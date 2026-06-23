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Audiencias 'Amor... o lo que surja' no convence en su estreno y 'Horizonte' supera a 'La revuelta'

AUDIENCIAS LUNES 22 DE JUNIO

'Amor... o lo que surja' no convence en su estreno y 'Horizonte' supera a 'La revuelta'

El nuevo date show de Telecinco anota un 6,8% en la sobremesa. 'MasterChef' despide temporada con un 12,6%. La 1 logra el liderazgo con un 15%.

'Amor... o lo que surja' no convence en su estreno y 'Horizonte' supera a 'La revuelta'
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Martes 23 Junio 2026 09:04 (hace 12 horas)

Audiencias Lunes 22 de Junio de 2026

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Noche marcada por despedidas y regresos en el prime time. El final de temporada de 'MasterChef' se despide en La 1 con un 12,6% y 774.000 espectadores, aunque durante su coincidencia con el resto de ofertas queda por detrás de 'En tierra lejana'. La serie turca de Antena 3 firma un 11,9% y reúne a 882.000 seguidores, convirtiéndose en la oferta con más espectadores de la franja.

La tercera posición es para el regreso de 'Universo Calleja' a Telecinco. El formato de viajes presentado por Jesús Calleja anota un 9,2% y congrega a 700.000 espectadores en su vuelta a la parrilla. Por detrás se sitúa 'En guardia' en Cuatro, que registra un 6,9% y pierde 1,3 puntos respecto a la semana anterior.

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Cierran la clasificación la película "Ofrenda a la tormenta" en laSexta y el clásico "El multimillonario" en La 2. Ambas ofertas empatan con un 3,6%, aunque la cinta de La 2 consigue una mayor cifra de espectadores, con 352.000, frente a los 241.000 que reúne la propuesta de la cadena de Atresmedia.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con claridad al alcanzar un 12,9% y rozar los 1,5 millones de espectadores. La sorpresa llega en la lucha por la segunda plaza, donde 'Horizonte', con la presencia de Víctor de Aldama, logra imponerse a 'La revuelta'. El programa de Iker Jiménez registra un destacado 11,6%, mientras que el espacio de David Broncano se queda en un 11% con la visita de Kira Miró. Por detrás aparece el estreno de la nueva temporada de 'First Dates Summer', que debuta en Telecinco con un 7,7%. Completan la franja 'El intermedio', con un 6,5% en laSexta, y 'Cifras y letras', que alcanza un 5,8% en La 2.

Víctor de Aldama en su visita a 'Horizonte' tras ser condenado en el "Caso Mascarillas"
Víctor de Aldama en su visita a 'Horizonte' tras ser condenado en el "Caso Mascarillas"

Prime time

La 1

La revuelta 1.292.000 11,0%

MasterChef774.000 12,6%

La 2

Trivial Pursuit516.000 4,9%

Cifras y letras671.000 5,8%

Cine clásico 352.000 3,6%

Antena 3

El hormiguero 1.496.000 12,9%

En tierra lejana882.000 11,9%

Cuatro

First Dates498.000 4,8%

Horizonte1.338.000 11,6%

En guardia 579.000 6,9%

Telecinco

First Dates: Summer887.000 7,7%

Universo Calleja700.000 9,2%

laSexta

La Sexta Clave391.000 3,7%

El intermedio753.000 6,5%

El taquillazo 241.000 3,6%

Almudena Amor en "La abuela"
Almudena Amor en "La abuela"

Late night

  • 'En tierra lejana' sube nueve décimas en una semana en el late night de Antena 3
  • "La abuela" mejora dos décimas al cine de hace siete días en laSexta
La 1

Estudio estadio: Mundial199.000 10,5%

La 2

Dictadura, divisas y bikinis114.000 2,2%

Cine 25.000 0,9%

Metrópolis 12.000 0,7%

Antena 3

En tierra lejana230.000 7,1%

Sportium Game Show81.000 4,2%

Cuatro

Los Galindos toda la verdad 250.000 5,4%

Los Galindos toda la verdad 151.000 6,1%

Telecinco

Planeta Calleja 299.000 8,3%

Gran Madrid Show92.000 3,8%

laSexta

Cine 80.000 3,5%

Messi durante el partido entre Argentina y Austria
Messi durante el partido entre Argentina y Austria

