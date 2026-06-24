Las telenovelas de Nova vuelven a dominar la jornada en las temáticas TDT

Nueva jornada con claro protagonismo para las telenovelas de Nova, que vuelven a copar las primeras posiciones del ranking. 'Emanet' lidera una vez más la clasificación al reunir a 280.000 y firmar un 3%.
La segunda plaza es para 'Cuidado con el ángel', que registra un 3,5% y congrega a 275.000 seguidores. Completa el podio 'Marina', que anota un 3,3% y reúne a 249.000 telespectadores. Por detrás se sitúa 'Mañana es para siempre', con un 3,2% y 245.000 seguidores, mientras que 'Cuento de una noche' cierra el Top 5 tras obtener un 2,3% y atraer a 228.000 fieles.
En cuanto a las cadenas, Nova vuelve a imponerse con un 2,2%. La segunda posición queda compartida por FDF y Energy, ambas con un 1,9%. Tras ellas aparece BeMad, que alcanza un 1,8%, mientras que Neox completa las cinco primeras posiciones con un 1,7%.
Ranking cadenas TDT Martes, 23 de Junio de 2026
2,2%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
280.000
3,0%
Cuidado con el angel
16:30
18:00
275.000
3,2%
Marina
19:27
20:01
249.000
3,3%
Mañana es para siempre
18:00
19:27
245.000
3,2%
Cuento de una noche
21:45
23:15
228.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:22
17:46
219.000
2,6%
Abismo de pasion
20:01
21:45
216.000
2,6%
Cine Copland
22:35
24:37
214.000
2,5%
The Big Bang Theory
16:55
17:22
213.000
2,5%
Los Simpson
14:51
15:18
211.000
2,3%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
280.000
3,0%
Cuidado con el angel
16:30
18:00
275.000
3,2%
Marina
19:27
20:01
249.000
3,3%
Mañana es para siempre
18:00
19:27
245.000
3,2%
Cuento de una noche
21:45
23:15
228.000
2,3%
Ranking FDF (1,9%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una vedete molesta,un leon ...
15:22
17:19
200.000
2,2%
Cine Salvaje
22:55
24:45
162.000
2,0%
La que se avecina Un coche electrico,una chacha ...
20:52
22:55
148.000
1,6%
La que se avecina Un mayorista filantropo,un ...
19:09
20:52
128.000
1,6%
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
17:19
19:09
123.000
1,6%
Ranking Energy (1,9%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Que nadie quede atras
22:24
23:12
184.000
1,8%
FBI Consecuencias
23:12
24:07
169.000
1,9%
FBI Circulo de fuego
24:07
25:04
163.000
2,9%
FBI El viaje del heroe
25:04
25:53
150.000
4,4%
La noche de los fbi
20:21
26:30
149.000
2,1%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Copland
22:35
24:37
214.000
2,5%
Cine Wasabi:el trato sucio de la mafia
17:59
19:27
200.000
2,6%
Cine 22 balas
15:52
17:59
179.000
2,0%
Cine Una historia del bronx
24:37
26:27
120.000
3,5%
Cine Distrito 13
19:27
21:00
116.000
1,5%
Ranking Neox (1,7%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Big Bang Theory
17:22
17:46
219.000
2,6%
The Big Bang Theory
16:55
17:22
213.000
2,5%
Los Simpson
14:51
15:18
211.000
2,3%
Los Simpson
14:26
14:51
210.000
2,6%
The Big Bang Theory
18:10
18:32
208.000
2,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:42
17:59
209.000
2,5%
Expedicion al pasado
15:46
16:42
198.000
2,1%
La fiebre del oro:australia
17:59
18:54
167.000
2,2%
La fiebre del oro:australia
18:54
19:48
161.000
2,1%
Expedicion al pasado
14:52
15:46
134.000
1,4%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Obra del diablo
22:57
24:04
197.000
2,2%
Bright minds Giros inesperados
21:56
22:57
176.000
1,7%
Los misterios de murdoch Murdoch y la fiebre del ...
15:16
16:18
152.000
1,6%
Los misterios de murdoch Todo depende del ...
