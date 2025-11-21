'Gran Hermano' (11,3%) no se recupera y 'Futuro imperfecto' (14,3%) lidera con máximo de temporada

Por Redacción | |

Andreu Buenafuente y Silvia Abril se han impuesto en la noche del sábado con 'Futuro imperfecto', que ha liderado con máximo de temporada al firmar un 14,3% con 1.056.000 espectadores. Por su parte, 'Gran Hermano' sigue bajando y llega al 11,3%, nuevo mínimo histórico, con 636.000 espectadores en su tramo principal.

En el access prime time, 'El hormiguero' (15,6%) gana el ajustado duelo con 'La revuelta' (14,6%), que mejora +1,9 puntos en una semana con Alejandro Sanz. Después, 'La encrucijada' se queda en un 8,4%, cediendo casi un punto entero respecto al jueves pasado, mientras que 'Horizonte' sí crece y supera el doble dígito con un 10,3%.

En laSexta, 'El intermedio' consigue su récord de temporada tanto en share (8,4%) como en espectadores, superando el millón y siendo tercera opción de su franja, solo por detrás de Antena 3 y La 1. Ya en el prime time, 'Equipo de investigación' cede ligeramente y anota un 5,7%.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente en 'Futuro imperfecto'

Prime time

+1,9 puntos para 'La revuelta', que crece al 14,6%

'El hormiguero' se deja -2,5 puntos en una semana

'Horizonte' llega al doble dígito y marca un 10,3%

-0,5 puntos para 'Gran Hermanos', que anota un 11,3%

La 1

La Revuelta Alejandro Sanz 1.810.000 14,6% Futuro imperfecto Pocas luces 1.056.000 14,3%

La 2

Cifras y letras562.000 4,7% Cifras y letras865.000 6,8% El cine de la 2: Película The quiet girl 316.000 2,8% Cine Mientras dure la guerra 117.000 2,1%

Antena 3

El Hormiguero Marta Sánchez 1.931.000 15,6% La encrucijada615.000 8,4%

Cuatro

First Dates865.000 7,1% First Dates915.000 7,3% Horizonte618.000 10,3%

Telecinco

Gran Hermano: Expres781.000 6,3% Gran Hermano636.000 11,3%

laSexta

laSexta clave586.000 5,0% El intermedio1.058.000 8,4% Equipo de investigación El rastro de Franco. Especial 20N 528.000 5,7%

Ricardo Moya, en su concierto en Radio 3 emitido en La 2

Late night

Las entregas repetidas de 'Futuro imperfecto' promedian un 8,2% en el late de La 1

'Conciertos de Radio 3' suma medio punto en una semana con el de Ricardo Moya

El segundo capítulo de 'La encrucijada' (11,4%) baja -0,7 puntos

La 1

Futuro imperfecto Historias para no dormir 253.000 8,1% Futuro imperfecto Pedidas y despedidas 135.000 8,3%

La 2

Conciertos Radio 3 Ricardo Moya 35.000 1,2% Mi casa flotante26.000 1,4%

Antena 3

La encrucijada449.000 11,4% La encrucijada93.000 4,3%

Cuatro

El desmarque: Madrugada138.000 7,8%

Telecinco

Gran Madrid show139.000 8,1%

laSexta

Equipo de investigación Fundación Francisco Franco: Días contados 197.000 3,7% Equipo de investigación Los papeles secretos de Franco 102.000 3,9%

Dani Tatay es Andrés en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' roza el 14% con 1,4 millones de espectadores

-1,5 puntos para 'Y ahora, Sonsoles', que se queda en un 10,1%

'El diario de Jorge' regresa al doble dígito y crece al 10,9%

La 1

Directo al grano914.000 11,5% Valle Salvaje825.000 11,1% La promesa948.000 11,7% Malas lenguas1.198.000 13,0% Aquí la tierra1.466.000 13,9%

