'Amor... o lo que surja' no convence en su estreno y 'Horizonte' supera a 'La revuelta'

Por Redacción |

Noche marcada por despedidas y regresos en el prime time. El final de temporada de 'MasterChef' se despide en La 1 con un 12,6% y 774.000 espectadores, aunque durante su coincidencia con el resto de ofertas queda por detrás de 'En tierra lejana'. La serie turca de Antena 3 firma un 11,9% y reúne a 882.000 seguidores, convirtiéndose en la oferta con más espectadores de la franja.

La tercera posición es para el regreso de 'Universo Calleja' a Telecinco. El formato de viajes presentado por Jesús Calleja anota un 9,2% y congrega a 700.000 espectadores en su vuelta a la parrilla. Por detrás se sitúa 'En guardia' en Cuatro, que registra un 6,9% y pierde 1,3 puntos respecto a la semana anterior.

Cierran la clasificación la película "Ofrenda a la tormenta" en laSexta y el clásico "El multimillonario" en La 2. Ambas ofertas empatan con un 3,6%, aunque la cinta de La 2 consigue una mayor cifra de espectadores, con 352.000, frente a los 241.000 que reúne la propuesta de la cadena de Atresmedia.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con claridad al alcanzar un 12,9% y rozar los 1,5 millones de espectadores. La sorpresa llega en la lucha por la segunda plaza, donde 'Horizonte', con la presencia de Víctor de Aldama, logra imponerse a 'La revuelta'. El programa de Iker Jiménez registra un destacado 11,6%, mientras que el espacio de David Broncano se queda en un 11% con la visita de Kira Miró. Por detrás aparece el estreno de la nueva temporada de 'First Dates Summer', que debuta en Telecinco con un 7,7%. Completan la franja 'El intermedio', con un 6,5% en laSexta, y 'Cifras y letras', que alcanza un 5,8% en La 2.

Víctor de Aldama en su visita a 'Horizonte' tras ser condenado en el "Caso Mascarillas"

Prime time

La 1

La revuelta Kira Miro 1.292.000 11,0% MasterChef774.000 12,6%

La 2

Trivial Pursuit516.000 4,9% Cifras y letras671.000 5,8% Cine clásico El multimillonario 352.000 3,6%

Antena 3

El hormiguero Leo Harlem, Josema Yuste, Jose Mota y Santiago Segura 1.496.000 12,9% En tierra lejana882.000 11,9%

Cuatro

First Dates498.000 4,8% Horizonte1.338.000 11,6% En guardia Las últimas horas de Consuelo Roy 579.000 6,9%

Telecinco

First Dates: Summer887.000 7,7% Universo Calleja700.000 9,2%

laSexta

La Sexta Clave391.000 3,7% El intermedio753.000 6,5% El taquillazo Ofrenda a la tormenta 241.000 3,6%

Almudena Amor en "La abuela"

Late night

'En tierra lejana' sube nueve décimas en una semana en el late night de Antena 3

"La abuela" mejora dos décimas al cine de hace siete días en laSexta

La 1

Estudio estadio: Mundial199.000 10,5%

La 2

Dictadura, divisas y bikinis114.000 2,2% Cine La Marsellesa de los borrachos 25.000 0,9% Metrópolis Carta blanca: Territorios de identidad 12.000 0,7%

Antena 3

En tierra lejana230.000 7,1% Sportium Game Show81.000 4,2%

Cuatro

Los Galindos toda la verdad La sombra de la verdad 250.000 5,4% Los Galindos toda la verdad Lo que me contaron los muertos 151.000 6,1%

Telecinco

Planeta Calleja Paz Padilla 299.000 8,3% Gran Madrid Show92.000 3,8%

laSexta

Cine La abuela 80.000 3,5%

Messi durante el partido entre Argentina y Austria

Sobremesa y tarde

El encuentro entre Argentina y Austria roza los 3 millones en La 1

'Pasapalabra' consigue aguantar con un 15,1% frente al fútbol

'Sueños de libertad' sube tres décimas en Antena 3

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.125.000 11,6% Directo al grano932.000 10,7% Camino a NY758.000 9,8% FIFA World Cup 20262.761.000 29,6% Fútbol: Copa Mundial Argentina-Austria: Previa 2.953.000 31,1%

