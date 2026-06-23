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AUDIENCIAS TDT 22 DE JUNIO

'Los Simpson' en Neox se impone a las telenovelas de Nova y lidera las temáticas TDT

Dos de sus episodios logran el primer y segundo puesto, mientras que 'Cuidado con el ángel' obtiene el tercer lugar. Nova lidera la jornada con un 2%.

'Los Simpson' en Neox se impone a las telenovelas de Nova y lidera las temáticas TDT
©FOX
Por RedacciónPublicado: Martes 23 Junio 2026 10:08 (hace 11 horas)

Audiencias Lunes 22 de Junio de 2026

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A diferencia de la semana pasada, cuando las telenovelas de Nova monopolizaron las primeras posiciones del ranking, en esta ocasión el liderazgo recae en 'Los Simpson' en Neox. La veterana serie de animación coloca dos episodios en lo más alto de la clasificación, con un 3% y 287.000 espectadores para el primero, y un 2,9% junto a 283.000 espectadores para el segundo.

La tercera posición es para Nova con 'Cuidado con el ángel', que firma un 3,1% y reúne a 260.000 seguidores. Muy cerca se sitúa 'Emanet', que alcanza un 2,7% y congrega a 256.000 espectadores. Cierra el Top 5 'Cuento de una noche', que registra un 2,3% y atrae a 253.000 fieles.

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En el apartado de cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2%, aunque seguida de cerca por Energy, que alcanza un 1,9%. La tercera plaza queda compartida por FDF y Atreseries, ambas con un 1,8%. Por último, DMAX y BeMad empatan en la quinta posición tras firmar un 1,6% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Lunes, 22 de Junio de 2026

Nova 2,0%

Energy 1,9%

FDF 1,8%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,5%

TRECE 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Teledeporte 1,2%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,2%

Divinity 0,9%

Veo7 0,9%

Clan TVE 0,8%

Squirrel 0,8%

Boing 0,7%

Ten 0,7%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:31
15:58
287.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:05
15:31
283.000
2,9%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
18:01
260.000
3,1%
Nova
Emanet
15:00
16:31
256.000
2,7%
Nova
Cuento de una noche
21:46
21:53
253.000
2,3%
Energy
Mentes criminales:evolution Estrella de ...
22:45
23:53
253.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:46
15:05
244.000
2,7%
Nova
Cuento de una noche
21:53
23:15
241.000
2,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:09
24:34
235.000
2,8%
Nova
Abismo de pasion
20:01
21:46
233.000
2,3%

Ranking Nova (2,0%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuidado con el angel
16:31
18:01
260.000
3,1%
Nova
Emanet
15:00
16:31
256.000
2,7%
Nova
Cuento de una noche
21:46
21:53
253.000
2,3%
Nova
Cuento de una noche
21:53
23:15
241.000
2,1%
Nova
Abismo de pasion
20:01
21:46
233.000
2,3%

Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales:evolution Estrella de ...
22:45
23:53
253.000
2,5%
Energy
Mentes criminales En nombre y sangre
23:53
24:49
205.000
3,0%
Energy
Mentes criminales Duda
21:38
22:45
204.000
1,8%
Energy
Mentes criminales Polvo y cenizas
16:57
17:59
167.000
2,0%
Energy
Criminal mondays
16:00
26:30
165.000
2,0%

Ranking FDF (1,8%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una tuberia podrida,un ...
15:21
17:18
217.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un leon usurpado,una ...
20:51
22:55
174.000
1,6%
FDF
Cine 12 trampas
22:55
25:09
149.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido,un ...
17:18
19:05
129.000
1,6%
FDF
La que se avecina Un lanzamiento,un resbalon y ...
13:05
15:21
113.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
Bright minds El internado
22:02
23:06
225.000
1,9%
Atreseries
Bright minds El boli maldito
23:06
24:24
193.000
2,2%
Atreseries
Los misterios de murdoch Sangre y circos
17:19
18:10
182.000
2,3%
Atreseries
Los misterios de murdoch Sed de sangre
16:28
17:19
176.000
2,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch La maldicion de la ...
18:10
19:07
162.000
2,0%

Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
17:06
18:01
195.000
2,4%
DMAX
Expedicion al pasado
15:28
16:16
183.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro
16:16
17:06
161.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:01
18:57
139.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
115.000
1,0%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El protector(the marksman)
15:25
17:22
196.000
2,1%
BEMADtv
Cine Pulp fiction
22:20
25:14
173.000
2,0%
BEMADtv
Cine El imperio del fuego
17:22
19:09
171.000
2,2%
BEMADtv
Cine Timecop(policia en el tiempo)
20:43
22:20
109.000
1,0%
BEMADtv
Cine R.i.p.d.departamento de policia ...
19:09
20:43
104.000
1,1%

Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:31
15:58
287.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:05
15:31
283.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:46
15:05
244.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
16:27
16:53
198.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
15:58
16:27
188.000
2,0%

Ranking TRECE (1,4%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El hombre de bitter ridge
18:44
20:24
208.000
2,3%
TRECE
El cascabel
22:07
24:32
161.000
1,6%
TRECE
Sesion doble Invasion en birmania
16:50
18:41
161.000
2,0%
TRECE
Sesion doble Los puentes de toko-ri
14:53
16:50
157.000
1,7%
TRECE
Tu cine El gran jefe
20:25
22:07
148.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:09
24:34
235.000
2,8%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Jose antonio martin ...
22:07
23:09
228.000
2,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:50
22:07
110.000
1,0%
Canal 24 Horas
Teledeporte directo al mundial
15:23
15:52
106.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:22
98.000
1,0%

Ranking Teledeporte (1,2%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:33
23:03
167.000
1,4%
Teledeporte
Camino a ny
18:14
18:58
154.000
2,0%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Nueva ...
22:03
22:33
148.000
1,3%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:03
23:59
147.000
1,5%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Uruguay-cabo ...
17:13
17:43
144.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El machete de zapadores
21:55
22:43
187.000
1,6%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
127.000
2,9%
Mega (España)
Forjado a fuego Ruedas de viento y fuego
22:43
23:44
127.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:31
17:22
116.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada mortuoria
21:01
21:55
109.000
1,0%

Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DKiss
Supertacaños:brasil
22:48
23:11
112.000
1,0%
DKiss
Confesiones de un asesino
15:30
16:24
111.000
1,2%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:24
17:10
104.000
1,2%
DKiss
Supertacaños
23:48
24:10
102.000
1,2%
DKiss
Citas infernales
19:49
20:10
101.000
1,1%

Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Med Podria ser el momento de un ...
22:08
23:04
100.000
0,9%
Divinity
Medical lovers
22:08
24:01
93.000
0,9%
Divinity
Chicago Med ¿se cierra una puerta y se abre ...
23:04
24:01
86.000
0,9%
Divinity
Estación 19 Frenar las llamas
15:51
16:48
82.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Es mejor mentir
17:48
18:39
78.000
1,0%

Ranking Veo7 (0,9%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Veo7
Blue bloods,familia de policias Tierra ...
21:16
22:05
136.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Viejas ...
20:23
21:16
108.000
1,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Asunto de ...
19:35
20:23
83.000
0,9%
Veo7
Profilage Conviccion intima
22:05
23:07
73.000
0,6%
Veo7
Profilage Hasta el final de la noche
14:40
15:40
73.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
15:45
15:52
86.000
0,9%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
16:04
16:15
79.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
08:31
08:38
78.000
5,0%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La noche de los ...
24:04
25:12
75.000
1,3%
Clan TVE
Pokemon xyz
22:07
22:28
70.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,8%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
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Espectadores
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Squirrel
Cine Caza en la noche
22:02
23:32
93.000
0,8%
Squirrel
Cine Tres flechas
19:04
20:36
86.000
0,9%
Squirrel
Cine ¡corre,cuchillo...corre!
20:36
22:02
76.000
0,7%
Squirrel
Cine Linchamiento
17:35
19:04
76.000
1,0%
Squirrel
Cine Vete con dios,gringo
16:09
17:35
76.000
0,9%

Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:54
15:05
121.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:07
21:19
116.000
1,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:05
15:15
111.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:37
14:48
109.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:59
22:11
99.000
0,9%

Ranking Ten (0,7%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:32
15:45
83.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
13:27
14:30
71.000
1,2%
Ten
Atrapadas Olicia lee
26:25
26:30
61.000
3,4%
Ten
Atrapadas Annette cahill
25:35
26:25
57.000
2,2%
Ten
Atrapadas Janice bonnell
24:41
25:35
51.000
1,1%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 22 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Presa de la secta
23:11
25:16
95.000
1,3%
Real Madrid TV
Cine El cobrador de deudas 2
21:36
23:10
89.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Hercules contra roma
15:36
17:12
54.000
0,6%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:27
20.000
0,2%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Supercopa de europa ...
17:23
19:26
19.000
0,2%
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