'Amor... o lo que surja' no convence en su estreno y 'Horizonte' supera a 'La revuelta'

Audiencias Lunes 22 de Junio de 2026
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Noche marcada por despedidas y regresos en el prime time. El final de temporada de 'MasterChef' se despide en La 1 con un 12,6% y 774.000 espectadores, aunque durante su coincidencia con el resto de ofertas queda por detrás de 'En tierra lejana'. La serie turca de Antena 3 firma un 11,9% y reúne a 882.000 seguidores, convirtiéndose en la oferta con más espectadores de la franja.
La tercera posición es para el regreso de 'Universo Calleja' a Telecinco. El formato de viajes presentado por Jesús Calleja anota un 9,2% y congrega a 700.000 espectadores en su vuelta a la parrilla. Por detrás se sitúa 'En guardia' en Cuatro, que registra un 6,9% y pierde 1,3 puntos respecto a la semana anterior.
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Cierran la clasificación la película "Ofrenda a la tormenta" en laSexta y el clásico "El multimillonario" en La 2. Ambas ofertas empatan con un 3,6%, aunque la cinta de La 2 consigue una mayor cifra de espectadores, con 352.000, frente a los 241.000 que reúne la propuesta de la cadena de Atresmedia.
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con claridad al alcanzar un 12,9% y rozar los 1,5 millones de espectadores. La sorpresa llega en la lucha por la segunda plaza, donde 'Horizonte', con la presencia de Víctor de Aldama, logra imponerse a 'La revuelta'. El programa de Iker Jiménez registra un destacado 11,6%, mientras que el espacio de David Broncano se queda en un 11% con la visita de Kira Miró. Por detrás aparece el estreno de la nueva temporada de 'First Dates Summer', que debuta en Telecinco con un 7,7%. Completan la franja 'El intermedio', con un 6,5% en laSexta, y 'Cifras y letras', que alcanza un 5,8% en La 2.
Prime time
La revuelta 1.292.000 11,0%
MasterChef774.000 12,6%
Trivial Pursuit516.000 4,9%
Cifras y letras671.000 5,8%
Cine clásico 352.000 3,6%
El hormiguero 1.496.000 12,9%
En tierra lejana882.000 11,9%
First Dates498.000 4,8%
Horizonte1.338.000 11,6%
En guardia 579.000 6,9%
First Dates: Summer887.000 7,7%
Universo Calleja700.000 9,2%
La Sexta Clave391.000 3,7%
El intermedio753.000 6,5%
El taquillazo 241.000 3,6%
Late night
- 'En tierra lejana' sube nueve décimas en una semana en el late night de Antena 3
- "La abuela" mejora dos décimas al cine de hace siete días en laSexta
Estudio estadio: Mundial199.000 10,5%
Dictadura, divisas y bikinis114.000 2,2%
Cine 25.000 0,9%
Metrópolis 12.000 0,7%
En tierra lejana230.000 7,1%
Sportium Game Show81.000 4,2%
Los Galindos toda la verdad 250.000 5,4%
Los Galindos toda la verdad 151.000 6,1%
Planeta Calleja 299.000 8,3%
Gran Madrid Show92.000 3,8%
Cine 80.000 3,5%
Sobremesa y tarde
- El encuentro entre Argentina y Austria roza los 3 millones en La 1
- 'Pasapalabra' consigue aguantar con un 15,1% frente al fútbol
- 'Sueños de libertad' sube tres décimas en Antena 3
Teledeporte: Directo al Mundial1.125.000 11,6%
Directo al grano932.000 10,7%
Camino a NY758.000 9,8%
FIFA World Cup 20262.761.000 29,6%
Fútbol: Copa Mundial 2.953.000 31,1%
Saber y ganar678.000 7,1%
Grandes documentales304.000 3,5%
Atlántico norte: El océano oscuro 305.000 3,4%
Los cazadores más letales301.000 3,7%
Malas lenguas479.000 5,8%
Sukha267.000 2,9%
Jeopardy259.000 2,6%
Sueños de libertad1.263.000 13,6%
Y ahora Sonsoles811.000 9,6%
Pasapalabra1.519.000 15,1%
Todo es mentira696.000 8,0%
Lo sabe, no lo sabe338.000 3,9%
Amor... ¡o lo que surja!632.000 6,8%
El tiempo justo598.000 7,4%
El diario de Jorge619.000 7,3%
¡Allá tú!714.000 7,3%
Zapeando545.000 6,0%
Más vale tarde424.000 5,1%
Mañana
- 'La hora de La 1' pierde tres décimas en la mañana de la cadena pública
- 'Espejo público' cae 2,5 puntos en una semana en Antena 3
- 'El programa de Ana Rosa' baja siete décimas en Telecinco
La hora de La 1321.000 18,4%
Mañaneros 360475.000 14,6%
Mañaneros 360899.000 10,9%
Jardines con historia 21.000 2,0%
Diarios de Yellowstone 21.000 1,8%
Campos de batalla naturales 32.000 2,0%
El viajero 23.000 1,2%
Aquí hay trabajo20.000 1,0%
La aventura del saber29.000 1,3%
Zoom tendencias48.000 2,1%
Las recetas de Julie 62.000 2,5%
El western de La 2 76.000 2,1%
El cazador122.000 1,9%
El cazador283.000 3,0%
Espejo público293.000 11,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 854.000 16,6%
La ruleta de la suerte1.588.000 21,1%
Love Shopping TV2.000 0,2%
¡Toma salami! 14.000 1,3%
Alerta Cobra 15.000 1,1%
Alerta Cobra 38.000 2,2%
Alerta Cobra 44.000 2,2%
En boca de todos293.000 9,0%
Entrevista 427.000 10,1%
La mirada crítica173.000 11,6%
El programa de AR278.000 12,5%
Vamos a ver363.000 10,0%
El precio justo538.000 7,8%
Aruser@s el Humorning130.000 10,7%
Aruser@s224.000 11,0%
Al rojo vivo312.000 8,0%
Informativos
La sobremesa del lunes confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' sube +1,6 puntos hasta el 23,9%, consolidando su liderazgo con mayor holgura que la semana pasada. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 1,5 puntos y cae al 7,7%, mientras que 'Telediario 1' también retrocede ligeramente, de un 13,5% a un 12,7%, aunque mantiene la segunda posición en la franja.
La noche depara el cambio más llamativo de la jornada: 'Telediario 2' da un salto de +3,8 puntos respecto al lunes anterior y se planta en el 19,5%, superando a 'Antena 3 noticias 2', que baja 0,7 puntos hasta el 18,2% y cede el liderazgo nocturno. El gran hundimiento lo protagoniza 'laSexta noticias 20h', que pierde 1,2 puntos y queda en un discreto 4,8%, su peor registro comparado con la semana previa.
Informativo territorial 1809.000 12,5%
Telediario 11.211.000 12,7%
Telediario 22.044.000 19,5%
Noticias de la mañana206.000 14,3%
Antena 3 noticias 12.305.000 23,9%
Antena 3 noticias 21.904.000 18,2%
Noticias Cuatro 1608.000 8,4%
El desmarque Cuatro 1475.000 5,0%
Noticias Cuatro 2375.000 3,9%
El matinal69.000 6,9%
Informativos Telecinco 15:00744.000 7,7%
Informativos Telecinco 21:00741.000 7,1%
laSexta noticias 14h680.000 8,0%
laSexta noticias: Jugones490.000 5,0%
laSexta noticias 20h465.000 4,8%