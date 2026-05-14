Por Diego López |

Aunque Netflix nunca había participado en la semana de los upfronts, tradicionalmente enfocada a los anunciantes, la llegada de la publicidad ha hecho cambiar de parecer a la compañía de streaming, que ahora sí lleva algunas de sus novedades a uno de estos eventos para publicistas.

En la de este año, además de anunciar el lanzamiento de sus anuncios en 15 nuevos mercados (entre ellos Colombia y Perú), ha ofrecido novedades sobre el destino de algunas de sus series más populares. En el apartado de renovaciones, Netflix ha confirmado por fin que volverá 'Errores épicos', la serie de Dan Levy, con una segunda temporada.

Tras su estreno hace unas semanas y con críticas dispares (al igual que audiencias, apenas pasó por el top 10 español), la renovación de la serie estaba especialmente en aire. Ahora, Levy asegura estar muy agradecido y promete una segunda tanda de capítulos "salvaje".

Ashby Gentry y Nikki Rodriguez protagonizan 'Mi vida con los chicos Walter'

Más claras estaban las renovaciones de otras series del streamer, como 'Una nueva jugada', la sitcom protagonizada por Kate Hudson que regresará con una tercera temporada. También volverá 'Mi vida con los chicos Walter' y esto sí que es una sorpresa, porque no estamos hablando de la tercera temporada, que aún tiene que estrenarse, sino que Netflix ha renovado ya la serie por una cuarta tanda de episodios.

Las otras dos renovaciones corresponden a sus docu-realities 'Love is Blind' y 'Quarterback', que regresarán por una undécima y tercera temporada respectivamente.

'El abogado del Lincoln' termina con la quinta temporada

En el apartado de despedidas, Netflix ha anunciado el final de 'El abogado del Lincoln', una de esas series que no hacen mucho ruido pero que ha mantenido un desempeño notable durante toda su andadura. En concreto, la quinta temporada será la última.

Manuel Garcia-Rulfo en 'El abogado del Lincoln'

La serie está basada en la serie de libros de Michael Connelly, y la última temporada adaptará el séptimo libro de la saga, "Resurrection Walk". Para ello, ha anunciado el fichaje de seis nuevos actores: Amy Aquino, Angela Timbur, Elipidia Carrillo, Nate Corddry, Tricia Helfer y Keir O'Donnell. Una despedida "agridulce" para los showrunners de la serie, que prometen "el final satisfactorio que Mickey Haller merece".

Gira mundial de "Las guerreras k-pop"

Pero si algo ha sorprendido en los upfronts de Netflix ha sido el anuncio de una gira mundial de su película más famosa, "Las guerreras k-pop". Poco se sabe por ahora del "KPop Demon Hunters World Concert Tour", más allá de que tendrá lugar en 2027. Ni siquiera sabemos si participará el trío de cantantes originales del grupo Huntrix o alguno de los Saja Boys. Habrá que esperar un tiempo para más noticias.

Está claro que "Las guerreras k-pop" es la primera gran IP de éxito en Netflix que puede exportar más allá de la TV, aunque lo inesperado de su triunfo haga que todos estos eventos se programen más tarde de lo que habría sido deseable. La gira mundial se organizará en colaboración con AEG.