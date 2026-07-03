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Audiencias La victoria de España frente a Austria arrasa con un 59,6% y más de 9 millones en La 1

AUDIENCIAS TDT 2 DE JULIO

El España - Austria del Mundial logra más 700.000 espectadores y un 5% en Teledeporte

La cadena pública también lidera el día con un 2,6%. 'Emanet', única emisión no deportiva del top 5 de las TDT.

El España - Austria del Mundial logra más 700.000 espectadores y un 5% en Teledeporte
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Viernes 3 Julio 2026 09:22 (hace 56 minutos)

Audiencias Jueves 2 de Julio de 2026

  • logola1

    26,7%

  • logoantena3

    10,4%

  • logotelecinco

    6,0%

  • logolasexta

    4,6%

  • logocuatro

    4,4%

  • logola2

    3,3%

  • logoteledeporte

    2,6%

  • logonova

    1,9%

  • logofdf

    1,8%

  • logoenergy

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logoatreseries

    1,4%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logo13tv

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logoneox

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logoveo7

    1,1%

  • logoclan

    0,7%

  • logodivinity

    0,7%

  • logoten

    0,7%

  • logoboing

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Ranking cadenas TDT Jueves, 2 de Julio de 2026

Teledeporte 2,6%

Nova 1,9%

FDF 1,8%

Energy 1,7%

DMAX 1,5%

Atreseries 1,4%

BEMADtv 1,4%

TRECE 1,3%

DKiss 1,3%

Neox 1,2%

Veo7 1,1%

Canal 24 Horas 1,1%

Mega (España) 1,1%

Clan TVE 0,7%

Divinity 0,7%

Ten 0,7%

Squirrel 0,7%

Boing 0,6%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Fútbol:copa mundial España-austria:1/16
21:00
22:58
766.000
5,0%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:51
23:14
719.000
4,8%
Teledeporte
Fifa 26
23:15
23:23
406.000
3,5%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:23
24:20
320.000
3,7%
Nova
Emanet
15:00
16:30
293.000
3,2%
Nova
Mañana es para siempre
17:48
20:04
244.000
3,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:48
232.000
2,9%
BEMADtv
Cine El chico de oro
15:40
17:21
222.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un amor de instituto,un burro ...
14:56
17:06
217.000
2,4%
Nova
Abismo de pasion
20:04
21:46
211.000
1,9%

Ranking Teledeporte (2,6%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Fútbol:copa mundial España-austria:1/16
21:00
22:58
766.000
5,0%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:51
23:14
719.000
4,8%
Teledeporte
Fifa 26
23:15
23:23
406.000
3,5%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:23
24:20
320.000
3,7%
Teledeporte
Estadio 2:mundial extra
24:20
24:50
176.000
3,1%

Ranking Nova (1,9%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Nova
Emanet
15:00
16:30
293.000
3,2%
Nova
Mañana es para siempre
17:48
20:04
244.000
3,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:48
232.000
2,9%
Nova
Abismo de pasion
20:04
21:46
211.000
1,9%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:46
209.000
1,5%

Ranking FDF (1,8%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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FDF
La que se avecina Un amor de instituto,un burro ...
14:56
17:06
217.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un presidente rayado,una ...
17:06
18:59
182.000
2,5%
FDF
Cine Los descendientes(2010)
22:55
25:12
168.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una vagina sin vida,una ...
18:59
21:02
150.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un moroso,un secuestro y un ...
13:03
14:56
113.000
1,9%

Ranking Energy (1,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Energy
CSI: El efecto c.s.i.
24:08
25:05
174.000
3,0%
Energy
CSI: Muerto en el sitio
23:08
24:08
166.000
1,7%
Energy
CSI: Miami Gran premio
16:46
17:45
154.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Huracán Anthony
15:49
16:46
144.000
1,6%
Energy
CSI: Gatita
22:11
23:08
142.000
0,9%

Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DMAX
La fiebre del oro
16:39
17:26
175.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro
15:49
16:39
175.000
2,0%
DMAX
La ii guerra mundial en color:el camino a la victoria ...
23:25
24:21
162.000
1,9%
DMAX
Cazadores de zafiros
17:27
18:14
147.000
2,0%
DMAX
Cazadores de zafiros
19:05
19:54
146.000
2,1%

