El España - Austria del Mundial logra más 700.000 espectadores y un 5% en Teledeporte

Publicado: Viernes 3 Julio 2026 09:22 (hace 56 minutos)|
Audiencias Jueves 2 de Julio de 2026
26,7%
10,4%
6,0%
4,6%
4,4%
3,3%
2,6%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Jueves, 2 de Julio de 2026
2,6%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:copa mundial España-austria:1/16
21:00
22:58
766.000
5,0%
Fifa world cup 2026
20:51
23:14
719.000
4,8%
Fifa 26
23:15
23:23
406.000
3,5%
Estudio estadio:mundial
23:23
24:20
320.000
3,7%
Emanet
15:00
16:30
293.000
3,2%
Mañana es para siempre
17:48
20:04
244.000
3,5%
Cuidado con el angel
16:30
17:48
232.000
2,9%
Cine El chico de oro
15:40
17:21
222.000
2,6%
La que se avecina Un amor de instituto,un burro ...
14:56
17:06
217.000
2,4%
Abismo de pasion
20:04
21:46
211.000
1,9%
Ranking Teledeporte (2,6%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:copa mundial España-austria:1/16
21:00
22:58
766.000
5,0%
Fifa world cup 2026
20:51
23:14
719.000
4,8%
Fifa 26
23:15
23:23
406.000
3,5%
Estudio estadio:mundial
23:23
24:20
320.000
3,7%
Estadio 2:mundial extra
24:20
24:50
176.000
3,1%
Ranking Nova (1,9%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:30
293.000
3,2%
Mañana es para siempre
17:48
20:04
244.000
3,5%
Cuidado con el angel
16:30
17:48
232.000
2,9%
Abismo de pasion
20:04
21:46
211.000
1,9%
Cuento de una noche
21:46
23:46
209.000
1,5%
Ranking FDF (1,8%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Un amor de instituto,un burro ...
14:56
17:06
217.000
2,4%
La que se avecina Un presidente rayado,una ...
17:06
18:59
182.000
2,5%
Cine Los descendientes(2010)
22:55
25:12
168.000
2,0%
La que se avecina Una vagina sin vida,una ...
18:59
21:02
150.000
1,9%
La que se avecina Un moroso,un secuestro y un ...
13:03
14:56
113.000
1,9%
Ranking Energy (1,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: El efecto c.s.i.
24:08
25:05
174.000
3,0%
CSI: Muerto en el sitio
23:08
24:08
166.000
1,7%
CSI: Miami Gran premio
16:46
17:45
154.000
1,9%
CSI: Miami Huracán Anthony
15:49
16:46
144.000
1,6%
CSI: Gatita
22:11
23:08
142.000
0,9%
Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro
16:39
17:26
175.000
2,1%
La fiebre del oro
15:49
16:39
175.000
2,0%
La ii guerra mundial en color:el camino a la victoria ...
23:25
24:21
162.000
1,9%
Cazadores de zafiros
17:27
18:14
147.000
2,0%
Cazadores de zafiros
19:05
19:54
146.000
2,1%
Ranking Atreseries (1,4%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Mysteries of Laura El misterio del fuego ...
22:50
23:45
206.000
1,7%
Los misterios de murdoch Murdoch en el siglo ...
17:25
18:17
150.000
2,0%
The Mysteries of Laura El misterio del niño ...
23:45
24:39
134.000
1,9%
Los misterios de murdoch El regreso de ...
16:37
17:25
134.000
1,6%
Los misterios de murdoch Murdoch y los muertos ...
19:18
20:05
130.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El chico de oro
15:40
17:21
222.000
2,6%
Cine Aterriza como puedas!
