"La legión invencible" en TRECE lidera el día de las TDT frente a las telenovelas de Nova

Por Redacción |

A diferencia de jornadas anteriores, esta vez el 'Cine Western' de TRECE sí consigue hacerse con el liderazgo de lo más visto en las temáticas TDT. La película "La legión invencible", protagonizada por John Wayne y Joanne Dru, firma un excelente 4,1% de cuota de pantalla y 289.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión más seguida del viernes.

El segundo puesto es para 'Leyla', que anota un 2,6% y 280.000 seguidores, mientras que 'Emanet' logra la tercera posición con un 2,7% y 246.000 televidentes.

La cuarta plaza es para 'Los Simpson' en Neox, que alcanzan un 2,7% de share y 239.000 fieles, mientras que 'Cuando seas mía' completa el top 5 con un sólido 3,1% y 235.000 espectadores.

Ranking cadenas TDT Viernes, 8 de Mayo de 2026 2,2% 2,1% 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% Ranking programas TDT Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western La legión invencible 17:54 19:50 289.000 4,1% Leyla 21:46 23:01 280.000 2,6% Emanet 15:00 16:30 246.000 2,7% Los Simpson 15:55 16:22 239.000 2,7% Cuando seas mía 16:31 18:47 235.000 3,1% Los Simpson 15:29 15:55 231.000 2,5% The Big Bang Theory 16:23 16:50 226.000 2,7% Perdona nuestros pecados 20:15 21:46 214.000 2,4% The Big Bang Theory 17:17 17:37 208.000 2,8% CSI: Miami La gota que colma el vaso 22:06 23:02 206.000 1,9% Ranking Energy ( 2,2% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share CSI: Miami La gota que colma el vaso 22:06 23:02 206.000 1,9% CSI: Miami Velocidad terminal 21:09 22:06 196.000 1,9% CSI: Miami El doble 16:43 17:38 196.000 2,5% CSI: Miami Unos cuantos hombres muertos 17:38 18:33 190.000 2,7% Alert:unidad de personas desaparecidas Paul ... 23:02 24:00 186.000 2,0% Ranking Nova ( 2,1% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Leyla 21:46 23:01 280.000 2,6% Emanet 15:00 16:30 246.000 2,7% Cuando seas mía 16:31 18:47 235.000 3,1% Perdona nuestros pecados 20:15 21:46 214.000 2,4% Marina 19:42 20:14 188.000 2,6% Ranking Neox ( 1,9% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 15:55 16:22 239.000 2,7% Los Simpson 15:29 15:55 231.000 2,5% The Big Bang Theory 16:23 16:50 226.000 2,7% The Big Bang Theory 17:17 17:37 208.000 2,8% The Big Bang Theory 16:50 17:17 198.000 2,5% Ranking FDF ( 1,9% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un mayorista entretenido,un ... 22:20 24:03 184.000 1,9% La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ... 20:24 22:20 171.000 1,8% La que se avecina Una presidenta capacitista,un ... 14:47 16:39 161.000 1,8% La que se avecina Unas mariposillas,una ... 24:03 26:00 131.000 2,7% La que se avecina Un leon usurpado,una ... 16:39 18:38 128.000 1,7% Ranking TRECE ( 1,8% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western La legión invencible 17:54 19:50 289.000 4,1% Classics Paseando a miss daisy 22:14 23:53 206.000 2,0% Tu cine El ultimo pistolero 19:50 21:33 195.000 2,3% Sesion doble La batalla de las colinas del ... 14:50 17:51 163.000 1,9% Trece y cope es noticia 20:32 20:43 150.000 1,9% Ranking Atreseries ( 1,6% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimen en el paraíso 21:03 23:10 161.000 1,5% Crimen en el paraíso 23:10 26:06 134.000 2,2% Los misterios de murdoch Guerra contra el ... 16:33 17:25 132.000 1,6% Los misterios de murdoch Murdoch en la ... 17:25 18:22 131.000 1,8% Los misterios de murdoch ¿quien mato al coche ... 18:22 19:18 115.000 1,7% Ranking DMAX ( 1,5% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Lo increible con dan aykroyd Sobreviviendo a lo ... 