'Casados a primera vista' (14,2%) alcanza su máximo frente al mínimo de 'DecoMasters' (8,6%)

Audiencias Lunes 9 de Febrero de 2026
'Casados a primera vista' se ha convertido en todo un éxito para Mediaset España. El programa elegido para ocupar la primera noche de la semana ha mantenido un rendimiento tan dominante como estable en sus primeras semanas y con su entrega más reciente, emitida el 9 de febrero, ha logrado tocar un nuevo punto álgido con un 14,2% de cuota de pantalla alcanzado gracias a una media de 910.000 fieles.
En cambio, el camino recorrido por 'DecoMasters' ha sido bastante diferente, ya que tras el crecimiento experimentado con su segunda entrega, que se situó en un 11,8%, el formato de La 1 ha perdido a buena parte de su público y ha caído por debajo de los 500.000 espectadores con un 8,6% de share.
Ante esta situación, Antena 3 aprovecha y se coloca en la segunda plaza con 'Renacer', que remonta con respecto a la semana anterior al rubricar un 10,7%. Por su parte, 'Proyecto Sistiaga' amasa un 4,6%. En el access, 'El hormiguero' arranca la semana liderando con un 14,2% frente al 11,7% de 'La revuelta', el 9,5% de 'First Dates', el 6,6% de 'El intermedio' y el 6,2% de 'Horizonte'.
'DecoMasters' cede hasta caer el unidígito en La 1
Prime time
- Bajón de -3,2 puntos para 'DecoMasters' (8,6%)
- 'Renacer' crece +1,4 puntos a un 10,7%
- 'El taquillazo' (5,6%) suma +1 punto completo
- 'Casados a primera vista' firma máximo con un 14,2% (+0,7 puntos)
- 'Horizonte' repite el 6,2% del lunes anterior
La revuelta 1.467.000 11,7%
DecoMasters496.000 8,6%
Cifras y letras587.000 4,6%
Cifras y letras800.000 6,1%
Cine clásico 243.000 2,5%
El hormiguero 1.799.000 14,2%
Renacer745.000 10,7%
First Dates734.000 5,8%
Horizonte782.000 6,2%
Proyecto Sistiaga 372.000 4,6%
First Dates: San Valentin1.206.000 9,5%
Casados a primera vista910.000 14,2%
laSexta clave569.000 4,6%
El intermedio848.000 6,6%
El taquillazo 393.000 5,6%
'Renacer' mejora su rendimiento en Antena 3
Late night
- La reposición de 'DecoMasters' (7,7%) pierde -2,7 puntos
- El segundo episodio de 'Renacer' (6,1%) añade +1 punto
- 'El desmarque' (1,6%) se deja -0,9 puntos
- El cine nocturno de laSexta pierde -0,5 puntos a un 3,9%
- 'GH Dúo: El diario' se eleva a un 15,2% (+2,4 puntos)
DecoMasters143.000 7,7%
Cine 48.000 1,2%
Metrópolis 11.000 0,6%
Renacer173.000 6,1%
Otro enfoque 79.000 1,7%
Focus 37.000 1,3%
El desmarque: Madrugada30.000 1,6%
GH Dúo: El diario413.000 15,2%
Gran Madrid show116.000 6,0%
Cine 97.000 3,9%
'Valle Salvaje' lidera en un día muy especial
Sobremesa y tarde
- 'Valle Salvaje' (+1 punto) y 'La promesa' (+0,6 puntos) lideran en sus franjas
- 'Sueños de libertad' arrasa con un 14,9% (+0,6 puntos)
- 'Zapeando' firma un 4,9% (-1,2 puntos)
- '¡Allá tú!' se estabiliza con un 7,5% (-0,1 puntos)
- +0,4 puntos para 'Lo sabe, no lo sabe' (5,9%)
Directo al grano1.045.000 11,7%
Valle Salvaje944.000 11,7%
La promesa1.032.000 12,1%
Malas lenguas1.240.000 12,9%
Aquí la Tierra1.671.000 14,8%
Saber y ganar554.000 5,6%
Grandes documentales311.000 3,5%
Incluye:
- Save Valley: Un milagro salvaje322.000 3,6%
- Mindful Earth 306.000 3,7%
Malas lenguas609.000 7,3%
En busca de secretos 219.000 2,2%
Grandes diseños 284.000 2,4%
Sueños de libertad1.385.000 14,9%
Y ahora, Sonsoles854.000 10,1%
Pasapalabra2.131.000 19,3%
Todo es mentira624.000 7,0%
Lo sabe, no lo sabe508.000 5,9%
El tiempo justo765.000 8,8%
El diario de Jorge692.000 8,1%
¡Allá tú!812.000 7,5%
Zapeando448.000 4,9%
Más vale tarde533.000 6,3%
'La ruleta de la suerte' no da tregua en Antena 3
Mañana
- 'La ruleta de la suerte' alcanza un excelente 21,4% (+0,5 puntos)
- 'La hora de La 1' (17,7%) triunfa y sube +0,6 puntos
- +1 punto para 'En boca de todos' (8%)
- 'Al rojo vivo' (7,8%) se deja -1,4 puntos
- 'El precio justo' asciende +0,4 puntos a un 8,4%
La hora de La 1376.000 17,7%
Mañaneros 360561.000 16,0%
Mañaneros 3602.000 0,0%
Mañaneros 360972.000 11,4%
Zoom net13.000 1,4%
Hundidos 17.000 1,2%
Cine 19.000 1,0%
Un país para leerlo 31.000 1,5%
Aquí hay trabajo24.000 1,0%
La aventura del saber18.000 0,7%
Espacios increíbles46.000 1,6%
El western de La 2 88.000 2,5%
El cazador123.000 1,9%
El cazador199.000 2,1%
Espejo público347.000 12,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 825.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.659.000 21,4%
Minutos musicales21.000 2,9%
Love shopping TV14.000 1,3%
¡Toma salami! 18.000 1,2%
Alerta cobra 21.000 1,1%
Alerta cobra 39.000 1,9%
Alerta cobra 64.000 2,7%
En boca de todos284.000 8,0%
La mirada crítica155.000 7,9%
El programa de Ana Rosa304.000 11,6%
Vamos a ver374.000 9,3%
El precio justo633.000 8,4%
Remescar, cosmética al instante3.000 0,3%
Aruser@s el humorning197.000 12,3%
Aruser@s306.000 12,9%
Al rojo vivo321.000 7,8%
Informativos
'Antena 3 noticias 2' es la emisión más vista del día con 2,463 millones de espectadores y un 19,5% de share. De este modo, aventaja con creces a 'Telediario 2' (13%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (7,4%). En la edición anterior, el telediario de Antena 3 firma un dominante 23,7% contra el de la pública (15,6%) y el del dial de Mediaset España (9,5%).
Telediario matinal159.000 17,3%
Telediario 11.575.000 15,6%
Telediario 21.644.000 13,0%
Noticias de la mañana186.000 13,8%
Antena 3 Noticias 12.399.000 23,7%
Antena 3 Noticias 22.463.000 19,5%
Noticias Cuatro 1569.000 7,5%
El desmarque Cuatro 1406.000 4,1%
Noticias Cuatro 2562.000 5,4%
El matinal61.000 7,6%
El matinal121.000 8,9%
Informativos Telecinco 15:00963.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00933.000 7,4%
laSexta Noticias 14h720.000 8,2%
laSexta Noticias: Jugones539.000 5,3%
laSexta Noticias 20h780.000 7,5%