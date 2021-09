El cine western de Trece (4,5%) destaca, pero no supera a 'Love is in the air' (4,9%)

'Love is in the air'

'Love is in the air' de Divinity consigue el primer puesto de lo más visto en las cadenas TDT, alcanzando los 437.000 espectadores y un 4,9% de cuota de pantalla en su franja vespertina. En segundo lugar, nos topamos con 'Elif' con un 4% y 430.000 espectadores en Nova. Destaca la aparición del cine western de Trece en el tercer puesto, con el título "El héroe del oeste". No obstante, FDF es la cadena líder de la jornada a pesar de que no se ha colado ninguna de sus emisiones entre lo más visto del día.