16:18
17:07
150.000
1,7%
Los misterios de murdoch El verdugo
17:07
18:03
146.000
1,8%
Ranking TRECE (1,5%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Traicion en fort king
18:19
20:06
207.000
2,7%
Sesion doble Cita en honduras
16:48
18:16
193.000
2,3%
Sesion doble Tambores lejanos
14:48
16:48
175.000
1,9%
Tu cine Duelo en diablo
20:07
22:04
173.000
2,0%
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
158.000
2,0%
Ranking Teledeporte (1,3%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial resumen ...
16:57
17:27
178.000
2,1%
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:28
18:00
154.000
1,9%
Camino a ny
21:28
21:56
146.000
1,6%
Gran estadio mundial
18:00
19:25
143.000
1,9%
Fútbol:copa mundial resumen ...
13:28
14:00
131.000
2,4%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
15:47
16:42
142.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
139.000
3,3%
Vida bajo cero
18:22
19:14
114.000
1,5%
Vida bajo cero
17:32
18:22
114.000
1,4%
Vida bajo cero
16:42
17:32
107.000
1,2%
Ranking DKiss (1,2%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los casos de paula zahn
16:39
17:30
129.000
1,5%
Los casos de paula zahn
17:30
18:24
119.000
1,5%
Crimenes en la red
18:24
19:18
117.000
1,5%
Crimenes en la red
19:18
20:09
97.000
1,3%
Como reconocer a un psicopata
21:10
22:08
93.000
1,0%
Ranking Veo7 (1,1%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:47
156.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias Pesadillas
21:12
22:00
151.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias
22:47
23:38
150.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias Riesgo y ...
20:25
21:12
149.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias Verdes ...
19:34
20:25
138.000
1,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:11
24:35
124.000
1,6%
La noche en 24h:portada Claudi perez
22:06
23:11
115.000
1,1%
Telediario 1
14:55
15:21
113.000
1,2%
Informativo 24h
21:40
22:06
104.000
1,1%
Teledeporte directo al mundial
15:22
15:52
95.000
1,0%
Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire
19:33
20:14
95.000
1,2%
Chicago Fire Por venganza
18:39
19:33
91.000
1,2%
Chicago Fire
20:14
21:10
88.000
1,1%
Infiltrada
22:06
23:03
86.000
0,8%
Chicago Fire Ambición
17:44
18:39
78.000
1,0%
Ranking Boing (0,9%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:10
14:21
163.000
2,3%
Doraemon,el gato cosmico
15:04
15:15
160.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
14:25
14:36
159.000
2,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:36
14:46
154.000
1,8%
Doraemon,el gato cosmico
13:47
13:58
134.000
2,3%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
17:15
17:22
121.000
1,4%
Los green en la gran ciudad
17:22
17:33
110.000
1,3%
Bluey
17:08
17:15
107.000
1,2%
Bluey
17:01
17:08
100.000
1,2%
Los green en la gran ciudad
17:33
17:43
97.000
1,2%
Ranking Ten (0,7%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:30
15:45
92.000
1,0%
El sotano club
15:45
19:00
52.000
0,6%
Caso cerrado
12:19
13:12
46.000
1,3%
Caso cerrado
11:19
12:19
46.000
1,7%
Caso cerrado
13:12
14:28
45.000
0,8%
Ranking Squirrel (0,7%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El hombre de rio malo
17:24
18:48
103.000
1,3%
Cine Diez horcas para un pistolero
18:49
20:31
94.000
1,2%
Cine Django y sartana
15:57
17:24
81.000
0,9%
Cine La abuela,una historia de venganza
22:03
23:49
62.000
0,6%
Cine Zandalee(en el limite del deseo)
23:49
25:28
45.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Martes, 23 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El hijo del zorro
15:36
17:08
82.000
0,9%
Cine Llamaradas(1991)
21:41
24:03
46.000
0,5%
Cine Amenazados
24:04
25:39
37.000
0,8%
Real madrid conecta
19:30
21:35
24.000
0,3%
Ciudad real madrid
17:13
19:22
23.000
0,3%