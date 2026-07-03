La victoria de España frente a Austria arrasa con un 59,6% y más de 9 millones en La 1

Audiencias Jueves 2 de Julio de 2026
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Jornada de clara victoria para La 1, impulsada por el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre España y Austria. El partido arrasa con 9 millones de espectadores y un 59,6% de cuota de pantalla en la cadena pública. Sumando además las emisiones simultáneas en Teledeporte y DAZN, el choque alcanza los 10.760.000 espectadores y un espectacular 69,5% de share. Tras el fútbol, 'El perro andaluz by Manu Sánchez' aprovecha el enorme arrastre y firma un destacado 22,5% junto a más de 1,7 millones de espectadores.
Poco pudieron hacer el resto de cadenas frente al tirón del Mundial, optando en su mayoría por ofrecer reposiciones de sus formatos de access prime time. Ya en el prime time, la película "Gente que viene y bah", en Antena 3, es la oferta que mejor resiste con un 7,1% de cuota y cerca de 600.000 espectadores.
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En Telecinco, 'Ella, maldita alma', que arrancó una vez finalizado el encuentro, registra un 6,9% de share y supera el medio millón de espectadores, manteniéndose prácticamente estable respecto a la semana anterior. Por su parte, laSexta obtiene un 3,9% con la emisión de "Ghost in the Shell", protagonizada por Scarlett Johansson, mientras que 'El Blockbuster' de Cuatro anota un 3,2% con la película "Seduciendo a un extraño".
Prime time
FIFA World Cup 20268.449.000 57,4%
Fútbol: Copa mundial 9.093.000 59,6%
El perro andaluz by Manu Sánchez 1.745.000 22,5%
Trivial Pursuit403.000 2,9%
Cifras y letras561.000 3,6%
El cine de La 2: Película 272.000 2,2%
El hormiguero 20 años juntos 516.000 3,2%
El peliculón 597.000 7,1%
First Dates206.000 1,4%
Viajeros Cuatro 238.000 1,5%
El blockbuster 252.000 3,2%
First Dates: Summer resort507.000 3,3%
Ella, maldita alma524.000 6,9%
Campamento Wyo286.000 1,8%
El taquillazo 302.000 3,9%
Late night
- 'El perro andaluz' también destaca con reposiciones en el late night de La 1
- La reposición de 'Ella, maldita alma' se queda con un 6,7% en Telecinco
El perro andaluz by Manu Sánchez 335.000 10,6%
En portada 77.000 1,3%
Cine 89.000 2,7%
Cómo se hizo 263.000 6,3%
Cine 141.000 5,1%
Callejeros 93.000 3,3%
Ella, maldita alma244.000 6,7%
Gran Madrid Show92.000 4,1%
Cine 97.000 3,3%
Sobremesa y tarde
- 'El verano se mueve' se desploma y pierde 1,3 puntos en un día en Telecinco
- 'Y ahora, Sonsoles' consigue máximo mensual en Antena 3 (11,2%)
- El previo del partido destaca con más de 1 millón con un 15% en La 1
Teledeporte: Directo al mundial1.225.000 13,3%
Directo al grano871.000 10,8%
Camino a NY1.095.000 15,0%
Saber y ganar642.000 7,0%
Grandes documentales385.000 4,7%
Ecuador en la cima de la biodiversidad 379.000 4,5%
Territorio salvaje 397.000 5,1%
Malas lenguas490.000 7,0%
Diario de un nómada: Ruta del ámbar 224.000 3,2%
Jeopardy168.000 1,9%
Sueños de libertad1.258.000 14,4%
Y ahora Sonsoles809.000 11,2%
Pasapalabra1.165.000 12,9%
Todo es mentira: Summer tem619.000 7,6%
Lo sabe, no lo sabe429.000 6,2%
Amor... ¡o lo que surja!439.000 5,1%
El verano se mueve431.000 5,8%
El diario de Jorge508.000 7,4%
¡Allá tú!640.000 7,6%
Zapeando432.000 5,0%
Más vale tarde376.000 5,3%
La Sexta clave262.000 2,0%
Mañana
- 'La hora de La 1' pierde 1,5 puntos en la mañana de la cadena pública
- 'La ruleta de la suerte' sube 1,1 puntos en la mañana de Antena 3
- 'El precio justo' en Telecinco consigue superar a 'En boca de todos' en Cuatro
La hora de La 1324.000 18,7%
Mañaneros 360446.000 15,0%
Mañaneros 360928.000 11,8%
Ruralitas17.000 1,8%
Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista31.000 2,3%
En la naturaleza: India 34.000 1,9%
El señor de los bosques 35.000 1,8%
El señor de los bosques 27.000 1,3%
El señor de los bosques 29.000 1,4%
Hogares increíbles con Dermot Bannon 48.000 2,1%
Escapadas extraordinarias67.000 2,6%
Curro Jiménez 88.000 2,6%
El cazador83.000 1,4%
El cazador233.000 2,7%
Espejo público verano280.000 11,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 737.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.526.000 21,3%
Love Shopping TV3.000 0,4%
¡Toma salami! 16.000 1,6%
Alerta Cobra 21.000 1,6%
Alerta Cobra 23.000 1,3%
Alerta Cobra 29.000 1,5%
En boca de todos224.000 7,5%
La mirada crítica225.000 11,5%
Entrevista 244.000 12,8%
Vamos a ver verano272.000 10,1%
El precio justo548.000 8,4%
Aruser@s el humorning137.000 11,5%
Aruser@s239.000 11,9%
Al rojo vivo297.000 8,3%
Informativos
La sobremesa del jueves confirma que Antena 3 sigue siendo inalcanzable en la franja de las 14h: 'Antena 3 noticias 1' repite liderazgo con un 23,7%, incluso mejorando ligeramente los 23,1% del jueves pasado (+0,6 puntos). El gran movimiento de la jornada, sin embargo, lo protagoniza 'Telediario 1', que cae 2,5 puntos respecto al 25 de junio de y pierde más de 250.000 espectadores de una semana a otra. 'Informativos Telecinco 15:00' aguanta con estabilidad (+0,3 puntos, hasta el 8,6%), mientras 'laSexta noticias 14h' retrocede 1,2 puntos hasta el 6,5%.
Como era de esperar debido al partido, 'Antena 3 noticias 2' se desploma de forma estrepitosa: de 18,2% hace siete días a un mínimo de 5,8% este jueves, una caída de 12,4 puntos. En el lado opuesto, 'laSexta noticias 20h' mejora 0,4 puntos y sube hasta el 7,4%. 'Informativos Telecinco 21:00' sufre también un batacazo severo: de 7,3% a un testimonial 2,4%, perdiendo casi cinco puntos respecto a la semana anterior.
Informativo territorial 1831.000 13,4%
Telediario 11.263.000 14,0%
Noticias de la mañana170.000 12,1%
Antena 3 noticias 12.152.000 23,7%
Antena 3 noticias 2811.000 5,8%
Noticias Cuatro 1622.000 8,9%
El desmarque Cuatro 1411.000 4,6%
Noticias Cuatro 2356.000 4,5%
El matinal43.000 5,5%
El matinal82.000 7,6%
El matinal158.000 10,1%
Informativos Telecinco 15:00783.000 8,6%
Informativos Telecinco 21:00327.000 2,4%
laSexta noticias 14h526.000 6,5%
laSexta noticias: Jugones447.000 4,9%
laSexta noticias 20h591.000 7,4%