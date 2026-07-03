La victoria de España frente a Austria arrasa con un 59,6% y más de 9 millones en La 1

Por Redacción |

Jornada de clara victoria para La 1, impulsada por el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre España y Austria. El partido arrasa con 9 millones de espectadores y un 59,6% de cuota de pantalla en la cadena pública. Sumando además las emisiones simultáneas en Teledeporte y DAZN, el choque alcanza los 10.760.000 espectadores y un espectacular 69,5% de share. Tras el fútbol, 'El perro andaluz by Manu Sánchez' aprovecha el enorme arrastre y firma un destacado 22,5% junto a más de 1,7 millones de espectadores.

Poco pudieron hacer el resto de cadenas frente al tirón del Mundial, optando en su mayoría por ofrecer reposiciones de sus formatos de access prime time. Ya en el prime time, la película "Gente que viene y bah", en Antena 3, es la oferta que mejor resiste con un 7,1% de cuota y cerca de 600.000 espectadores.

En Telecinco, 'Ella, maldita alma', que arrancó una vez finalizado el encuentro, registra un 6,9% de share y supera el medio millón de espectadores, manteniéndose prácticamente estable respecto a la semana anterior. Por su parte, laSexta obtiene un 3,9% con la emisión de "Ghost in the Shell", protagonizada por Scarlett Johansson, mientras que 'El Blockbuster' de Cuatro anota un 3,2% con la película "Seduciendo a un extraño".

Maxi Iglesias y Martiño Rivas una escena de 'Ella, maldita alma'

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20268.449.000 57,4% Fútbol: Copa mundial España-Austria: 1/16 9.093.000 59,6% El perro andaluz by Manu Sánchez Niña Pastori-Anabel Alonso 1.745.000 22,5%

La 2

Trivial Pursuit403.000 2,9% Cifras y letras561.000 3,6% El cine de La 2: Película Amal 272.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Ester Expósito 516.000 3,2% El peliculón Gente que viene y bah 597.000 7,1%

Cuatro

First Dates206.000 1,4% Viajeros Cuatro Silicon Valley 238.000 1,5% El blockbuster Seduciendo a un extraño 252.000 3,2%

Telecinco

First Dates: Summer resort507.000 3,3% Ella, maldita alma524.000 6,9%

laSexta

Campamento Wyo286.000 1,8% El taquillazo Ghost in the Shell: El alma de la máquina 302.000 3,9%

Escena de la película "Los cruzados del dragón"

Late night

'El perro andaluz' también destaca con reposiciones en el late night de La 1

La reposición de 'Ella, maldita alma' se queda con un 6,7% en Telecinco

La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez Pastora Soler-Xavier Sardà 335.000 10,6%

La 2

En portada EE.UU, democracia, under pressure 77.000 1,3% Cine Cowboys & Aliens 89.000 2,7%

Antena 3

Cómo se hizo Haciendo amigos 263.000 6,3% Cine No controles 141.000 5,1%

Cuatro

Callejeros Mi cuerpo tiene un precio 93.000 3,3%

Telecinco

Ella, maldita alma244.000 6,7% Gran Madrid Show92.000 4,1%

laSexta

Cine Los cruzados del dragón 97.000 3,3%

Claudia y Miguel en una escena de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'El verano se mueve' se desploma y pierde 1,3 puntos en un día en Telecinco

'Y ahora, Sonsoles' consigue máximo mensual en Antena 3 (11,2%)

El previo del partido destaca con más de 1 millón con un 15% en La 1

La 1

Teledeporte: Directo al mundial1.225.000 13,3% Directo al grano871.000 10,8% Camino a NY1.095.000 15,0%

