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AUDIENCIAS TDT 25 DE JUNIO

Las telenovelas de Nova no dan opción al resto de ofertas de las temáticas TDT

Ocupan siete de los diez espacios más vistos del ranking con 'Emanet' a la cabeza. Nova lidera además con un 2,1%.

Las telenovelas de Nova no dan opción al resto de ofertas de las temáticas TDT
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Viernes 26 Junio 2026 11:05 (hace 59 minutos)

Audiencias Jueves 25 de Junio de 2026

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Nueva jornada de claro dominio para las telenovelas de Nova, con 'Emanet' al frente tras reunir a 267.000 y firmar un 2,9%. La segunda posición es para 'Cuento de una noche', que registra un 2,3% y congrega a 249.000 seguidores. Muy cerca aparece 'Marina', tercera con un 3,5% y 248.000 telespectadores. dLa cuarta plaza corresponde a 'Cuidado con el ángel', que anota un 3% y reúne a 238.000 televidentes. Cierra el Top 5 'Abismo de pasión', con un 2,9% y 235.000 fieles.

En cuanto a las cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2,1%, seguida de FDF, que alcanza un 2%. La tercera posición es para Energy, con un 1,8%, mientras que el Canal 24 Horas ocupa la cuarta plaza con un 1,7%. Completan el Top 5 Neox y Atreseries, que empatan con un 1,6%.

Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Jueves, 25 de Junio de 2026

Nova 2,1%

FDF 2,0%

Energy 1,8%

Canal 24 Horas 1,7%

Neox 1,6%

Atreseries 1,6%

TRECE 1,5%

DMAX 1,4%

BEMADtv 1,3%

Teledeporte 1,2%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,2%

Veo7 1,1%

Divinity 0,9%

Squirrel 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,6%

Ten 0,6%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:29
267.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
22:39
23:45
249.000
2,3%
Nova
Marina
19:27
20:00
248.000
3,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:29
17:59
238.000
3,0%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:45
235.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
21:45
22:39
231.000
2,1%
Nova
Mañana es para siempre
17:59
19:27
228.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:24
15:50
225.000
2,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del ex ...
22:51
23:45
214.000
2,0%
Energy
CSI: Los caidos
22:27
23:16
213.000
1,9%

Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:29
267.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
22:39
23:45
249.000
2,3%
Nova
Marina
19:27
20:00
248.000
3,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:29
17:59
238.000
3,0%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:45
235.000
2,9%

Ranking FDF (2,0%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Dos juicios,un reality-show y ...
15:14
17:14
205.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un video beta,una madrastra y ...
17:14
19:05
176.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un pianista loco,unos zombis ...
20:49
22:55
163.000
1,6%
FDF
Cine El chico de oro
22:55
24:55
158.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una invidente,unos genes ...
19:05
20:49
132.000
1,8%

Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Los caidos
22:27
23:16
213.000
1,9%
Energy
CSI: :vegas Cuando el polvo se asiente
23:16
24:11
183.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Mira quién se burla
18:43
19:42
155.000
2,2%
Energy
CSI: Miami Fiambre
16:47
17:49
147.000
1,8%
Energy
CSI: Sin invitacion
21:29
22:27
146.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h Doble terremoto en ...
22:30
25:02
206.000
2,3%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:27
163.000
1,8%
Canal 24 Horas
Teledeporte directo al mundial
15:27
15:54
129.000
1,4%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:35
117.000
1,3%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas:en directo Doble terremoto ...
12:50
12:55
107.000
2,9%

Ranking Neox (1,6%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:24
15:50
225.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
18:38
19:01
204.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:56
15:24
203.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
19:52
20:12
202.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
20:12
20:28
198.000
2,7%

Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del ex ...
22:51
23:45
214.000
2,0%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
21:55
22:51
185.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Escalera hacia el ...
16:29
17:21
154.000
1,9%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la becaria ...
23:45
24:39
152.000
2,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch Calle sin salida
17:21
18:12
141.000
1,9%

