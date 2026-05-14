Por Fidel Conejero |

'La promesa' cerrará la semana con un episodio lleno de emociones, secretos y nuevas revelaciones dentro del palacio de los Luján. La ficción diaria de La 1 seguirá avanzando este viernes 15 de mayo en varias de sus tramas principales con especial protagonismo para Curro, Vera y Santos, mientras algunos personajes comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.

Uno de los focos del capítulo estará en Santos (Manu Imízcoz), que intentará tranquilizar a su padre asegurándole que la muerte de su madre sí fue realmente un accidente. Sin embargo, también reconocerá que eso no consigue aliviar la culpa que sigue arrastrando desde entonces, lo que llevará a Ricardo (Carlos de Austria) a sospechar más si cabe de su hijo.

Mientras tanto, Alonso (Manuel Regueiro) continuará preocupado por la situación de Vera (Ángela Echaniz) después de descubrir su verdadera identidad. El marqués dejará claro a la joven que su posición como criada es insostenible siendo en realidad una señorita de la nobleza. Aun así, Vera le pedirá algo más de tiempo antes de regresar a casa. La joven solicitará un mes más en palacio y prometerá mantener bajo control a su padre, aunque las dudas alrededor del duque de Carril (Jesús Cabrero) seguirán creciendo.

Precisamente, unahará saltar las. La información no encajará con la versión que había dado el duque y esto llevará a la joven apara intentar descubrir qué está ocurriendo realmente.

Por otro lado, la situación de Adriano (Ibrahim Al Shami J.) comenzará a mejorar ligeramente gracias a la llegada de Camila, la cuidadora elegida finalmente para hacerse cargo de los niños. Además, Martina (Amparo Piñero) seguirá muy pendiente de Adriano y tratará de ayudarle a adaptarse a su nueva situación. La joven le animará a reconocerla a través del tacto, tocándole el rostro, la nariz, las mejillas y los labios...

Martina ayuda a Adriano a adaptarse a su nueva vida en 'La promesa'

Manuel oculta información sobre el duque de Carril a Julieta

En paralelo, Manuel (Arturo García Sancho) y Julieta (Vera Asunción) vivirán un momento de gran intimidad. Durante la conversación, ella le preguntará directamente si alguna vez sería capaz de mentirle.

Manuel responderá que no, aunque en realidad sigue ocultándole la información sobre el duque de Carril, lo que podría acarrear consecuencias próximamente.

Por otro lado, María Fernández (Sara Molina) comenzará a sospechar seriamente de Carlo (Jose Miguel Blanco) y Estefanía (Luna Gallego) después de verlos comportarse de una manera muy extraña. La joven intuirá que ambos esconden algo importante y empezará a atar cabos.

Además, la entrevista de Curro (Xavi Lock) terminará convirtiéndose en un auténtico éxito dentro de la alta sociedad. Alonso y Martina se sentirán especialmente orgullosos del joven tras el impacto positivo de la publicación.

Sin embargo, el capítulo guardará un último giro inesperado para el final. Cuando nadie lo espere, llegará a La Promesa un telegrama enviado directamente desde la Casa Real y dirigido a Curro. ¿Verá por fin Curro restituido su título nobiliario? ¿O será otra noticia la que llega a través del mensaje Real?