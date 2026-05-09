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AUDIENCIAS TDT 8 DE MAYO

"La legión invencible" en TRECE lidera el día de las TDT frente a las telenovelas de Nova

'Leyla' y 'Emanet' consiguen el segundo y tercer puesto, mientas que 'Los Simpson' logra colarse en el cuarto lugar. Energy lidera el día con un 2,2%.

"La legión invencible" en TRECE lidera el día de las TDT frente a las telenovelas de Nova
©MGM
Por RedacciónPublicado: Sábado 9 Mayo 2026 10:39

Audiencias Viernes 8 de Mayo de 2026

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A diferencia de jornadas anteriores, esta vez el 'Cine Western' de TRECE sí consigue hacerse con el liderazgo de lo más visto en las temáticas TDT. La película "La legión invencible", protagonizada por John Wayne y Joanne Dru, firma un excelente 4,1% de cuota de pantalla y 289.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión más seguida del viernes.

El segundo puesto es para 'Leyla', que anota un 2,6% y 280.000 seguidores, mientras que 'Emanet' logra la tercera posición con un 2,7% y 246.000 televidentes.

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La cuarta plaza es para 'Los Simpson' en Neox, que alcanzan un 2,7% de share y 239.000 fieles, mientras que 'Cuando seas mía' completa el top 5 con un sólido 3,1% y 235.000 espectadores.

En cuanto al ranking diario de cadenas, Energy lidera la jornada con un 2,2% de share, seguida muy de cerca por Nova, que se queda en segunda posición con un 2,1%. El tercer puesto es para el empate entre Neox y FDF, ambas con un 1,9%, mientras que TRECE cierra el top 5 con un 1,8% de media diaria.

Ranking cadenas TDT Viernes, 8 de Mayo de 2026

Energy 2,2%

Nova 2,1%

Neox 1,9%

FDF 1,9%

TRECE 1,8%

Atreseries 1,6%

DMAX 1,5%

BEMADtv 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

DKiss 1,3%

Mega (España) 1,2%

Boing 1,0%

Divinity 0,9%

Squirrel 0,9%

Ten 0,7%

Clan TVE 0,6%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La legión invencible
17:54
19:50
289.000
4,1%
Nova
Leyla
21:46
23:01
280.000
2,6%
Nova
Emanet
15:00
16:30
246.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:55
16:22
239.000
2,7%
Nova
Cuando seas mía
16:31
18:47
235.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:29
15:55
231.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
16:23
16:50
226.000
2,7%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:15
21:46
214.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:17
17:37
208.000
2,8%
Energy
CSI: Miami La gota que colma el vaso
22:06
23:02
206.000
1,9%

Ranking Energy (2,2%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami La gota que colma el vaso
22:06
23:02
206.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Velocidad terminal
21:09
22:06
196.000
1,9%
Energy
CSI: Miami El doble
16:43
17:38
196.000
2,5%
Energy
CSI: Miami Unos cuantos hombres muertos
17:38
18:33
190.000
2,7%
Energy
Alert:unidad de personas desaparecidas Paul ...
23:02
24:00
186.000
2,0%

Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:46
23:01
280.000
2,6%
Nova
Emanet
15:00
16:30
246.000
2,7%
Nova
Cuando seas mía
16:31
18:47
235.000
3,1%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:15
21:46
214.000
2,4%
Nova
Marina
19:42
20:14
188.000
2,6%

Ranking Neox (1,9%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:55
16:22
239.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:29
15:55
231.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
16:23
16:50
226.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
17:17
17:37
208.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
16:50
17:17
198.000
2,5%

Ranking FDF (1,9%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido,un ...
22:20
24:03
184.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
20:24
22:20
171.000
1,8%
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista,un ...
14:47
16:39
161.000
1,8%
FDF
La que se avecina Unas mariposillas,una ...
24:03
26:00
131.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un leon usurpado,una ...
16:39
18:38
128.000
1,7%

Ranking TRECE (1,8%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La legión invencible
17:54
19:50
289.000
4,1%
TRECE
Classics Paseando a miss daisy
22:14
23:53
206.000
2,0%
TRECE
Tu cine El ultimo pistolero
19:50
21:33
195.000
2,3%
TRECE
Sesion doble La batalla de las colinas del ...
14:50
17:51
163.000
1,9%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:32
20:43
150.000
1,9%

