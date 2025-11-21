'No somos nadie' crece a un 1,8% y el western de Trece lidera el top 10

Por Redacción |

'No somos nadie' ha mejorado ligeramente en su cuarta emisión de la semana, ya que el programa del jueves 20 de noviembre ha sumado una décima para ubicarse en un 1,8% y consolidarse como lo más visto de Ten con 145.000 espectadores. A la cabeza del top 10 se encuentra el western de Trece, 'Sitting Bull', que rebasa los 300.000 televidentes en la tarde de Trece, aunque la cadena con más representaciones en el ranking es Nova con cuatro títulos. A su vez, FDF se desmarca como el canal temático más popular con un 2,3% del pastel, sostenido por 'La que se avecina' y 'Predator'.

'Predator' engancha a más de 200.000 espectadores en el prime time de FDF