23:15 24:01 156.000 1,7% La fiebre del oro 16:29 17:22 155.000 1,9% Curiosidades de la tierra 24:01 24:51 143.000 2,3% Expedicion al pasado 15:37 16:29 133.000 1,5% Lo increible con dan aykroyd Misterios ... 22:23 23:08 120.000 1,1% Ranking BEMADtv ( 1,4% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El protegido 22:19 24:29 138.000 1,5% Cine Sunchaser 20:16 22:19 119.000 1,3% Cine Nacion cautiva 15:30 17:38 106.000 1,3% Cine Licencia para matar 17:38 20:16 103.000 1,4% Cine Kalahari 10:56 12:18 67.000 2,7% Ranking Canal 24 Horas ( 1,3% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Objetivo planeta 16:30 17:04 127.000 1,5% Telediario 2 20:58 21:47 119.000 1,2% D.reg(informativo 24h) 15:48 16:30 118.000 1,3% Informativo 24h 21:54 22:25 109.000 1,0% La tarde en 24h:en directo Juan facundo ... 19:06 19:16 109.000 1,6% Ranking DKiss ( 1,3% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Reconstrucciones faciales 22:06 23:03 140.000 1,3% Reconstrucciones faciales 23:03 24:00 137.000 1,5% Dra.emma:clinica dermatologica 21:08 22:06 112.000 1,1% Reforma el vecindario 14:42 15:37 100.000 1,1% Viviendo con un asesino 17:29 18:26 91.000 1,3% Ranking Mega (España) ( 1,2% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Forjado a fuego El sable corto con cabeza de ... 21:42 22:21 132.000 1,2% Forjado a fuego El sable del general ... 22:21 23:16 112.000 1,1% Vida bajo cero 16:16 17:08 98.000 1,2% Vida bajo cero 15:10 16:16 98.000 1,1% Vida bajo cero 18:11 19:01 95.000 1,4% Ranking Boing ( 1,0% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Space jam 21:33 23:00 159.000 1,5% Doraemon,el gato cosmico 08:32 08:42 127.000 6,5% Doraemon,el gato cosmico 21:03 21:24 124.000 1,3% Doraemon,el gato cosmico 07:57 08:12 122.000 7,3% Doraemon,el gato cosmico 08:23 08:32 111.000 5,7% Ranking Divinity ( 0,9% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire Tu dia esta por llegar 17:28 18:22 105.000 1,4% Chicago Fire 2112 19:07 20:01 102.000 1,4% Chicago Fire Con respecto a esta boda 18:22 19:07 95.000 1,4% Chicago Fire Lo dejo ir 16:33 17:28 92.000 1,1% Emergency lovers 15:37 20:01 90.000 1,2% Ranking Squirrel ( 0,9% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Los invasores(2017) 22:03 23:29 127.000 1,2% Cine El super chef 20:45 22:03 86.000 0,9% Cine Los indomables(1956) 16:18 17:45 86.000 1,1% Cine Butch cassidy vs sundance kid 19:08 20:45 78.000 1,1% Cine Django y sartana 17:45 19:08 75.000 1,1% Ranking Ten ( 0,7% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Asesinados antes del amanecer Asesinatos en las ... 23:55 24:53 83.000 1,3% Caso cerrado 14:29 15:45 73.000 0,8% Crimenes en atlanta La ultima actuacion 24:53 25:42 70.000 1,7% Asesinados antes del amanecer Aguafiestas 22:58 23:55 69.000 0,7% Conocia a mi asesino 25:42 26:10 60.000 2,2% Ranking Clan TVE ( 0,6% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Madagascar 21:22 22:37 84.000 0,8% La casa de mickey mouse 08:07 08:29 84.000 4,6% Bluey 16:38 16:45 80.000 1,0% Bluey 16:31 16:38 73.000 0,9% Bluey 08:30 08:37 72.000 3,7% Ranking Teledeporte ( 0,6% ) - Viernes, 8 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Deportes 22:09 22:15 110.000 1,0% Fútbol:liga española 1rfef ... 21:19 23:21 102.000 1,0% Previo futbol:liga española 1rfef ... 21:09 21:19 64.000 0,7% Fútbol:campeonato de europa femenino sub 17 ... 16:00 17:51 64.000 0,8% Ciclismo:la vuelta femenino(d) Gijon/xixon-les ... 19:47 21:03 62.000 0,8%

En cuanto al ranking diario de cadenas,, seguida muy de cerca por, que se queda en segunda posición con un. El tercer puesto es para el empate entre, ambas con un, mientras quecierra el top 5 con un