Ranking Atreseries (1,4%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fuego ...
22:50
23:45
206.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch en el siglo ...
17:25
18:17
150.000
2,0%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del niño ...
23:45
24:39
134.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch El regreso de ...
16:37
17:25
134.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch y los muertos ...
19:18
20:05
130.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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BEMADtv
Cine El chico de oro
15:40
17:21
222.000
2,6%
BEMADtv
Cine Aterriza como puedas!
17:21
18:51
146.000
2,0%
BEMADtv
Cine The haunting(la guarida)
22:44
24:58
116.000
1,2%
BEMADtv
Cine Aterriza como puedas 2
18:51
20:17
97.000
1,4%
BEMADtv
Cine El esmoquin
13:59
15:40
91.000
1,1%

Ranking TRECE (1,3%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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TRECE
Cine western Amanecer en socorro
19:00
20:39
199.000
2,7%
TRECE
El cascabel
22:03
24:30
158.000
1,3%
TRECE
Tu cine Fuerte yuma
20:39
22:00
149.000
1,1%
TRECE
Sesion doble Atraco en la jungla
17:15
18:56
142.000
2,0%
TRECE
Sesion doble Motin a bordo
14:49
17:15
130.000
1,5%

Ranking DKiss (1,3%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
23:04
24:02
136.000
1,3%
DKiss
Reforma con karen y mina
14:31
15:25
132.000
1,5%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
24:03
24:56
114.000
1,9%
DKiss
¿quien contrato al sicario?
15:25
16:21
103.000
1,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
24:56
25:46
99.000
2,6%

Ranking Neox (1,2%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Neox
Los Simpson
15:18
15:45
208.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
18:19
18:44
188.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
17:28
17:54
181.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
16:36
17:03
174.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:03
17:28
166.000
2,1%

Ranking Veo7 (1,1%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:57
23:43
179.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Guerreros
23:43
24:30
151.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:57
146.000
0,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Perdido y ...
21:19
22:05
137.000
0,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Quid pro ...
24:30
25:12
111.000
2,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:35
156.000
1,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:39
25:00
95.000
1,8%
Canal 24 Horas
Teledeporte:directo al mundial
15:22
15:49
85.000
0,9%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Sergi moyano
22:00
23:07
80.000
0,5%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:22
74.000
0,8%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
168.000
3,9%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
157.000
1,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:27
17:18
117.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:18
18:10
91.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego El kopis griego
22:50
23:45
85.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Clan TVE
Bob Esponja
20:44
20:50
75.000
0,8%
Clan TVE
Bob Esponja
20:28
20:44
74.000
0,9%
Clan TVE
Bob Esponja
20:17
20:28
74.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
11:18
11:28
74.000
3,1%
Clan TVE
Una casa de locos
11:07
11:18
74.000
3,2%

Ranking Divinity (0,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Divinity
Chicago Fire Locos y necios
19:35
20:15
77.000
1,1%
Divinity
Sofa,cine y divinity Un golpe brillante
22:11
23:58
76.000
0,6%
Divinity
Chicago Fire Opcion nuclear
18:40
19:35
74.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Las disculpas son peligrosas
17:51
18:40
74.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire Que nadie toque nada
20:15
21:13
68.000
0,7%

Ranking Ten (0,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ten
Conocia a mi asesino
24:44
25:13
80.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
15:10
16:12
69.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
16:12
17:19
64.000
0,8%
Ten
Conocia a mi asesino
25:13
25:42
61.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
12:57
13:59
53.000
1,3%

Ranking Squirrel (0,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine Y dejaron de llamarle camposanto
17:19
18:51
87.000
1,2%
Squirrel
Cine Asi mueren los valientes
15:54
17:19
66.000
0,8%
Squirrel
Cine Trafico humano(2 parte)
23:49
25:20
55.000
0,9%
Squirrel
Cine Cuatro dolares de venganza
18:51
20:25
54.000
0,8%
Squirrel
Cine Trafico humano
22:05
23:49
52.000
0,4%

Ranking Boing (0,6%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:07
15:18
116.000
1,3%
Boing
Looney tunes cartoons
17:43
17:49
110.000
1,5%
Boing
Looney tunes cartoons
17:35
17:42
102.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:07
99.000
1,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:51
97.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 2 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Real Madrid TV
Cine Van damme\'s inferno
23:14
24:55
93.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine El caballero del castillo maldito
15:38
17:10
71.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Renegado jim
21:40
23:13
51.000
0,3%
Real Madrid TV
30 minutos R.madrid-pachuca:final:copa ...
15:07
15:35
21.000
0,2%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La duodecima 2017
25:02
26:30
14.000
0,5%
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