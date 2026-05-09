"La legión invencible" en TRECE lidera el día de las TDT frente a las telenovelas de Nova

A diferencia de jornadas anteriores, esta vez el 'Cine Western' de TRECE sí consigue hacerse con el liderazgo de lo más visto en las temáticas TDT. La película "La legión invencible", protagonizada por John Wayne y Joanne Dru, firma un excelente 4,1% de cuota de pantalla y 289.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión más seguida del viernes.
El segundo puesto es para 'Leyla', que anota un 2,6% y 280.000 seguidores, mientras que 'Emanet' logra la tercera posición con un 2,7% y 246.000 televidentes.
La cuarta plaza es para 'Los Simpson' en Neox, que alcanzan un 2,7% de share y 239.000 fieles, mientras que 'Cuando seas mía' completa el top 5 con un sólido 3,1% y 235.000 espectadores.
En cuanto al ranking diario de cadenas, Energy lidera la jornada con un 2,2% de share
, seguida muy de cerca por Nova
, que se queda en segunda posición con un 2,1%
. El tercer puesto es para el empate entre Neox y FDF
, ambas con un 1,9%
, mientras que TRECE
cierra el top 5 con un 1,8% de media diaria
.
Ranking cadenas TDT Viernes, 8 de Mayo de 2026
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La legión invencible
17:54
19:50
289.000
4,1%
Leyla
21:46
23:01
280.000
2,6%
Emanet
15:00
16:30
246.000
2,7%
Los Simpson
15:55
16:22
239.000
2,7%
Cuando seas mía
16:31
18:47
235.000
3,1%
Los Simpson
15:29
15:55
231.000
2,5%
The Big Bang Theory
16:23
16:50
226.000
2,7%
Perdona nuestros pecados
20:15
21:46
214.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:17
17:37
208.000
2,8%
CSI: Miami La gota que colma el vaso
22:06
23:02
206.000
1,9%
Ranking Energy (2,2%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami La gota que colma el vaso
22:06
23:02
206.000
1,9%
CSI: Miami Velocidad terminal
21:09
22:06
196.000
1,9%
CSI: Miami El doble
16:43
17:38
196.000
2,5%
CSI: Miami Unos cuantos hombres muertos
17:38
18:33
190.000
2,7%
Alert:unidad de personas desaparecidas Paul ...
23:02
24:00
186.000
2,0%
Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:46
23:01
280.000
2,6%
Emanet
15:00
16:30
246.000
2,7%
Cuando seas mía
16:31
18:47
235.000
3,1%
Perdona nuestros pecados
20:15
21:46
214.000
2,4%
Marina
19:42
20:14
188.000
2,6%
Ranking Neox (1,9%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:55
16:22
239.000
2,7%
Los Simpson
15:29
15:55
231.000
2,5%
The Big Bang Theory
16:23
16:50
226.000
2,7%
The Big Bang Theory
17:17
17:37
208.000
2,8%
The Big Bang Theory
16:50
17:17
198.000
2,5%
Ranking FDF (1,9%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un mayorista entretenido,un ...
22:20
24:03
184.000
1,9%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
20:24
22:20
171.000
1,8%
La que se avecina Una presidenta capacitista,un ...
14:47
16:39
161.000
1,8%
La que se avecina Unas mariposillas,una ...
24:03
26:00
131.000
2,7%
La que se avecina Un leon usurpado,una ...
16:39
18:38
128.000
1,7%
Ranking TRECE (1,8%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La legión invencible
17:54
19:50
289.000
4,1%
Classics Paseando a miss daisy
22:14
23:53
206.000
2,0%
Tu cine El ultimo pistolero
19:50
21:33
195.000
2,3%
Sesion doble La batalla de las colinas del ...
14:50
17:51
163.000
1,9%
Trece y cope es noticia
20:32
20:43
150.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,6%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
21:03
23:10
161.000
1,5%
Crimen en el paraíso
23:10
26:06
134.000
2,2%
Los misterios de murdoch Guerra contra el ...
16:33
17:25
132.000
1,6%
Los misterios de murdoch Murdoch en la ...
17:25
18:22
131.000
1,8%
Los misterios de murdoch ¿quien mato al coche ...
