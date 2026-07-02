"La guerra de los mundos" en FDF destaca en una jornada liderada por 'Emanet' en Nova

Por Redacción |

Jornada marcada por el buen rendimiento de 'Emanet', que vuelve a convertirse en la emisión más vista de las cadenas temáticas TDT con 276.000 espectadores y un 3% de cuota de pantalla. Sin embargo, Nova no consigue colocar el resto de sus telenovelas en los primeros puestos del ranking. El podio lo completan dos capítulos de 'Los Simpson', que anotan un 2,7% y un 2,6%, respectivamente. En cuarta posición se sitúa la película "La guerra de los mundos", con 225.000 televidentes y un 3%, mientras que otro episodio de la longeva serie de animación cierra el Top 5 con 222.000 personas y un 2,7% de share.

En el ranking por cadenas temáticas, FDF se alza con el liderazgo de la jornada al firmar un 2,1% de cuota de pantalla. A continuación se sitúan Atreseries, con un 2%, y Nova, que alcanza un 1,9%. Completan las cinco primeras posiciones Energy, con un 1,8%, y Teledeporte, que registra un 1,6%.