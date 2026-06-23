'Los Simpson' en Neox se impone a las telenovelas de Nova y lidera las temáticas TDT

A diferencia de la semana pasada, cuando las telenovelas de Nova monopolizaron las primeras posiciones del ranking, en esta ocasión el liderazgo recae en 'Los Simpson' en Neox. La veterana serie de animación coloca dos episodios en lo más alto de la clasificación, con un 3% y 287.000 espectadores para el primero, y un 2,9% junto a 283.000 espectadores para el segundo.
La tercera posición es para Nova con 'Cuidado con el ángel', que firma un 3,1% y reúne a 260.000 seguidores. Muy cerca se sitúa 'Emanet', que alcanza un 2,7% y congrega a 256.000 espectadores. Cierra el Top 5 'Cuento de una noche', que registra un 2,3% y atrae a 253.000 fieles.
En el apartado de cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2%, aunque seguida de cerca por Energy, que alcanza un 1,9%. La tercera plaza queda compartida por FDF y Atreseries, ambas con un 1,8%. Por último, DMAX y BeMad empatan en la quinta posición tras firmar un 1,6% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Lunes, 22 de Junio de 2026
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:31
15:58
287.000
3,0%
Los Simpson
15:05
15:31
283.000
2,9%
Cuidado con el angel
16:31
18:01
260.000
3,1%
Emanet
15:00
16:31
256.000
2,7%
Cuento de una noche
21:46
21:53
253.000
2,3%
Mentes criminales:evolution Estrella de ...
22:45
23:53
253.000
2,5%
Los Simpson
14:46
15:05
244.000
2,7%
Cuento de una noche
21:53
23:15
241.000
2,1%
La noche en 24h
23:09
24:34
235.000
2,8%
Abismo de pasion
20:01
21:46
233.000
2,3%
Ranking Nova (2,0%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuidado con el angel
16:31
18:01
260.000
3,1%
Emanet
15:00
16:31
256.000
2,7%
Cuento de una noche
21:46
21:53
253.000
2,3%
Cuento de una noche
21:53
23:15
241.000
2,1%
Abismo de pasion
20:01
21:46
233.000
2,3%
Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales:evolution Estrella de ...
22:45
23:53
253.000
2,5%
Mentes criminales En nombre y sangre
23:53
24:49
205.000
3,0%
Mentes criminales Duda
21:38
22:45
204.000
1,8%
Mentes criminales Polvo y cenizas
16:57
17:59
167.000
2,0%
Criminal mondays
16:00
26:30
165.000
2,0%
Ranking FDF (1,8%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una tuberia podrida,un ...
15:21
17:18
217.000
2,3%
La que se avecina Un leon usurpado,una ...
20:51
22:55
174.000
1,6%
Cine 12 trampas
22:55
25:09
149.000
1,9%
La que se avecina Un mayorista entretenido,un ...
17:18
19:05
129.000
1,6%
La que se avecina Un lanzamiento,un resbalon y ...
13:05
15:21
113.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bright minds El internado
22:02
23:06
225.000
1,9%
Bright minds El boli maldito
23:06
24:24
193.000
2,2%
Los misterios de murdoch Sangre y circos
17:19
18:10
182.000
2,3%
Los misterios de murdoch Sed de sangre
16:28
17:19
176.000
2,0%
Los misterios de murdoch La maldicion de la ...
18:10
19:07
162.000
2,0%
Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
17:06
18:01
195.000
2,4%
Expedicion al pasado
15:28
16:16
183.000
1,9%
La fiebre del oro
16:16
17:06
161.000
1,8%
La fiebre del oro:australia
18:01
18:57
139.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
115.000
1,0%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El protector(the marksman)
15:25
17:22
196.000
2,1%
Cine Pulp fiction
22:20
25:14
173.000
2,0%
Cine El imperio del fuego
17:22
19:09
171.000
2,2%
Cine Timecop(policia en el tiempo)
20:43
22:20
109.000
1,0%
Cine R.i.p.d.departamento de policia ...
