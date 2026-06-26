Las telenovelas de Nova no dan opción al resto de ofertas de las temáticas TDT

Nueva jornada de claro dominio para las telenovelas de Nova, con 'Emanet' al frente tras reunir a 267.000 y firmar un 2,9%. La segunda posición es para 'Cuento de una noche', que registra un 2,3% y congrega a 249.000 seguidores. Muy cerca aparece 'Marina', tercera con un 3,5% y 248.000 telespectadores. dLa cuarta plaza corresponde a 'Cuidado con el ángel', que anota un 3% y reúne a 238.000 televidentes. Cierra el Top 5 'Abismo de pasión', con un 2,9% y 235.000 fieles.
En cuanto a las cadenas, Nova vuelve a liderar la jornada con un 2,1%, seguida de FDF, que alcanza un 2%. La tercera posición es para Energy, con un 1,8%, mientras que el Canal 24 Horas ocupa la cuarta plaza con un 1,7%. Completan el Top 5 Neox y Atreseries, que empatan con un 1,6%.
Ranking cadenas TDT Jueves, 25 de Junio de 2026
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:29
267.000
2,9%
Cuento de una noche
22:39
23:45
249.000
2,3%
Marina
19:27
20:00
248.000
3,5%
Cuidado con el angel
16:29
17:59
238.000
3,0%
Abismo de pasion
20:00
21:45
235.000
2,9%
Cuento de una noche
21:45
22:39
231.000
2,1%
Mañana es para siempre
17:59
19:27
228.000
3,2%
Los Simpson
15:24
15:50
225.000
2,4%
The Mysteries of Laura El misterio del ex ...
22:51
23:45
214.000
2,0%
CSI: Los caidos
22:27
23:16
213.000
1,9%
Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:29
267.000
2,9%
Cuento de una noche
22:39
23:45
249.000
2,3%
Marina
19:27
20:00
248.000
3,5%
Cuidado con el angel
16:29
17:59
238.000
3,0%
Abismo de pasion
20:00
21:45
235.000
2,9%
Ranking FDF (2,0%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Dos juicios,un reality-show y ...
15:14
17:14
205.000
2,3%
La que se avecina Un video beta,una madrastra y ...
17:14
19:05
176.000
2,4%
La que se avecina Un pianista loco,unos zombis ...
20:49
22:55
163.000
1,6%
Cine El chico de oro
22:55
24:55
158.000
1,9%
La que se avecina Una invidente,unos genes ...
19:05
20:49
132.000
1,8%
Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
Share
CSI: Los caidos
22:27
23:16
213.000
1,9%
CSI: :vegas Cuando el polvo se asiente
23:16
24:11
183.000
1,9%
CSI: Miami Mira quién se burla
18:43
19:42
155.000
2,2%
CSI: Miami Fiambre
16:47
17:49
147.000
1,8%
CSI: Sin invitacion
21:29
22:27
146.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h Doble terremoto en ...
22:30
25:02
206.000
2,3%
Telediario 1
14:55
15:27
163.000
1,8%
Teledeporte directo al mundial
15:27
15:54
129.000
1,4%
Telediario 2
20:58
21:35
117.000
1,3%
Diario 24 horas:en directo Doble terremoto ...
12:50
12:55
107.000
2,9%
Ranking Neox (1,6%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
15:24
15:50
225.000
2,4%
The Big Bang Theory
18:38
19:01
204.000
2,9%
Los Simpson
14:56
15:24
203.000
2,2%
The Big Bang Theory
19:52
20:12
202.000
2,9%
The Big Bang Theory
20:12
20:28
198.000
2,7%
Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura El misterio del ex ...
22:51
23:45
214.000
2,0%
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
21:55
22:51
185.000
1,6%
Los misterios de murdoch Escalera hacia el ...
16:29
17:21
154.000
1,9%
The Mysteries of Laura El misterio de la becaria ...
