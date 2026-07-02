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Audiencias 'El hormiguero' cierra temporada como líder frente a 'La revuelta'

AUDIENCIAS TDT 1 DE JULIO

"La guerra de los mundos" en FDF destaca en una jornada liderada por 'Emanet' en Nova

La película protagonizada por Tom Cruise obtiene la cuarta plaza y lleva a FDF a liderar el día. 'Los Simpson' en Neox logran la segunda, la tercera y la quinta posición.

"La guerra de los mundos" en FDF destaca en una jornada liderada por 'Emanet' en Nova
Por RedacciónPublicado: Jueves 2 Julio 2026 10:20 (hace 58 minutos)

Audiencias Miércoles 1 de Julio de 2026

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Jornada marcada por el buen rendimiento de 'Emanet', que vuelve a convertirse en la emisión más vista de las cadenas temáticas TDT con 276.000 espectadores y un 3% de cuota de pantalla. Sin embargo, Nova no consigue colocar el resto de sus telenovelas en los primeros puestos del ranking. El podio lo completan dos capítulos de 'Los Simpson', que anotan un 2,7% y un 2,6%, respectivamente. En cuarta posición se sitúa la película "La guerra de los mundos", con 225.000 televidentes y un 3%, mientras que otro episodio de la longeva serie de animación cierra el Top 5 con 222.000 personas y un 2,7% de share.

En el ranking por cadenas temáticas, FDF se alza con el liderazgo de la jornada al firmar un 2,1% de cuota de pantalla. A continuación se sitúan Atreseries, con un 2%, y Nova, que alcanza un 1,9%. Completan las cinco primeras posiciones Energy, con un 1,8%, y Teledeporte, que registra un 1,6%.

Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Miércoles, 1 de Julio de 2026

FDF 2,1%

Atreseries 2,0%

Nova 1,9%

Energy 1,8%

Teledeporte 1,6%

Neox 1,5%

TRECE 1,4%

DMAX 1,4%

BEMADtv 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,1%

Squirrel 1,0%

Boing 0,9%

Veo7 0,9%

Clan TVE 0,8%

Divinity 0,8%

Ten 0,6%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Nova
Emanet
15:00
16:30
276.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:26
15:52
245.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:00
15:26
233.000
2,6%
FDF
Cine La guerra de los mundos
22:55
25:12
225.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:35
15:00
222.000
2,7%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:04
221.000
2,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch Trampa para ...
16:34
17:22
220.000
2,6%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del turbio ...
22:44
23:45
215.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ...
15:01
17:08
214.000
2,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ...
23:45
24:38
211.000
3,1%

Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine La guerra de los mundos
22:55
25:12
225.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ...
15:01
17:08
214.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una piña podrida,un hombre ...
21:03
22:55
190.000
1,8%
FDF
La que se avecina Unas placas solares,una chacha ...
17:08
19:06
130.000
1,7%
FDF
La que se avecina Azulejos,un poligrafo y un ...
13:03
15:01
127.000
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Ranking Atreseries (2,0%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
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Espectadores
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Atreseries
Los misterios de murdoch Trampa para ...
16:34
17:22
220.000
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Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del turbio ...
22:44
23:45
215.000
2,1%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ...
23:45
24:38
211.000
3,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch Convencion de ...
17:22
18:17
195.000
2,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del marinero ...
21:57
22:44
184.000
1,6%

Ranking Nova (1,9%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
276.000
3,0%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:04
221.000
2,8%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
205.000
2,5%
Nova
Cuento de una noche
21:58
23:45
193.000
1,8%
Nova
Abismo de pasion
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21:45
193.000
2,3%

Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
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Energy
CSI: Miami Zona muerta
16:44
17:43
177.000
2,2%
Energy
Fbi most wanted Vacio
22:08
23:06
171.000
1,5%
Energy
Fbi most wanted Desesperado
23:06
24:04
165.000
1,8%
Energy
CSI: Miami Mal momento
17:43
18:34
161.000
2,1%
Energy
Fbi most wanted Expulsado
24:04
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158.000
2,8%

Ranking Teledeporte (1,6%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
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Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:17
22:48
208.000
1,8%
Teledeporte
Teledeporte 2
22:48
22:54
205.000
1,8%
Teledeporte
Teledeporte:directo al mundial
16:28
16:55
195.000
2,3%
Teledeporte
Previo futbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
16:55
17:00
188.000
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Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
15:57
16:27
184.000
2,0%

Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
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Espectadores
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Neox
Los Simpson
15:26
15:52
245.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:00
15:26
233.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:35
15:00
222.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:07
14:35
204.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
16:17
16:45
195.000
2,2%

Ranking TRECE (1,4%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
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TRECE
Cine western La fuerza de la nobleza
18:29
20:16
183.000
2,3%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
176.000
2,2%
TRECE
Tu cine Zorro negro:hombres buenos y malos
20:16
21:58
155.000
1,7%
TRECE
Sesion doble Safari express
16:39
18:25
150.000
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TRECE
El cascabel
21:58
24:30
131.000
1,4%

Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
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DMAX
Alienígenas Los codigos del desierto
23:21
24:06
156.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro
16:44
18:17
148.000
1,9%
DMAX
Alienígenas Misterios de escocia
22:31
23:16
138.000
1,2%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:03
22:26
125.000
1,1%
DMAX
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros La ...
24:07
24:53
116.000
2,0%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
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BEMADtv
Cine Revenge
22:31
24:43
182.000
2,1%
BEMADtv
Cine Sister act:una monja de cuidado
15:32
17:21
149.000
1,7%
BEMADtv
Cine Sister act 2:de vuelta al convento
17:21
19:11
134.000
1,7%
BEMADtv
Cine La hija del lobo
20:56
22:31
92.000
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BEMADtv
Cine Misterio en saint-tropez
19:11
20:56
73.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
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Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
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Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Dario adanti-paco ...
22:06
23:07
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1,4%
Canal 24 Horas
24h
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Canal 24 Horas
Telediario 1
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15:23
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1,2%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas:en directo Isabel diaz ...
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14:49
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1,2%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
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Mega (España)
Forjado a fuego La katana
22:43
23:45
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Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
135.000
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Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
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Forjado a fuego Arco de acero desmontable
21:55
22:43
99.000
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Mega (España)
Forjado a fuego La espada medieval
20:05
21:00
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Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
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DKiss
Reforma con karen y mina
14:36
15:31
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Reformas en el campo con christina
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DKiss
Mi casa soñada
21:34
22:03
84.000
0,8%
DKiss
Mi casa soñada
21:05
21:34
83.000
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DKiss
Reformas con christina
23:02
24:01
81.000
0,9%

Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
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Squirrel
Cine Sed de venganza(2019)
22:00
23:37
127.000
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Squirrel
Cine Anonymous(2015)
23:37
25:10
99.000
1,6%
Squirrel
Cine El hombre del pais de dios
15:53
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Cine Los vengadores(1972)
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89.000
1,1%
Squirrel
Cine Un hombre,un caballo,una pistola
18:54
20:36
60.000
0,8%

Ranking Boing (0,9%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
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Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:53
22:04
144.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:03
14:19
139.000
2,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:23
14:33
123.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
13:57
14:03
117.000
2,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:33
14:44
111.000
1,4%

Ranking Veo7 (0,9%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
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Veo7
Blue bloods,familia de policias La ciudad que ...
21:14
22:03
159.000
1,6%
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Blue bloods,familia de policias Normas no ...
20:18
21:14
124.000
1,5%
Veo7
Navy, investigacion criminal Los ...
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22:55
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Veo7
Blue bloods,familia de policias Esta ...
19:30
20:18
100.000
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Veo7
Navy, investigacion criminal La maldicion
22:55
23:40
85.000
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Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
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10:21
74.000
3,4%
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:36
23:45
71.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
11:17
11:27
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Clan TVE
Bluey
10:07
10:14
65.000
3,1%

Ranking Divinity (0,8%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
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Divinity
Chicago Fire Un día terrible
17:45
18:34
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1,2%
Divinity
Chicago Fire Un gran peso
16:48
17:45
82.000
1,0%
Divinity
Estación 19 Fuego amigo
15:53
16:48
79.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Una vez más
18:34
19:19
78.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire ¡sorprendeme!
21:08
22:05
74.000
0,8%

Ranking Ten (0,6%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ten
Amor toxico
22:48
23:49
61.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
15:11
16:20
61.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
16:20
17:22
51.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
20:00
21:00
49.000
0,6%
Ten
Amor toxico
23:49
24:39
46.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Real Madrid TV
Cine El justiciero de la noche
21:35
23:12
124.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine La esfinge de cristal
15:37
17:27
51.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Wild bill
23:12
24:51
41.000
0,5%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:28
13.000
0,2%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Champions league ...
17:37
19:25
13.000
0,2%
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