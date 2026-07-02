'El hormiguero' (13,5%) cierra temporada como líder frente a 'La revuelta' (10,8%)

Por Redacción |

Prime time

La 1

La revuelta Blanca Portillo 1.200.000 10,8% Maestros de la costura Celebrity605.000 9,4%

La 2

Cifras y letras614.000 5,7% Documaster324.000 3,2% Grandes maricas y bolleras de la historia324.000 3,2% Documentos TV Telegram, el gran perturbador 136.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero Antonio Resines y Quim Gutiérrez 1.500.000 13,5% ¡Salta!510.000 7,7%

Cuatro

First Dates424.000 4,5% Horizonte999.000 9,1% Viajeros Cuatro Roma 390.000 5,3%

Telecinco

First Dates: Summer831.000 7,6% Cine 5 estrellas Perdida (2014) 459.000 8,7%

laSexta

La Sexta Clave408.000 4,7% El intermedio736.000 6,7% No se lo digas a nadie La familia 451.000 5,0%

Late night

La 1

Make Up Stars Drag Tour139.000 6,5%

La 2

Radio 3: Día internacional de los museos31.000 0,9% Escapadas extraordinarias13.000 0,6%

Antena 3

¡Salta!217.000 8,7%

Cuatro

Viajeros Cuatro Sicilia 139.000 4,2% Viajeros Cuatro Nápoles 83.000 4,3%

laSexta

No se lo digas a nadie Único testigo 290.000 5,1% #Caso Beato 151.000 5,1% La casa del juego de Pokerstars57.000 3,0%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al mundial1.238.000 13,4% Directo al grano907.000 10,7% FIFA World Cup 20261.961.000 25,1% Fútbol: Copa mundial Inglaterra-R. Democrática Congo: 1/16 2.095.000 26,7% Camino a NY1.342.000 16,9% Aquí la Tierra1.150.000 14,2%

La 2

Saber y ganar700.000 7,7% Grandes documentales393.000 4,8% Ecuador en la cima de la biodiversidad De la Amazonia a las cumbres andinas 382.000 4,5% Territorio salvaje El territorio del lince ibérico 418.000 5,3% Malas lenguas455.000 5,9% Diario de un nómada: Ruta del ámbar Reencuentro en Riga 253.000 3,1% Jeopardy187.000 2,3% Trivial Pursuit403.000 4,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.278.000 14,6% Y ahora Sonsoles722.000 9,2% Pasapalabra1.468.000 18,2%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem633.000 7,6% Lo sabe, no lo sabe273.000 3,5%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!479.000 5,5% El verano se mueve550.000 7,1% El diario de Jorge549.000 7,0% ¡Allá tú!705.000 8,8%

laSexta

Zapeando552.000 6,4% Más vale tarde327.000 4,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1333.000 19,0% Mañaneros 360444.000 14,9% Entrevista José Manuel Albares 420.000 15,1% Mañaneros 360808.000 10,5%

La 2

Arqueomania Catacumbas 23.000 3,0% Flash moda14.000 1,3% ¡Qué animal! Recicladores 37.000 2,8% En la naturaleza: India Gibón en crecimiento 25.000 1,7% Página 2 Especial verano 31.000 1,7% El señor de los bosques Rascafría, Madrid 34.000 1,6% El señor de los bosques Laguna Negra, Soria 20.000 0,9% El señor de los bosques Canencia, Madrid 18.000 0,8% Hogares increíbles con Dermot Bannon Suecia 17.000 0,7% Escapadas extraordinarias38.000 1,4% Curro Jiménez 20.000 onzas mejicanas 109.000 3,0% El cazador72.000 1,3% El cazador208.000 2,4%

Antena 3

Espejo público verano286.000 11,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Menestra de judías con huevo escalfado y rebozuelos 780.000 17,2% La ruleta de la suerte1.488.000 21,2%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,4% ¡Toma salami! Azafatas 11.000 0,9% Alerta Cobra Beneficio mortal 19.000 1,4% Alerta Cobra Desde Moscú con amor 23.000 1,4% Alerta Cobra Drift 49.000 2,4% En boca de todos278.000 9,3%

Telecinco

La mirada crítica254.000 12,7% Vamos a ver verano289.000 10,6% El precio justo573.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el humorning136.000 11,3% Aruser@s235.000 11,4% Al rojo vivo262.000 7,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' vuelve a dominar la sobremesa del miércoles con un 23,4%, pero lo más relevante es la evolución semanal: sube 1,2 puntos respecto al mismo miércoles de hace siete días, consolidando su ventaja sobre una competencia que se mueve en sentidos opuestos. 'Telediario 1' es el gran ganador de la jornada en términos de variación: pasa del 12,1% al 13,6%, un avance de 1,5 puntos que refuerza la posición de La 1 en la franja. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' acusa un retroceso notable, cayendo 1,2 puntos hasta el 8,2%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' sube ligeramente en share pese a perder algo de audiencia en miles.

En la noche, el contraste semanal es aún más llamativo. 'Telediario 2' protagoniza la remontada más destacada del día gracias al arrastre del partido: de un 11,6% a un 15,2%, una subida de 3,6 puntos que sitúa a La 1 como líder nocturna con claridad. 'Antena 3 noticias 2' también mejora, sumando 1,4 puntos hasta el 19,0%, lo que mantiene a Antena 3 por delante en la franja. Quien más sufre es 'Noticias Cuatro 2', que pierde 1,2 puntos y se queda en un 5,0%; 'Informativos Telecinco 21:00', en cambio, da la sorpresa con una subida de 1,5 puntos hasta el 8,0%, su mejor dato reciente en esa franja.

La 1

Informativo territorial 1777.000 12,9% Telediario 11.227.000 13,6% Telediario 21.362.000 15,2%

Antena 3

Noticias de la mañana169.000 12,1% Antena 3 noticias 12.130.000 23,4% Antena 3 noticias 21.723.000 19,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1508.000 7,5% El desmarque Cuatro 1451.000 5,1% Noticias Cuatro 2401.000 5,0%

Telecinco

El matinal57.000 7,3% El matinal106.000 8,9% El matinal148.000 9,9% Informativos Telecinco 15:00741.000 8,2% Informativos Telecinco 21:00712.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h597.000 7,5% laSexta noticias: Jugones483.000 5,2% laSexta noticias 20h554.000 7,0%

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