Ranking Atreseries (1,6%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:03
23:10
161.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el paraíso
23:10
26:06
134.000
2,2%
Atreseries
Los misterios de murdoch Guerra contra el ...
16:33
17:25
132.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch en la ...
17:25
18:22
131.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch ¿quien mato al coche ...
18:22
19:18
115.000
1,7%

Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Lo increible con dan aykroyd Sobreviviendo a lo ...
23:15
24:01
156.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro
16:29
17:22
155.000
1,9%
DMAX
Curiosidades de la tierra
24:01
24:51
143.000
2,3%
DMAX
Expedicion al pasado
15:37
16:29
133.000
1,5%
DMAX
Lo increible con dan aykroyd Misterios ...
22:23
23:08
120.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El protegido
22:19
24:29
138.000
1,5%
BEMADtv
Cine Sunchaser
20:16
22:19
119.000
1,3%
BEMADtv
Cine Nacion cautiva
15:30
17:38
106.000
1,3%
BEMADtv
Cine Licencia para matar
17:38
20:16
103.000
1,4%
BEMADtv
Cine Kalahari
10:56
12:18
67.000
2,7%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Objetivo planeta
16:30
17:04
127.000
1,5%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:47
119.000
1,2%
Canal 24 Horas
D.reg(informativo 24h)
15:48
16:30
118.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:54
22:25
109.000
1,0%
Canal 24 Horas
La tarde en 24h:en directo Juan facundo ...
19:06
19:16
109.000
1,6%

Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reconstrucciones faciales
22:06
23:03
140.000
1,3%
DKiss
Reconstrucciones faciales
23:03
24:00
137.000
1,5%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
21:08
22:06
112.000
1,1%
DKiss
Reforma el vecindario
14:42
15:37
100.000
1,1%
DKiss
Viviendo con un asesino
17:29
18:26
91.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El sable corto con cabeza de ...
21:42
22:21
132.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego El sable del general ...
22:21
23:16
112.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:16
17:08
98.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:10
16:16
98.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:11
19:01
95.000
1,4%

Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Boing
Cine Space jam
21:33
23:00
159.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:32
08:42
127.000
6,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:03
21:24
124.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
07:57
08:12
122.000
7,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:23
08:32
111.000
5,7%

Ranking Divinity (0,9%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Tu dia esta por llegar
17:28
18:22
105.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire 2112
19:07
20:01
102.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire Con respecto a esta boda
18:22
19:07
95.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire Lo dejo ir
16:33
17:28
92.000
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Divinity
Emergency lovers
15:37
20:01
90.000
1,2%

Ranking Squirrel (0,9%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine Los invasores(2017)
22:03
23:29
127.000
1,2%
Squirrel
Cine El super chef
20:45
22:03
86.000
0,9%
Squirrel
Cine Los indomables(1956)
16:18
17:45
86.000
1,1%
Squirrel
Cine Butch cassidy vs sundance kid
19:08
20:45
78.000
1,1%
Squirrel
Cine Django y sartana
17:45
19:08
75.000
1,1%

Ranking Ten (0,7%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Asesinados antes del amanecer Asesinatos en las ...
23:55
24:53
83.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
14:29
15:45
73.000
0,8%
Ten
Crimenes en atlanta La ultima actuacion
24:53
25:42
70.000
1,7%
Ten
Asesinados antes del amanecer Aguafiestas
22:58
23:55
69.000
0,7%
Ten
Conocia a mi asesino
25:42
26:10
60.000
2,2%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Madagascar
21:22
22:37
84.000
0,8%
Clan TVE
La casa de mickey mouse
08:07
08:29
84.000
4,6%
Clan TVE
Bluey
16:38
16:45
80.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
16:31
16:38
73.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
08:30
08:37
72.000
3,7%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Deportes
22:09
22:15
110.000
1,0%
Teledeporte
Fútbol:liga española 1rfef ...
21:19
23:21
102.000
1,0%
Teledeporte
Previo futbol:liga española 1rfef ...
21:09
21:19
64.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa femenino sub 17 ...
16:00
17:51
64.000
0,8%
Teledeporte
Ciclismo:la vuelta femenino(d) Gijon/xixon-les ...
19:47
21:03
62.000
0,8%
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