"La guerra de los mundos" en FDF destaca en una jornada liderada por 'Emanet' en Nova

Jornada marcada por el buen rendimiento de 'Emanet', que vuelve a convertirse en la emisión más vista de las cadenas temáticas TDT con 276.000 espectadores y un 3% de cuota de pantalla. Sin embargo, Nova no consigue colocar el resto de sus telenovelas en los primeros puestos del ranking. El podio lo completan dos capítulos de 'Los Simpson', que anotan un 2,7% y un 2,6%, respectivamente. En cuarta posición se sitúa la película "La guerra de los mundos", con 225.000 televidentes y un 3%, mientras que otro episodio de la longeva serie de animación cierra el Top 5 con 222.000 personas y un 2,7% de share.
En el ranking por cadenas temáticas, FDF se alza con el liderazgo de la jornada al firmar un 2,1% de cuota de pantalla. A continuación se sitúan Atreseries, con un 2%, y Nova, que alcanza un 1,9%. Completan las cinco primeras posiciones Energy, con un 1,8%, y Teledeporte, que registra un 1,6%.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 1 de Julio de 2026
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
276.000
3,0%
Los Simpson
15:26
15:52
245.000
2,7%
Los Simpson
15:00
15:26
233.000
2,6%
Cine La guerra de los mundos
22:55
25:12
225.000
3,0%
Los Simpson
14:35
15:00
222.000
2,7%
Mañana es para siempre
17:50
20:04
221.000
2,8%
Los misterios de murdoch Trampa para ...
16:34
17:22
220.000
2,6%
The Mysteries of Laura El misterio del turbio ...
22:44
23:45
215.000
2,1%
La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ...
15:01
17:08
214.000
2,4%
The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ...
23:45
24:38
211.000
3,1%
Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La guerra de los mundos
22:55
25:12
225.000
3,0%
La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ...
15:01
17:08
214.000
2,4%
La que se avecina Una piña podrida,un hombre ...
21:03
22:55
190.000
1,8%
La que se avecina Unas placas solares,una chacha ...
17:08
19:06
130.000
1,7%
La que se avecina Azulejos,un poligrafo y un ...
13:03
15:01
127.000
2,2%
Ranking Atreseries (2,0%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de murdoch Trampa para ...
16:34
17:22
220.000
2,6%
The Mysteries of Laura El misterio del turbio ...
22:44
23:45
215.000
2,1%
The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ...
23:45
24:38
211.000
3,1%
Los misterios de murdoch Convencion de ...
17:22
18:17
195.000
2,5%
The Mysteries of Laura El misterio del marinero ...
21:57
22:44
184.000
1,6%
Ranking Nova (1,9%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
276.000
3,0%
Mañana es para siempre
17:50
20:04
221.000
2,8%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
205.000
2,5%
Cuento de una noche
21:58
23:45
193.000
1,8%
Abismo de pasion
20:04
21:45
193.000
2,3%
Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Zona muerta
16:44
17:43
177.000
2,2%
Fbi most wanted Vacio
22:08
23:06
171.000
1,5%
Fbi most wanted Desesperado
23:06
24:04
165.000
1,8%
CSI: Miami Mal momento
17:43
18:34
161.000
2,1%
Fbi most wanted Expulsado
24:04
25:01
158.000
2,8%
Ranking Teledeporte (1,6%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:17
22:48
208.000
1,8%
Teledeporte 2
22:48
22:54
205.000
1,8%
Teledeporte:directo al mundial
16:28
16:55
195.000
2,3%
Previo futbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
16:55
17:00
188.000
2,2%
Fútbol:copa mundial resumen ...
15:57
16:27
184.000
2,0%
Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:26
15:52
245.000
2,7%
Los Simpson
15:00
15:26
233.000
2,6%
Los Simpson
14:35
15:00
222.000
2,7%
Los Simpson
14:07
14:35
204.000
3,0%
The Big Bang Theory
16:17
16:45
195.000
2,2%
Ranking TRECE (1,4%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La fuerza de la nobleza
18:29
20:16
183.000
2,3%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
176.000
2,2%
Tu cine Zorro negro:hombres buenos y malos
20:16
21:58
155.000
1,7%
Sesion doble Safari express
16:39
18:25
150.000
1,9%
El cascabel
21:58
24:30
131.000
1,4%
Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Alienígenas Los codigos del desierto
23:21
24:06
156.000
1,8%
La fiebre del oro
16:44
18:17
148.000
1,9%
Alienígenas Misterios de escocia
22:31
23:16
138.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
22:03
22:26
125.000
1,1%
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros La ...