La 2

Saber y ganar642.000 7,0% Grandes documentales385.000 4,7% Ecuador en la cima de la biodiversidad De los altos Andes a las islas Galápagos 379.000 4,5% Territorio salvaje El territorio del oso cantábrico 397.000 5,1% Malas lenguas490.000 7,0% Diario de un nómada: Ruta del ámbar Lituania: De las cruces a la República invisible 224.000 3,2% Jeopardy168.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.258.000 14,4% Y ahora Sonsoles809.000 11,2% Pasapalabra1.165.000 12,9%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem619.000 7,6% Lo sabe, no lo sabe429.000 6,2%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!439.000 5,1% El verano se mueve431.000 5,8% El diario de Jorge508.000 7,4% ¡Allá tú!640.000 7,6%

laSexta

Zapeando432.000 5,0% Más vale tarde376.000 5,3% La Sexta clave262.000 2,0%

Mañana

La 1

La hora de La 1324.000 18,7% Mañaneros 360446.000 15,0% Mañaneros 360928.000 11,8%

La 2

Ruralitas17.000 1,8% Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista31.000 2,3% En la naturaleza: India Rana: Reina de la selva 34.000 1,9% El señor de los bosques Yunquera, Málaga 35.000 1,8% El señor de los bosques Sierra del Rincón, Madrid 27.000 1,3% El señor de los bosques Serranía de Cuenca, Cuenca 29.000 1,4% Hogares increíbles con Dermot Bannon Londres 48.000 2,1% Escapadas extraordinarias67.000 2,6% Curro Jiménez Aquí durmió Carlos III 88.000 2,6% El cazador83.000 1,4% El cazador233.000 2,7%

Antena 3

Espejo público verano280.000 11,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Macarrones a la catalana con sobrasada 737.000 16,0% La ruleta de la suerte1.526.000 21,3%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,4% ¡Toma salami! ¡Alto! O mi madre dispara 16.000 1,6% Alerta Cobra Día de cobro 21.000 1,6% Alerta Cobra Quemado 23.000 1,3% Alerta Cobra El lado serio de la vida 29.000 1,5% En boca de todos224.000 7,5%

Telecinco

La mirada crítica225.000 11,5% Entrevista Yolanda Díaz 244.000 12,8% Vamos a ver verano272.000 10,1% El precio justo548.000 8,4%

laSexta

Aruser@s el humorning137.000 11,5% Aruser@s239.000 11,9% Al rojo vivo297.000 8,3%

Informativos

La sobremesa del jueves confirma que Antena 3 sigue siendo inalcanzable en la franja de las 14h: 'Antena 3 noticias 1' repite liderazgo con un 23,7%, incluso mejorando ligeramente los 23,1% del jueves pasado (+0,6 puntos). El gran movimiento de la jornada, sin embargo, lo protagoniza 'Telediario 1', que cae 2,5 puntos respecto al 25 de junio de y pierde más de 250.000 espectadores de una semana a otra. 'Informativos Telecinco 15:00' aguanta con estabilidad (+0,3 puntos, hasta el 8,6%), mientras 'laSexta noticias 14h' retrocede 1,2 puntos hasta el 6,5%.

Como era de esperar debido al partido, 'Antena 3 noticias 2' se desploma de forma estrepitosa: de 18,2% hace siete días a un mínimo de 5,8% este jueves, una caída de 12,4 puntos. En el lado opuesto, 'laSexta noticias 20h' mejora 0,4 puntos y sube hasta el 7,4%. 'Informativos Telecinco 21:00' sufre también un batacazo severo: de 7,3% a un testimonial 2,4%, perdiendo casi cinco puntos respecto a la semana anterior.

La 1

Informativo territorial 1831.000 13,4% Telediario 11.263.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana170.000 12,1% Antena 3 noticias 12.152.000 23,7% Antena 3 noticias 2811.000 5,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1622.000 8,9% El desmarque Cuatro 1411.000 4,6% Noticias Cuatro 2356.000 4,5%

Telecinco

El matinal43.000 5,5% El matinal82.000 7,6% El matinal158.000 10,1% Informativos Telecinco 15:00783.000 8,6% Informativos Telecinco 21:00327.000 2,4%

laSexta

laSexta noticias 14h526.000 6,5% laSexta noticias: Jugones447.000 4,9% laSexta noticias 20h591.000 7,4%

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