19:09
20:43
104.000
1,1%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:31
15:58
287.000
3,0%
Los Simpson
15:05
15:31
283.000
2,9%
Los Simpson
14:46
15:05
244.000
2,7%
The Big Bang Theory
16:27
16:53
198.000
2,2%
The Big Bang Theory
15:58
16:27
188.000
2,0%
Ranking TRECE (1,4%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western El hombre de bitter ridge
18:44
20:24
208.000
2,3%
El cascabel
22:07
24:32
161.000
1,6%
Sesion doble Invasion en birmania
16:50
18:41
161.000
2,0%
Sesion doble Los puentes de toko-ri
14:53
16:50
157.000
1,7%
Tu cine El gran jefe
20:25
22:07
148.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:09
24:34
235.000
2,8%
La noche en 24h:portada Jose antonio martin ...
22:07
23:09
228.000
2,0%
Informativo 24h
21:50
22:07
110.000
1,0%
Teledeporte directo al mundial
15:23
15:52
106.000
1,1%
Telediario 1
14:55
15:22
98.000
1,0%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:33
23:03
167.000
1,4%
Camino a ny
18:14
18:58
154.000
2,0%
Fútbol:copa mundial resumen Nueva ...
22:03
22:33
148.000
1,3%
Estudio estadio:mundial
23:03
23:59
147.000
1,5%
Fútbol:copa mundial resumen Uruguay-cabo ...
17:13
17:43
144.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Forjado a fuego El machete de zapadores
21:55
22:43
187.000
1,6%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
127.000
2,9%
Forjado a fuego Ruedas de viento y fuego
22:43
23:44
127.000
1,2%
Vida bajo cero
16:31
17:22
116.000
1,3%
Forjado a fuego La espada mortuoria
21:01
21:55
109.000
1,0%
Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Supertacaños:brasil
22:48
23:11
112.000
1,0%
Confesiones de un asesino
15:30
16:24
111.000
1,2%
Los casos de paula zahn
16:24
17:10
104.000
1,2%
Supertacaños
23:48
24:10
102.000
1,2%
Citas infernales
19:49
20:10
101.000
1,1%
Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Med Podria ser el momento de un ...
22:08
23:04
100.000
0,9%
Medical lovers
22:08
24:01
93.000
0,9%
Chicago Med ¿se cierra una puerta y se abre ...
23:04
24:01
86.000
0,9%
Estación 19 Frenar las llamas
15:51
16:48
82.000
0,9%
Chicago Fire Es mejor mentir
17:48
18:39
78.000
1,0%
Ranking Veo7 (0,9%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Tierra ...
21:16
22:05
136.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias Viejas ...
20:23
21:16
108.000
1,1%
Blue bloods,familia de policias Asunto de ...
19:35
20:23
83.000
0,9%
Profilage Conviccion intima
22:05
23:07
73.000
0,6%
Profilage Hasta el final de la noche
14:40
15:40
73.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bluey
15:45
15:52
86.000
0,9%
Spidey y su superequipo
16:04
16:15
79.000
0,8%
Bluey
08:31
08:38
78.000
5,0%
Cuéntame cómo pasó La noche de los ...
24:04
25:12
75.000
1,3%
Pokemon xyz
22:07
22:28
70.000
0,6%
Ranking Squirrel (0,8%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Caza en la noche
22:02
23:32
93.000
0,8%
Cine Tres flechas
19:04
20:36
86.000
0,9%
Cine ¡corre,cuchillo...corre!
20:36
22:02
76.000
0,7%
Cine Linchamiento
17:35
19:04
76.000
1,0%
Cine Vete con dios,gringo
16:09
17:35
76.000
0,9%
Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:54
15:05
121.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
21:07
21:19
116.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
15:05
15:15
111.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:37
14:48
109.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
21:59
22:11
99.000
0,9%
Ranking Ten (0,7%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:32
15:45
83.000
0,9%
Caso cerrado
13:27
14:30
71.000
1,2%
Atrapadas Olicia lee
26:25
26:30
61.000
3,4%
Atrapadas Annette cahill
25:35
26:25
57.000
2,2%
Atrapadas Janice bonnell
24:41
25:35
51.000
1,1%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 22 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Presa de la secta
23:11
25:16
95.000
1,3%
Cine El cobrador de deudas 2
21:36
23:10
89.000
0,8%
Cine Hercules contra roma
15:36
17:12
54.000
0,6%
Real madrid conecta
19:30
21:27
20.000
0,2%
Historia que tu hiciste Supercopa de europa ...
17:23
19:26
19.000
0,2%