17:21
18:51
146.000
2,0%
Cine The haunting(la guarida)
22:44
24:58
116.000
1,2%
Cine Aterriza como puedas 2
18:51
20:17
97.000
1,4%
Cine El esmoquin
13:59
15:40
91.000
1,1%
Ranking TRECE (1,3%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western Amanecer en socorro
19:00
20:39
199.000
2,7%
El cascabel
22:03
24:30
158.000
1,3%
Tu cine Fuerte yuma
20:39
22:00
149.000
1,1%
Sesion doble Atraco en la jungla
17:15
18:56
142.000
2,0%
Sesion doble Motin a bordo
14:49
17:15
130.000
1,5%
Ranking DKiss (1,3%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mi vida con 300 kilos:cirugia final
23:04
24:02
136.000
1,3%
Reforma con karen y mina
14:31
15:25
132.000
1,5%
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
24:03
24:56
114.000
1,9%
¿quien contrato al sicario?
15:25
16:21
103.000
1,1%
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
24:56
25:46
99.000
2,6%
Ranking Neox (1,2%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
15:18
15:45
208.000
2,3%
The Big Bang Theory
18:19
18:44
188.000
2,7%
The Big Bang Theory
17:28
17:54
181.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:36
17:03
174.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:03
17:28
166.000
2,1%
Ranking Veo7 (1,1%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias
22:57
23:43
179.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias Guerreros
23:43
24:30
151.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:57
146.000
0,9%
Blue bloods,familia de policias Perdido y ...
21:19
22:05
137.000
0,9%
Blue bloods,familia de policias Quid pro ...
24:30
25:12
111.000
2,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h
23:07
24:35
156.000
1,8%
Informativo 24h
24:39
25:00
95.000
1,8%
Teledeporte:directo al mundial
15:22
15:49
85.000
0,9%
La noche en 24h:portada Sergi moyano
22:00
23:07
80.000
0,5%
Telediario 1
14:55
15:22
74.000
0,8%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
168.000
3,9%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
157.000
1,9%
Vida bajo cero
16:27
17:18
117.000
1,4%
Vida bajo cero
17:18
18:10
91.000
1,2%
Forjado a fuego El kopis griego
22:50
23:45
85.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Bob Esponja
20:44
20:50
75.000
0,8%
Bob Esponja
20:28
20:44
74.000
0,9%
Bob Esponja
20:17
20:28
74.000
0,9%
Una casa de locos
11:18
11:28
74.000
3,1%
Una casa de locos
11:07
11:18
74.000
3,2%
Ranking Divinity (0,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Chicago Fire Locos y necios
19:35
20:15
77.000
1,1%
Sofa,cine y divinity Un golpe brillante
22:11
23:58
76.000
0,6%
Chicago Fire Opcion nuclear
18:40
19:35
74.000
1,1%
Chicago Fire Las disculpas son peligrosas
17:51
18:40
74.000
1,0%
Chicago Fire Que nadie toque nada
20:15
21:13
68.000
0,7%
Ranking Ten (0,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Conocia a mi asesino
24:44
25:13
80.000
1,7%
Caso cerrado
15:10
16:12
69.000
0,8%
Caso cerrado
16:12
17:19
64.000
0,8%
Conocia a mi asesino
25:13
25:42
61.000
1,7%
Caso cerrado
12:57
13:59
53.000
1,3%
Ranking Squirrel (0,7%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Y dejaron de llamarle camposanto
17:19
18:51
87.000
1,2%
Cine Asi mueren los valientes
15:54
17:19
66.000
0,8%
Cine Trafico humano(2 parte)
23:49
25:20
55.000
0,9%
Cine Cuatro dolares de venganza
18:51
20:25
54.000
0,8%
Cine Trafico humano
22:05
23:49
52.000
0,4%
Ranking Boing (0,6%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
15:07
15:18
116.000
1,3%
Looney tunes cartoons
17:43
17:49
110.000
1,5%
Looney tunes cartoons
17:35
17:42
102.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:07
99.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:51
97.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 2 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Van damme\'s inferno
23:14
24:55
93.000
1,2%
Cine El caballero del castillo maldito
15:38
17:10
71.000
0,8%
Cine Renegado jim
21:40
23:13
51.000
0,3%
30 minutos R.madrid-pachuca:final:copa ...
15:07
15:35
21.000
0,2%
Historia que tu hiciste La duodecima 2017
25:02
26:30
14.000
0,5%