18:22
19:18
115.000
1,7%
Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Lo increible con dan aykroyd Sobreviviendo a lo ...
23:15
24:01
156.000
1,7%
La fiebre del oro
16:29
17:22
155.000
1,9%
Curiosidades de la tierra
24:01
24:51
143.000
2,3%
Expedicion al pasado
15:37
16:29
133.000
1,5%
Lo increible con dan aykroyd Misterios ...
22:23
23:08
120.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El protegido
22:19
24:29
138.000
1,5%
Cine Sunchaser
20:16
22:19
119.000
1,3%
Cine Nacion cautiva
15:30
17:38
106.000
1,3%
Cine Licencia para matar
17:38
20:16
103.000
1,4%
Cine Kalahari
10:56
12:18
67.000
2,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Objetivo planeta
16:30
17:04
127.000
1,5%
Telediario 2
20:58
21:47
119.000
1,2%
D.reg(informativo 24h)
15:48
16:30
118.000
1,3%
Informativo 24h
21:54
22:25
109.000
1,0%
La tarde en 24h:en directo Juan facundo ...
19:06
19:16
109.000
1,6%
Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reconstrucciones faciales
22:06
23:03
140.000
1,3%
Reconstrucciones faciales
23:03
24:00
137.000
1,5%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:08
22:06
112.000
1,1%
Reforma el vecindario
14:42
15:37
100.000
1,1%
Viviendo con un asesino
17:29
18:26
91.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego El sable corto con cabeza de ...
21:42
22:21
132.000
1,2%
Forjado a fuego El sable del general ...
22:21
23:16
112.000
1,1%
Vida bajo cero
16:16
17:08
98.000
1,2%
Vida bajo cero
15:10
16:16
98.000
1,1%
Vida bajo cero
18:11
19:01
95.000
1,4%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Space jam
21:33
23:00
159.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
08:32
08:42
127.000
6,5%
Doraemon,el gato cosmico
21:03
21:24
124.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
07:57
08:12
122.000
7,3%
Doraemon,el gato cosmico
08:23
08:32
111.000
5,7%
Ranking Divinity (0,9%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Tu dia esta por llegar
17:28
18:22
105.000
1,4%
Chicago Fire 2112
19:07
20:01
102.000
1,4%
Chicago Fire Con respecto a esta boda
18:22
19:07
95.000
1,4%
Chicago Fire Lo dejo ir
16:33
17:28
92.000
1,1%
Emergency lovers
15:37
20:01
90.000
1,2%
Ranking Squirrel (0,9%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Los invasores(2017)
22:03
23:29
127.000
1,2%
Cine El super chef
20:45
22:03
86.000
0,9%
Cine Los indomables(1956)
16:18
17:45
86.000
1,1%
Cine Butch cassidy vs sundance kid
19:08
20:45
78.000
1,1%
Cine Django y sartana
17:45
19:08
75.000
1,1%
Ranking Ten (0,7%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinados antes del amanecer Asesinatos en las ...
23:55
24:53
83.000
1,3%
Caso cerrado
14:29
15:45
73.000
0,8%
Crimenes en atlanta La ultima actuacion
24:53
25:42
70.000
1,7%
Asesinados antes del amanecer Aguafiestas
22:58
23:55
69.000
0,7%
Conocia a mi asesino
25:42
26:10
60.000
2,2%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Madagascar
21:22
22:37
84.000
0,8%
La casa de mickey mouse
08:07
08:29
84.000
4,6%
Bluey
16:38
16:45
80.000
1,0%
Bluey
16:31
16:38
73.000
0,9%
Bluey
08:30
08:37
72.000
3,7%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Viernes, 8 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Deportes
22:09
22:15
110.000
1,0%
Fútbol:liga española 1rfef ...
21:19
23:21
102.000
1,0%
Previo futbol:liga española 1rfef ...
21:09
21:19
64.000
0,7%
Fútbol:campeonato de europa femenino sub 17 ...
16:00
17:51
64.000
0,8%
Ciclismo:la vuelta femenino(d) Gijon/xixon-les ...
19:47
21:03
62.000
0,8%