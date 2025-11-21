'Gran Hermano' (11,3%) no se recupera y 'Futuro imperfecto' (14,3%) lidera con máximo de temporada

Audiencias Jueves 20 de Noviembre de 2025
Andreu Buenafuente y Silvia Abril se han impuesto en la noche del sábado con 'Futuro imperfecto', que ha liderado con máximo de temporada al firmar un 14,3% con 1.056.000 espectadores. Por su parte, 'Gran Hermano' sigue bajando y llega al 11,3%, nuevo mínimo histórico, con 636.000 espectadores en su tramo principal.
En el access prime time, 'El hormiguero' (15,6%) gana el ajustado duelo con 'La revuelta' (14,6%), que mejora +1,9 puntos en una semana con Alejandro Sanz. Después, 'La encrucijada' se queda en un 8,4%, cediendo casi un punto entero respecto al jueves pasado, mientras que 'Horizonte' sí crece y supera el doble dígito con un 10,3%.
En laSexta, 'El intermedio' consigue su récord de temporada tanto en share (8,4%) como en espectadores, superando el millón y siendo tercera opción de su franja, solo por detrás de Antena 3 y La 1. Ya en el prime time, 'Equipo de investigación' cede ligeramente y anota un 5,7%.
Silvia Abril y Andreu Buenafuente en 'Futuro imperfecto'
Prime time
- +1,9 puntos para 'La revuelta', que crece al 14,6%
- 'El hormiguero' se deja -2,5 puntos en una semana
- 'Horizonte' llega al doble dígito y marca un 10,3%
- -0,5 puntos para 'Gran Hermanos', que anota un 11,3%
La Revuelta 1.810.000 14,6%
Futuro imperfecto 1.056.000 14,3%
Cifras y letras562.000 4,7%
Cifras y letras865.000 6,8%
El cine de la 2: Película 316.000 2,8%
Cine 117.000 2,1%
El Hormiguero 1.931.000 15,6%
La encrucijada615.000 8,4%
First Dates865.000 7,1%
First Dates915.000 7,3%
Horizonte618.000 10,3%
Gran Hermano: Expres781.000 6,3%
Gran Hermano636.000 11,3%
laSexta clave586.000 5,0%
El intermedio1.058.000 8,4%
Equipo de investigación 528.000 5,7%
Ricardo Moya, en su concierto en Radio 3 emitido en La 2
Late night
- Las entregas repetidas de 'Futuro imperfecto' promedian un 8,2% en el late de La 1
- 'Conciertos de Radio 3' suma medio punto en una semana con el de Ricardo Moya
- El segundo capítulo de 'La encrucijada' (11,4%) baja -0,7 puntos
Futuro imperfecto 253.000 8,1%
Futuro imperfecto 135.000 8,3%
Conciertos Radio 3 35.000 1,2%
Mi casa flotante26.000 1,4%
La encrucijada449.000 11,4%
La encrucijada93.000 4,3%
El desmarque: Madrugada138.000 7,8%
Gran Madrid show139.000 8,1%
Equipo de investigación 197.000 3,7%
Equipo de investigación 102.000 3,9%
Dani Tatay es Andrés en 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' roza el 14% con 1,4 millones de espectadores
- -1,5 puntos para 'Y ahora, Sonsoles', que se queda en un 10,1%
- 'El diario de Jorge' regresa al doble dígito y crece al 10,9%
Directo al grano914.000 11,5%
Valle Salvaje825.000 11,1%
La promesa948.000 11,7%
Malas lenguas1.198.000 13,0%
Aquí la tierra1.466.000 13,9%
Saber y ganar615.000 7,0%
Grandes documentales306.000 3,9%
Incluye:
- La vida en el África ardiente 295.000 3,7%
- La carrera de la vida 322.000 4,4%
Malas lenguas573.000 7,4%
Mi casa flotante175.000 1,9%
Escapadas extraordinarias168.000 1,6%
Sueños de libertad1.136.000 13,7%
Y ahora, Sonsoles803.000 10,1%
Pasapalabra2.139.000 20,5%
Todo es mentira507.000 6,4%
Lo sabe, no lo sabe414.000 5,0%
El tiempo justo719.000 9,3%
El diario de Jorge882.000 10,9%
Agárrate al sillón752.000 7,4%
Zapeando397.000 4,9%
Más vale tarde490.000 6,2%
Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver'
Mañana
- 'La hora de La 1' marca un buen 20,2%, liderando su franja
- 'Espejo público' se recupera y llega a un 11,1%
- +0,8 puntos para 'El programa de Ana Rosa' (12%), que es la segunda opción de su franja por detrás de La 1
La hora de La 1394.000 20,2%
Incluye:
- Entrevista 464.000 20,8%
Mañaneros 360501.000 16,5%
Mañaneros 3601.081.000 13,8%
Zoom tendencias16.000 1,7%
Zoom tendencias15.000 1,1%
El círculo mágico del arrecife 18.000 1,0%
Saber vivir13.000 0,7%
Aquí hay trabajo11.000 0,5%
La aventura del saber19.000 0,8%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 30.000 1,3%
Culturas 233.000 1,3%
El western de La 2 120.000 3,5%
El cazador109.000 1,7%
Saber y ganar227.000 2,5%
Espejo público283.000 11,1%
Incluye:
- Entrevista 264.000 11,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 776.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.582.000 22,0%
Love shopping tv4.000 0,4%
¡Toma salami! 10.000 0,7%
Alerta cobra 16.000 0,9%
Alerta cobra 36.000 1,9%
Alerta cobra 83.000 3,7%
En boca de todos203.000 6,6%
La mirada crítica145.000 8,4%
El programa de AR302.000 12,0%
Vamos a ver585.000 9,4%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler8.000 1,1%
Aruser@s el humorning198.000 13,8%
Aruser@s312.000 14,3%
Al rojo vivo317.000 9,0%
Incluye:
- Entrevista 395.000 8,2%
Informativos
Antena 3 domina un día más el ámbito informativo con sus espacios, marcando un 22,9% en el mediodía y un 20% redondo en el prime time. La 1 se mantiene en segunda posición con un 15,9% y 1,4 millones en la sobremesa y un 13,8% con 1,6 millones de espectadores en el prime time. Por su parte, Telecinco se conforma con un 9% y un 6,7%, respectivamente.
Telediario matinal120.000 15,1%
Telediario 11.464.000 15,9%
Telediario 21.634.000 13,8%
Noticias de la mañana151.000 12,6%
Antena 3 Noticias 12.118.000 22,9%
Antena 3 Noticias 22.386.000 20,0%
Noticias Cuatro 1409.000 5,9%
El Desmarque Cuatro 1325.000 3,6%
Noticias Cuatro 2521.000 5,3%
El matinal45.000 6,6%
El matinal120.000 9,6%
Informativos Telecinco 15:00832.000 9,0%
Informativos Telecinco 21:00790.000 6,7%
laSexta Noticias 14h608.000 7,7%
laSexta Noticias: Jugones383.000 4,1%
laSexta Noticias 20h731.000 7,4%