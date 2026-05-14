El regreso de Fina devuelve la alegría a Marta en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' cierra la semana en Antena 3 con un episodio marcado por los reencuentros, las tensiones sentimentales y nuevas decisiones que cambiarán el devenir de varios protagonistas. La serie diaria afronta este viernes 15 de mayo una entrega especialmente intensa en la que las emociones contenidas y los conflictos personales vuelven a ocupar el centro de la historia.

Uno de los momentos más esperados llegará por fin con el reencuentro entre Marta (Marta Belmonte) y Fina (Alba Brunet). Después de días marcados por la incertidumbre, las sospechas y el miedo a lo peor, ambas vuelven a verse en una escena que promete convertirse en uno de los grandes momentos del episodio. La desaparición de Fina había provocado una enorme preocupación en Marta, que llegó incluso a temer un desenlace trágico.

Mientras tanto, la complicada situación entre Carmen (Candela Cruz) y Tasio (José Milán) sigue generando consecuencias. Tras la crisis provocada por la infidelidad de Tasio con Paula, Don Agustín (Daniel Albaladejo) descubre que el matrimonio atraviesa serios problemas. El sacerdote empieza así a ser consciente del delicado momento personal que vive la pareja, justo cuando Carmen ha decidido marcharse después de lo ocurrido.

En paralelo, la tensión continúa creciendo dentro de la empresa., cuya presencia genera una gran inquietud entre los accionistas. La crisis derivada del robo de los camiones y el ambiente de desconfianza siguen marcando las relaciones internas dentro de la compañía.

Marta y Fina se reencuentran por fin en 'Sueños de libertad'

Nieves comunica a sus hijos que ha tomado una decisión sobre su futuro

Por otro lado, Nieves (Itziar Atienza) protagonizará otra de las escenas más importantes del capítulo. Después de las últimas complicaciones familiares y personales, comunica a sus hijos que ha tomado una importante decisión sobre su futuro. El anuncio promete afectar profundamente a su entorno más cercano en un momento especialmente delicado para toda la familia.

Además, Valentina (Ana Carlota Fernández) mantiene una conversación muy significativa con Cloe (Antea Rodríguez). La joven le hace una confesión relacionada con Andrés (Dani Tatay), dejando entrever que entre ambos ha ocurrido algo importante recientemente.

Mientras tanto, los celos y la tensión también marcarán la situación entre Álvaro (Javier Lara), Beatriz (Xenia Tostado) y Gabriel (Oriol Tarrasón). Álvaro increpa a Beatriz tras descubrir el avance de su relación con Gabriel, incapaz de ocultar su enfado por lo sucedido. El conflicto amenaza con complicar todavía más una relación ya muy deteriorada por las sospechas, las mentiras y los secretos acumulados durante las últimas semanas.