24 horas
14:02
14:55
74.000
1,0%
Ranking Ten (1,3%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
145.000
1,8%
Caso cerrado
14:38
15:45
121.000
1,4%
Caso cerrado
21:46
22:42
111.000
0,9%
Caso cerrado
20:40
21:46
98.000
0,8%
Caso cerrado
19:45
20:40
93.000
1,0%
Ranking Divinity (1,2%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
20:21
21:14
124.000
1,2%
Tu casa a juicio
21:14
22:02
111.000
0,9%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:46
18:45
109.000
1,5%
Tu casa a juicio
22:02
22:56
103.000
0,8%
Tu casa a juicio
18:45
19:26
98.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero Un mal trago
16:30
17:16
142.000
1,8%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
128.000
3,3%
Vida bajo cero Capear la tormenta
15:23
16:30
109.000
1,2%
Vida bajo cero Nuevos horizontes
18:12
19:04
103.000
1,4%
Vida bajo cero Planes escrupulosamente ...
17:16
18:12
102.000
1,4%
Ranking DKiss (1,1%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home Town
21:31
22:19
138.000
1,1%
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
23:11
24:01
101.000
1,1%
Home Town
22:19
23:11
97.000
0,8%
Hermanas y asesinas
19:22
20:12
92.000
1,0%
Reforma con Karen y Mina
14:55
15:42
91.000
1,0%
Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:16
20:49
209.000
2,1%
Los Thunderman Robin Hood: Príncipe de los ...
21:59
22:20
99.000
0,8%
Los Thunderman Ganarse a los padres
22:29
22:50
45.000
0,4%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:25
17:46
43.000
0,6%
Game Shakers
22:55
23:16
26.000
0,2%
Ranking Paramount Network (1,0%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer Disparo al alba
19:58
22:00
124.000
1,1%
Los asesinatos de Midsomer Muerte en una caja de ...
18:03
19:58
121.000
1,5%
Cine Latidos en la oscuridad
22:01
24:24
113.000
1,1%
Agatha Christie Poirot El inferior
15:06
16:10
94.000
1,0%
Los misterios de Murdoch En el fondo del ...
16:10
17:07
93.000
1,2%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio de los ocho ...
22:37
23:36
105.000
0,9%
La tarde Clan
17:22
20:39
102.000
1,2%
La noche Clan
20:42
21:33
93.000
0,8%
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
21:36
22:37
72.000
0,6%
Superkitties: Su-perr recargados
16:30
16:52
53.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Dos superpolicías
21:38
23:38
133.000
1,1%
Cine Take Point
23:38
25:48
46.000
0,9%
Cine La espada de la venganza (1961)
15:33
16:58
39.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:36
21:35
34.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:04
19:25
26.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Cross internacional de Soria femenino (d) ...
16:41
16:56
37.000
0,5%
Vintage a lo grande
20:19
21:40
35.000
0,3%
Atletismo: Cross internacional de Soria (d) ...
16:56
17:23
35.000
0,5%
Moto avenue
17:55
18:10
33.000
0,4%
Vintage a lo grande
24:14
25:31
31.000
0,7%
Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 20 de Noviembre de 2025