La 2

Saber y ganar678.000 7,1% Grandes documentales304.000 3,5% Atlántico norte: El océano oscuro Buscando monstruos 305.000 3,4% Los cazadores más letales301.000 3,7% Malas lenguas479.000 5,8% Sukha267.000 2,9% Jeopardy259.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.263.000 13,6% Y ahora Sonsoles811.000 9,6% Pasapalabra1.519.000 15,1%

Cuatro

Todo es mentira696.000 8,0% Lo sabe, no lo sabe338.000 3,9%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!632.000 6,8% El tiempo justo598.000 7,4% El diario de Jorge619.000 7,3% ¡Allá tú!714.000 7,3%

laSexta

Zapeando545.000 6,0% Más vale tarde424.000 5,1%

Mañana

'La hora de La 1' pierde tres décimas en la mañana de la cadena pública

'Espejo público' cae 2,5 puntos en una semana en Antena 3

'El programa de Ana Rosa' baja siete décimas en Telecinco

La 1

La hora de La 1321.000 18,4% Mañaneros 360475.000 14,6% Mañaneros 360899.000 10,9%

La 2

Jardines con historia Lanzarote, Jameos del agua, Jardín de cactus 21.000 2,0% Diarios de Yellowstone Invierno 21.000 1,8% Campos de batalla naturales Furia fría 32.000 2,0% El viajero 48 horas en Vilna 23.000 1,2% Aquí hay trabajo20.000 1,0% La aventura del saber29.000 1,3% Zoom tendencias48.000 2,1% Las recetas de Julie A la mesa de Simone de Beauvoir 62.000 2,5% El western de La 2 La diligencia 2 76.000 2,1% El cazador122.000 1,9% El cazador283.000 3,0%

Antena 3

Espejo público293.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Guiso de mejillones con guisantes 854.000 16,6% La ruleta de la suerte1.588.000 21,1%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! Salami Fit 14.000 1,3% Alerta Cobra ¿Dónde está Semir? 15.000 1,1% Alerta Cobra Vida robada 38.000 2,2% Alerta Cobra La luchadora 44.000 2,2% En boca de todos293.000 9,0% Entrevista Ione Belarra 427.000 10,1%

Telecinco

La mirada crítica173.000 11,6% El programa de AR278.000 12,5% Vamos a ver363.000 10,0% El precio justo538.000 7,8%

laSexta

Aruser@s el Humorning130.000 10,7% Aruser@s224.000 11,0% Al rojo vivo312.000 8,0%

Informativos

La sobremesa del lunes confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' sube +1,6 puntos hasta el 23,9%, consolidando su liderazgo con mayor holgura que la semana pasada. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 1,5 puntos y cae al 7,7%, mientras que 'Telediario 1' también retrocede ligeramente, de un 13,5% a un 12,7%, aunque mantiene la segunda posición en la franja.

La noche depara el cambio más llamativo de la jornada: 'Telediario 2' da un salto de +3,8 puntos respecto al lunes anterior y se planta en el 19,5%, superando a 'Antena 3 noticias 2', que baja 0,7 puntos hasta el 18,2% y cede el liderazgo nocturno. El gran hundimiento lo protagoniza 'laSexta noticias 20h', que pierde 1,2 puntos y queda en un discreto 4,8%, su peor registro comparado con la semana previa.

La 1

Informativo territorial 1809.000 12,5% Telediario 11.211.000 12,7% Telediario 22.044.000 19,5%

Antena 3

Noticias de la mañana206.000 14,3% Antena 3 noticias 12.305.000 23,9% Antena 3 noticias 21.904.000 18,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1608.000 8,4% El desmarque Cuatro 1475.000 5,0% Noticias Cuatro 2375.000 3,9%

Telecinco

El matinal69.000 6,9% Informativos Telecinco 15:00744.000 7,7% Informativos Telecinco 21:00741.000 7,1%

laSexta

laSexta noticias 14h680.000 8,0% laSexta noticias: Jugones490.000 5,0% laSexta noticias 20h465.000 4,8%

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