Las telenovelas de Nova no dan opción al resto de ofertas de las temáticas TDT

Por Redacción |

Nueva jornada de claro dominio para las telenovelas de Nova, con 'Emanet' al frente tras reunir a 267.000 y firmar un 2,9%. La segunda posición es para 'Cuento de una noche', que registra un 2,3% y congrega a 249.000 seguidores. Muy cerca aparece 'Marina', tercera con un 3,5% y 248.000 telespectadores. dLa cuarta plaza corresponde a 'Cuidado con el ángel', que anota un 3% y reúne a 238.000 televidentes. Cierra el Top 5 'Abismo de pasión', con un 2,9% y 235.000 fieles.

En cuanto a las cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2,1%, seguida de FDF, que alcanza un 2%. La tercera posición es para Energy, con un 1,8%, mientras que el Canal 24 Horas ocupa la cuarta plaza con un 1,7%. Completan el Top 5 Neox y Atreseries, que empatan con un 1,6%.