24:07
24:53
116.000
2,0%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Revenge
22:31
24:43
182.000
2,1%
Cine Sister act:una monja de cuidado
15:32
17:21
149.000
1,7%
Cine Sister act 2:de vuelta al convento
17:21
19:11
134.000
1,7%
Cine La hija del lobo
20:56
22:31
92.000
0,9%
Cine Misterio en saint-tropez
19:11
20:56
73.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:32
183.000
2,2%
La noche en 24h:portada Dario adanti-paco ...
22:06
23:07
160.000
1,4%
24h
21:43
22:06
112.000
1,1%
Telediario 1
14:55
15:23
110.000
1,2%
Diario 24 horas:en directo Isabel diaz ...
14:42
14:49
101.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La katana
22:43
23:45
161.000
1,6%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
135.000
1,7%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
129.000
3,2%
Forjado a fuego Arco de acero desmontable
21:55
22:43
99.000
0,9%
Forjado a fuego La espada medieval
20:05
21:00
94.000
1,2%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reforma con karen y mina
14:36
15:31
102.000
1,2%
Reformas en el campo con christina
22:03
23:02
87.000
0,8%
Mi casa soñada
21:34
22:03
84.000
0,8%
Mi casa soñada
21:05
21:34
83.000
0,9%
Reformas con christina
23:02
24:01
81.000
0,9%
Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sed de venganza(2019)
22:00
23:37
127.000
1,2%
Cine Anonymous(2015)
23:37
25:10
99.000
1,6%
Cine El hombre del pais de dios
15:53
17:09
94.000
1,1%
Cine Los vengadores(1972)
17:09
18:54
89.000
1,1%
Cine Un hombre,un caballo,una pistola
18:54
20:36
60.000
0,8%
Ranking Boing (0,9%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
21:53
22:04
144.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:03
14:19
139.000
2,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:23
14:33
123.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
13:57
14:03
117.000
2,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:33
14:44
111.000
1,4%
Ranking Veo7 (0,9%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias La ciudad que ...
21:14
22:03
159.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias Normas no ...
20:18
21:14
124.000
1,5%
Navy, investigacion criminal Los ...
22:03
22:55
107.000
0,9%
Blue bloods,familia de policias Esta ...
19:30
20:18
100.000
1,2%
Navy, investigacion criminal La maldicion
22:55
23:40
85.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuéntame cómo pasó Todos ...
23:45
24:49
89.000
1,3%
Bluey
10:14
10:21
74.000
3,4%
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:36
23:45
71.000
0,7%
Una casa de locos
11:17
11:27
66.000
2,9%
Bluey
10:07
10:14
65.000
3,1%
Ranking Divinity (0,8%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Un día terrible
17:45
18:34
90.000
1,2%
Chicago Fire Un gran peso
16:48
17:45
82.000
1,0%
Estación 19 Fuego amigo
15:53
16:48
79.000
0,9%
Chicago Fire Una vez más
18:34
19:19
78.000
1,0%
Chicago Fire ¡sorprendeme!
21:08
22:05
74.000
0,8%
Ranking Ten (0,6%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Amor toxico
22:48
23:49
61.000
0,6%
Caso cerrado
15:11
16:20
61.000
0,7%
Caso cerrado
16:20
17:22
51.000
0,6%
Caso cerrado
20:00
21:00
49.000
0,6%
Amor toxico
23:49
24:39
46.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Miércoles, 1 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El justiciero de la noche
21:35
23:12
124.000
1,1%
Cine La esfinge de cristal
15:37
17:27
51.000
0,6%
Cine Wild bill
23:12
24:51
41.000
0,5%
Real madrid conecta
19:30
21:28
13.000
0,2%
Historia que tu hiciste Champions league ...
17:37
19:25
13.000
0,2%