Sobremesa y tarde

  • El encuentro entre Argentina y Austria roza los 3 millones en La 1
  • 'Pasapalabra' consigue aguantar con un 15,1% frente al fútbol
  • 'Sueños de libertad' sube tres décimas en Antena 3
La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.125.000 11,6%

Directo al grano932.000 10,7%

Camino a NY758.000 9,8%

FIFA World Cup 20262.761.000 29,6%

Fútbol: Copa Mundial 2.953.000 31,1%

La 2

Saber y ganar678.000 7,1%

Grandes documentales304.000 3,5%

Atlántico norte: El océano oscuro 305.000 3,4%

Los cazadores más letales301.000 3,7%

Malas lenguas479.000 5,8%

Sukha267.000 2,9%

Jeopardy259.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.263.000 13,6%

Y ahora Sonsoles811.000 9,6%

Pasapalabra1.519.000 15,1%

Cuatro

Todo es mentira696.000 8,0%

Lo sabe, no lo sabe338.000 3,9%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!632.000 6,8%

El tiempo justo598.000 7,4%

El diario de Jorge619.000 7,3%

¡Allá tú!714.000 7,3%

laSexta

Zapeando545.000 6,0%

Más vale tarde424.000 5,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1321.000 18,4%

Mañaneros 360475.000 14,6%

Mañaneros 360899.000 10,9%

La 2

Jardines con historia 21.000 2,0%

Diarios de Yellowstone 21.000 1,8%

Campos de batalla naturales 32.000 2,0%

El viajero 23.000 1,2%

Aquí hay trabajo20.000 1,0%

La aventura del saber29.000 1,3%

Zoom tendencias48.000 2,1%

Las recetas de Julie 62.000 2,5%

El western de La 2 76.000 2,1%

El cazador122.000 1,9%

El cazador283.000 3,0%

Antena 3

Espejo público293.000 11,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 854.000 16,6%

La ruleta de la suerte1.588.000 21,1%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,2%

¡Toma salami! 14.000 1,3%

Alerta Cobra 15.000 1,1%

Alerta Cobra 38.000 2,2%

Alerta Cobra 44.000 2,2%

En boca de todos293.000 9,0%

Entrevista 427.000 10,1%

Telecinco

La mirada crítica173.000 11,6%

El programa de AR278.000 12,5%

Vamos a ver363.000 10,0%

El precio justo538.000 7,8%

laSexta

Aruser@s el Humorning130.000 10,7%

Aruser@s224.000 11,0%

Al rojo vivo312.000 8,0%

Informativos

La sobremesa del lunes confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' sube +1,6 puntos hasta el 23,9%, consolidando su liderazgo con mayor holgura que la semana pasada. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' pierde 1,5 puntos y cae al 7,7%, mientras que 'Telediario 1' también retrocede ligeramente, de un 13,5% a un 12,7%, aunque mantiene la segunda posición en la franja.

La noche depara el cambio más llamativo de la jornada: 'Telediario 2' da un salto de +3,8 puntos respecto al lunes anterior y se planta en el 19,5%, superando a 'Antena 3 noticias 2', que baja 0,7 puntos hasta el 18,2% y cede el liderazgo nocturno. El gran hundimiento lo protagoniza 'laSexta noticias 20h', que pierde 1,2 puntos y queda en un discreto 4,8%, su peor registro comparado con la semana previa.

La 1

Informativo territorial 1809.000 12,5%

Telediario 11.211.000 12,7%

Telediario 22.044.000 19,5%

Antena 3

Noticias de la mañana206.000 14,3%

Antena 3 noticias 12.305.000 23,9%

Antena 3 noticias 21.904.000 18,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1608.000 8,4%

El desmarque Cuatro 1475.000 5,0%

Noticias Cuatro 2375.000 3,9%

Telecinco

El matinal69.000 6,9%

Informativos Telecinco 15:00744.000 7,7%

Informativos Telecinco 21:00741.000 7,1%

laSexta

laSexta noticias 14h680.000 8,0%

laSexta noticias: Jugones490.000 5,0%

laSexta noticias 20h465.000 4,8%

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