23:45
24:39
152.000
2,1%
Los misterios de murdoch Calle sin salida
17:21
18:12
141.000
1,9%
Ranking TRECE (1,5%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine western Flecha rota
18:27
20:17
211.000
3,0%
Tu cine Nevada express
20:18
22:00
176.000
2,1%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
174.000
2,3%
Sesion doble Tarzan lucha por su vida
16:47
18:23
174.000
2,2%
Sesion doble La senda de los elefantes
14:49
16:47
162.000
1,8%
Ranking DMAX (1,4%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Expedicion al pasado
15:26
16:21
159.000
1,7%
La fiebre del oro:australia
18:56
19:50
138.000
1,9%
La fiebre del oro:australia
18:02
18:56
128.000
1,8%
La fiebre del oro:australia
19:51
20:39
116.000
1,6%
La fiebre del oro
16:21
18:02
110.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Abierto hasta el amanecer
22:34
24:42
180.000
1,9%
Cine Impacto subito
24:42
26:30
114.000
3,5%
Cine La venganza del conde de montecristo
20:00
22:34
95.000
1,1%
Cine The apprentice(la historia de trump)
15:33
17:56
95.000
1,1%
Cine ¿conoces a joe black?
12:05
15:33
72.000
1,2%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Prorroga futbol sala:liga nacional Elpozo murcia ...
21:22
21:42
200.000
2,2%
Camino a ny
24:00
24:14
159.000
2,1%
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:00
17:30
138.000
1,7%
Estudio estadio:mundial
24:14
24:48
137.000
2,3%
Fútbol sala:liga nacional El pozo murcia ...
19:33
21:22
135.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Vida bajo cero
16:35
17:26
141.000
1,7%
Vida bajo cero
17:26
18:17
135.000
1,8%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
122.000
2,9%
Vida bajo cero
15:34
16:35
96.000
1,1%
Forjado a fuego La lanza zande
20:06
21:01
75.000
1,0%
Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Reforma con karen y mina
14:32
15:25
120.000
1,4%
Las hermanas de 300 kilos
23:08
24:08
111.000
1,1%
Los casos de paula zahn
16:18
17:04
106.000
1,2%
Los casos de paula zahn
17:04
17:57
105.000
1,3%
Confesiones de un asesino
15:25
16:18
104.000
1,1%
Ranking Veo7 (1,1%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Dinero ...
21:20
22:05
178.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:59
175.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias
22:59
23:42
160.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias La ...
20:30
21:20
145.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias Noticias de ...
19:39
20:30
109.000
1,5%
Ranking Divinity (0,9%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Chicago Fire Un parque problemático
16:44
17:44
89.000
1,1%
Chicago Fire
21:07
22:04
85.000
0,9%
Chicago Fire Defcon 1
18:37
19:32
82.000
1,1%
Chicago Fire Demuestramelo
17:44
18:37
82.000
1,1%
Estación 19 Bajo la superficie
15:50
16:44
80.000
0,9%
Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Valle prohibido
17:30
18:50
128.000
1,7%
Cine El sol bajo la tierra
18:50
20:33
103.000
1,5%
Cine El hombre del presidente 2
20:33
22:05
89.000
1,0%
Cine Los indomables(1956)
16:00
17:30
74.000
0,9%
Cine Sentencia de muerte(death sentence)
22:05
23:51
69.000
0,6%
Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
15:07
15:19
148.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:07
127.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:37
14:48
113.000
1,4%
La pelu del señor pan
15:37
15:49
108.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:25
14:37
108.000
1,4%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cuéntame cómo pasó Las alegrías nunca vienen ...
23:41
24:49
59.000
0,8%
Una casa de locos
19:41
19:52
57.000
0,8%
Una casa de locos
19:31
19:41
57.000
0,8%
Una casa de locos
11:06
11:17
54.000
2,2%
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:33
23:41
52.000
0,5%
Ranking Ten (0,6%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El sotano club
15:45
19:00
48.000
0,6%
La desaparicion de susan cox powell
23:59
25:51
41.000
0,8%
La desaparicion de susan cox powell
22:01
23:59
37.000
0,3%
Caso cerrado
14:33
15:45
37.000
0,4%
Conocia a mi asesino
25:51
26:12
30.000
1,3%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 25 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Habana
21:40
24:11
66.000
0,6%
Cine El zorro justiciero
15:35
17:04
49.000
0,6%
Cine El campo del honor
24:12
25:47
26.000
0,6%
Real madrid conecta
19:30
21:33
17.000
0,2%
Historia que tu hiciste Champions league ...
17:23
19:26
15.000
0,2%