"La ciudad sin ley"

El cine de Trece sigue fuerte en los canales de TDT. Como viene siendo habitual, el western y las ficciones turcas se disputan el liderazgo de la jornada, que este jueves fue para la oferta cinematográfica. La película "La ciudad sin ley", protagonizada por Richard Widmark y Lena Horne, fue vista por 463.000 espectadores y obtuvo un 5,2% de cuota de pantalla.

Por otro lado, el éxito de la oferta turca se repartió entre Nova y Divinity, siendo 'El secreto de Feriha' (3,1%) y 'Paramparça: vidas cruzadas' (2,7%) las más vistas con 417.000 y 403.000 espectadores, respectivamente. Pero 'Love is in the air' consiguió mayor share al anotar un 4,3% y reunir a 400.000 espectadores.