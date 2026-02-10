'Leyla' y 'Vino el amor' lideran con grandes resultados para 'La que se avecina'

Publicado: Martes 10 Febrero 2026 09:20 (hace 8 horas)|
Audiencias Lunes 9 de Febrero de 2026
13,9%
12,6%
9,2%
6,3%
5,8%
3,6%
2,5%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
Las series de Nova triunfan con cinco de sus series en el Top 10, siendo dos de ellas las que lideran la jornada: 'Leyla' y 'Vino el amor'. Además, destacan dos capítulos de 'La que se avecina' en FDF, otros dos de 'Los Simpson' en Neox y uno de 'Bright Minds' en Atreseries.
Ranking programas TDT Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:31
23:16
283.000
2,2%
Vino el amor
19:27
20:04
279.000
3,1%
La que se avecina Un tiburón, un desahuciado y ...
15:41
17:32
271.000
3,0%
La que se avecina Un pianista loco, unos zombis ...
20:59
22:55
268.000
2,1%
El amor invencible
20:04
21:31
267.000
2,3%
Bright Minds Lobo, ¿estás ahí?
21:55
23:03
258.000
2,0%
Marina
18:00
19:27
253.000
3,1%
Emanet
15:00
16:34
245.000
2,5%
Los Simpson
15:06
15:32
244.000
2,4%
Los Simpson
15:58
16:23
240.000
2,5%
Ranking FDF (2,5%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un tiburón, un desahuciado y ...
15:41
17:32
271.000
3,0%
La que se avecina Un pianista loco, unos zombis ...
20:59
22:55
268.000
2,1%
La que se avecina Un colchón que te abraza, un ...
19:10
20:59
209.000
2,1%
La que se avecina Un sablazo, un ultimátum y ...
13:43
15:41
198.000
2,3%
Cine Sin remordimientos
22:55
24:52
190.000
2,4%
Ranking Energy (2,1%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. La llorosa Willows
19:22
20:19
180.000
1,9%
Distrito 8
20:19
26:29
178.000
2,1%
C. S. I. Asunto familiar
15:44
16:43
177.000
1,9%
C. S. I. Comprometidos
18:41
19:22
162.000
1,9%
C. S. I. Ciudad fantasma
16:43
17:40
149.000
1,7%
Ranking Nova (2,0%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:31
23:16
283.000
2,2%
Vino el amor
19:27
20:04
279.000
3,1%
El amor invencible
20:04
21:31
267.000
2,3%
Marina
18:00
19:27
253.000
3,1%
Emanet
15:00
16:34
245.000
2,5%
Ranking Neox (1,8%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:06
15:32
244.000
2,4%
Los Simpson
15:58
16:23
240.000
2,5%
The Big Bang Theory
17:30
17:54
237.000
2,9%
The Big Bang Theory
20:10
20:27
228.000
2,2%
The Big Bang Theory
19:51
20:10
227.000
2,4%
Ranking Atreseries (1,7%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Lobo, ¿estás ahí?
21:55
23:03
258.000
2,0%
Bright Minds El estornino
23:03
24:05
237.000
2,6%
Bright Minds El último azteca
20:50
21:55
164.000
1,3%
Hudson y Rex
16:39
17:28
164.000
1,9%
Hudson y Rex
17:28
18:18
161.000
2,0%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
213.000
2,8%
Forjado a fuego El kelewang
21:55
22:43
178.000
1,4%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
176.000
4,4%
La casa de empeños
20:32
20:58
164.000
1,4%
Forjado a fuego El mandoble indio
20:58
21:55
150.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:08
24:32
210.000
2,6%
La noche en 24h: Portada Jesús Núñez
22:06
23:08
182.000
1,5%
Telediario 1
14:57
15:37
118.000
1,2%
Telediario 2
20:58
21:39
106.000
0,8%
Informativo 24h
24:36
25:00
104.000
2,1%
Ranking TRECE (1,4%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Caravana de mujeres
17:03
19:30
230.000
2,8%
El cascabel
22:03
24:30
188.000
1,9%
Tu cine La ley del juez Thorne
20:54
22:03
144.000
1,1%
Sesión doble Siete ciudades de oro
14:50
16:59
138.000
1,4%
Santa misa: Asamblea presbiteral convivium catedral de ...
