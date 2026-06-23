'Los Simpson' en Neox se impone a las telenovelas de Nova y lidera las temáticas TDT

Por Redacción |

A diferencia de la semana pasada, cuando las telenovelas de Nova monopolizaron las primeras posiciones del ranking, en esta ocasión el liderazgo recae en 'Los Simpson' en Neox. La veterana serie de animación coloca dos episodios en lo más alto de la clasificación, con un 3% y 287.000 espectadores para el primero, y un 2,9% junto a 283.000 espectadores para el segundo.

La tercera posición es para Nova con 'Cuidado con el ángel', que firma un 3,1% y reúne a 260.000 seguidores. Muy cerca se sitúa 'Emanet', que alcanza un 2,7% y congrega a 256.000 espectadores. Cierra el Top 5 'Cuento de una noche', que registra un 2,3% y atrae a 253.000 fieles.

En el apartado de cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2%, aunque seguida de cerca por Energy, que alcanza un 1,9%. La tercera plaza queda compartida por FDF y Atreseries, ambas con un 1,8%. Por último, DMAX y BeMad empatan en la quinta posición tras firmar un 1,6% de cuota de pantalla.