Ranking TRECE (1,5%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Flecha rota
18:27
20:17
211.000
3,0%
TRECE
Tu cine Nevada express
20:18
22:00
176.000
2,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
174.000
2,3%
TRECE
Sesion doble Tarzan lucha por su vida
16:47
18:23
174.000
2,2%
TRECE
Sesion doble La senda de los elefantes
14:49
16:47
162.000
1,8%

Ranking DMAX (1,4%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:26
16:21
159.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:56
19:50
138.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:02
18:56
128.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro:australia
19:51
20:39
116.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
16:21
18:02
110.000
1,4%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Abierto hasta el amanecer
22:34
24:42
180.000
1,9%
BEMADtv
Cine Impacto subito
24:42
26:30
114.000
3,5%
BEMADtv
Cine La venganza del conde de montecristo
20:00
22:34
95.000
1,1%
BEMADtv
Cine The apprentice(la historia de trump)
15:33
17:56
95.000
1,1%
BEMADtv
Cine ¿conoces a joe black?
12:05
15:33
72.000
1,2%

Ranking Teledeporte (1,2%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Prorroga futbol sala:liga nacional Elpozo murcia ...
21:22
21:42
200.000
2,2%
Teledeporte
Camino a ny
24:00
24:14
159.000
2,1%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:00
17:30
138.000
1,7%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
24:14
24:48
137.000
2,3%
Teledeporte
Fútbol sala:liga nacional El pozo murcia ...
19:33
21:22
135.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:35
17:26
141.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:26
18:17
135.000
1,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
122.000
2,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:34
16:35
96.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La lanza zande
20:06
21:01
75.000
1,0%

Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reforma con karen y mina
14:32
15:25
120.000
1,4%
DKiss
Las hermanas de 300 kilos
23:08
24:08
111.000
1,1%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:18
17:04
106.000
1,2%
DKiss
Los casos de paula zahn
17:04
17:57
105.000
1,3%
DKiss
Confesiones de un asesino
15:25
16:18
104.000
1,1%

Ranking Veo7 (1,1%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Dinero ...
21:20
22:05
178.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:59
175.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:59
23:42
160.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La ...
20:30
21:20
145.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Noticias de ...
19:39
20:30
109.000
1,5%

Ranking Divinity (0,9%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Un parque problemático
16:44
17:44
89.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire
21:07
22:04
85.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Defcon 1
18:37
19:32
82.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Demuestramelo
17:44
18:37
82.000
1,1%
Divinity
Estación 19 Bajo la superficie
15:50
16:44
80.000
0,9%

Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Valle prohibido
17:30
18:50
128.000
1,7%
Squirrel
Cine El sol bajo la tierra
18:50
20:33
103.000
1,5%
Squirrel
Cine El hombre del presidente 2
20:33
22:05
89.000
1,0%
Squirrel
Cine Los indomables(1956)
16:00
17:30
74.000
0,9%
Squirrel
Cine Sentencia de muerte(death sentence)
22:05
23:51
69.000
0,6%

Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:07
15:19
148.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:07
127.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:37
14:48
113.000
1,4%
Boing
La pelu del señor pan
15:37
15:49
108.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:25
14:37
108.000
1,4%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Las alegrías nunca vienen ...
23:41
24:49
59.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
19:41
19:52
57.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
19:31
19:41
57.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
11:06
11:17
54.000
2,2%
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:33
23:41
52.000
0,5%

Ranking Ten (0,6%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
El sotano club
15:45
19:00
48.000
0,6%
Ten
La desaparicion de susan cox powell
23:59
25:51
41.000
0,8%
Ten
La desaparicion de susan cox powell
22:01
23:59
37.000
0,3%
Ten
Caso cerrado
14:33
15:45
37.000
0,4%
Ten
Conocia a mi asesino
25:51
26:12
30.000
1,3%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 25 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Habana
21:40
24:11
66.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El zorro justiciero
15:35
17:04
49.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine El campo del honor
24:12
25:47
26.000
0,6%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:33
17.000
0,2%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Champions league ...
17:23
19:26
15.000
0,2%
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