19:30
20:54
93.000
0,9%
Ranking Teledeporte (1,3%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO patinaje artístico: Mixto Danza
21:34
22:56
198.000
1,5%
JJOO patinaje artístico: Mixto Danza
20:07
21:20
170.000
1,5%
JJOO curling: Mixto(d) Estados Unidos - ...
15:29
17:06
150.000
1,6%
JJOO patinaje artístico: Mixto Danza
19:19
19:53
148.000
1,7%
JJOO saltos de esquí Trampolín normal
18:56
19:19
123.000
1,5%
Ranking DMAX (1,3%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
136.000
1,0%
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:24
128.000
1,0%
Grandes misterios de la historia El jardín del ...
23:24
24:11
127.000
1,6%
La fiebre del oro
16:58
17:55
127.000
1,5%
Grandes misterios de la historia El tesoro ...
22:31
23:18
118.000
1,0%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Heat
17:07
20:17
183.000
2,1%
Cine Una historia del Bronx
20:17
22:18
133.000
1,1%
Cine Asalto al furgón blindado
15:27
17:07
130.000
1,4%
Cine Asalto al distrito 13
22:18
24:15
127.000
1,3%
Cine Atrapado en un pirado
13:49
15:27
71.000
0,9%
Ranking Ten (1,0%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
20:00
20:56
168.000
1,6%
Caso cerrado
19:04
20:00
120.000
1,4%
Caso cerrado
18:16
19:04
108.000
1,3%
Caso cerrado
17:19
18:16
95.000
1,2%
Crímenes en Las Vegas
21:53
22:49
83.000
0,6%
Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity the home channel
09:15
23:03
62.000
0,8%
Medical lovers
23:03
26:29
55.000
1,0%
Emergency lovers
02:30
06:52
28.000
3,3%
Un camino hacia el destino
07:14
07:58
11.000
0,8%
Un camino hacia el destino
06:52
07:14
9.000
1,0%
Ranking Boing (0,9%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:03
08:24
111.000
5,9%
La casa de los retos
18:06
18:33
71.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
13:46
14:09
54.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
07:17
07:39
37.000
2,9%
Cartoon network classics
22:33
23:41
28.000
0,3%
Ranking DKiss (0,9%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reformas en pareja
21:15
22:10
104.000
0,8%
Asesinos de América
16:08
17:04
79.000
0,9%
Batalla de restauradores
09:49
10:37
74.000
3,0%
Maestros de la restauración
08:56
09:49
65.000
3,0%
Asesinos de América
17:04
18:01
64.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La fuerza de la venganza
21:34
23:29
130.000
1,1%
Cine Desafío a la muerte
23:29
25:25
96.000
1,6%
Cine El largo día de la masacre
15:33
17:21
78.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:35
21:29
52.000
0,5%
Conecta informativo
14:30
15:29
30.000
0,3%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:36
23:45
65.000
0,6%
La noche clan
20:03
22:35
42.000
0,4%
Cuéntame cómo pasó Todo pasa factura
25:16
26:26
40.000
1,6%
Cuéntame cómo pasó Sorpresas
23:46
25:16
39.000
0,7%
La tarde clan
16:29
20:02
37.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 9 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Air Force One derribado
22:03
23:30
100.000
0,8%
Cine Jack Hunter y el tesoro perdido de ...
20:30
22:03
91.000
0,7%
Cine Valle prohibido
17:43
19:00
88.000
1,1%
Cine Zorro caballero de la justicia
19:00
20:30
84.000
0,9%
Air Force One derribado
23:30
24:52
83.000
1,2%