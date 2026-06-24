Las telenovelas de Nova vuelven a dominar la jornada en las temáticas TDT

Por Redacción |

Nueva jornada con claro protagonismo para las telenovelas de Nova, que vuelven a copar las primeras posiciones del ranking. 'Emanet' lidera una vez más la clasificación al reunir a 280.000 y firmar un 3%.

La segunda plaza es para 'Cuidado con el ángel', que registra un 3,5% y congrega a 275.000 seguidores. Completa el podio 'Marina', que anota un 3,3% y reúne a 249.000 telespectadores. Por detrás se sitúa 'Mañana es para siempre', con un 3,2% y 245.000 seguidores, mientras que 'Cuento de una noche' cierra el Top 5 tras obtener un 2,3% y atraer a 228.000 fieles.

En cuanto a las cadenas, Nova vuelve a imponerse con un 2,2%. La segunda posición queda compartida por FDF y Energy, ambas con un 1,9%. Tras ellas aparece BeMad, que alcanza un 1,8%, mientras que Neox completa las cinco primeras posiciones con un 1,7%.