La 2

Saber y ganar615.000 7,0% Grandes documentales306.000 3,9% Incluye: - La vida en el África ardiente El difícil territorio de los licaones 295.000 3,7% - La carrera de la vida Los depredadores submarinos 322.000 4,4% Malas lenguas573.000 7,4% Mi casa flotante175.000 1,9% Escapadas extraordinarias168.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.136.000 13,7% Y ahora, Sonsoles803.000 10,1% Pasapalabra2.139.000 20,5%

Cuatro

Todo es mentira507.000 6,4% Lo sabe, no lo sabe414.000 5,0%

Telecinco

El tiempo justo719.000 9,3% El diario de Jorge882.000 10,9% Agárrate al sillón752.000 7,4%

laSexta

Zapeando397.000 4,9% Más vale tarde490.000 6,2%

Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver'

Mañana

'La hora de La 1' marca un buen 20,2%, liderando su franja

'Espejo público' se recupera y llega a un 11,1%

+0,8 puntos para 'El programa de Ana Rosa' (12%), que es la segunda opción de su franja por detrás de La 1

La 1

La hora de La 1394.000 20,2% Incluye: - Entrevista Ernest Urtasun 464.000 20,8% Mañaneros 360501.000 16,5% Mañaneros 3601.081.000 13,8%

La 2

Zoom tendencias16.000 1,7% Zoom tendencias15.000 1,1% El círculo mágico del arrecife Pequeños gigantes: Los bentonicos 18.000 1,0% Saber vivir13.000 0,7% Aquí hay trabajo11.000 0,5% La aventura del saber19.000 0,8% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Stoke Mandeville a Beaconsfield 30.000 1,3% Culturas 233.000 1,3% El western de La 2 Dodge, ciudad sin ley 120.000 3,5% El cazador109.000 1,7% Saber y ganar227.000 2,5%

Antena 3

Espejo público283.000 11,1% Incluye: - Entrevista Juanma Moreno Bonilla 264.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Tortillas alemanas 776.000 16,0% La ruleta de la suerte1.582.000 22,0%

Cuatro

Love shopping tv4.000 0,4% ¡Toma salami! ¡Vaya cuadro! 10.000 0,7% Alerta cobra Amigos para siempre 16.000 0,9% Alerta cobra Animales salvajes 36.000 1,9% Alerta cobra Decisión solitaria 83.000 3,7% En boca de todos203.000 6,6%

Telecinco

La mirada crítica145.000 8,4% El programa de AR302.000 12,0% Vamos a ver585.000 9,4%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler8.000 1,1% Aruser@s el humorning198.000 13,8% Aruser@s312.000 14,3% Al rojo vivo317.000 9,0% Incluye: - Entrevista Sira Rego 395.000 8,2%

Informativos

Antena 3 domina un día más el ámbito informativo con sus espacios, marcando un 22,9% en el mediodía y un 20% redondo en el prime time. La 1 se mantiene en segunda posición con un 15,9% y 1,4 millones en la sobremesa y un 13,8% con 1,6 millones de espectadores en el prime time. Por su parte, Telecinco se conforma con un 9% y un 6,7%, respectivamente.

La 1

Telediario matinal120.000 15,1% Telediario 11.464.000 15,9% Telediario 21.634.000 13,8%

Antena 3

Noticias de la mañana151.000 12,6% Antena 3 Noticias 12.118.000 22,9% Antena 3 Noticias 22.386.000 20,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1409.000 5,9% El Desmarque Cuatro 1325.000 3,6% Noticias Cuatro 2521.000 5,3%

Telecinco

El matinal45.000 6,6% El matinal120.000 9,6% Informativos Telecinco 15:00832.000 9,0% Informativos Telecinco 21:00790.000 6,7%

laSexta

laSexta Noticias 14h608.000 7,7% laSexta Noticias: Jugones383.000 4,1% laSexta Noticias 20h731.000 7,4%

