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Audiencias El Ecuador - Alemania lidera en prime time y 'Ella, maldita alma' se desploma a un 6,7%

AUDIENCIAS JUEVES 25 DE JUNIO

El Ecuador - Alemania lidera en prime time y 'Ella, maldita alma' se desploma a un 6,7%

El encuentro logra un 24,7% y 2,6 millones de seguidores. Posteriormente, 'El perro andaluz' consigue arrastrar a un 13,7% de la audiencia. La 1 lidera con un 15,7%.

El Ecuador - Alemania lidera en prime time y 'Ella, maldita alma' se desploma a un 6,7%
©Telecinco
Por RedacciónPublicado: Viernes 26 Junio 2026 09:25 (hace 2 horas)

Audiencias Jueves 25 de Junio de 2026

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Nueva noche marcada por el Mundial 2026, esta vez en pleno prime time. El encuentro entre Ecuador y Alemania arrasa con un 24,7% y reúne a 2,6 millones de espectadores, liderando con claridad su franja de emisión y dejando sin opciones al resto de ofertas. La única apuesta que consigue plantar cara es la de Antena 3 con 'El hormiguero', que registra un 12,3% y 1,4 millones, mejorando además siete décimas respecto a la semana anterior. A continuación, la película 'Hasta que la boda nos separe', dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Belén Cuesta y Álex García, firma un 8,2%, cediendo 1,1 puntos respecto al resultado obtenido hace siete días por 'La familia perfecta'.

En Cuatro, el avance de 'Horizonte', que prolongó su emisión hasta las 23:55 horas debido al partido, anota un 8,7% y supera los 900.000 espectadores, dejando el resto del programa para el late night. En Telecinco, el segundo episodio de 'Ella, maldita alma' pierde 2,4 puntos respecto a su estreno y se queda con un 6,8% junto a algo más de 500.000 espectadores durante sus más de 90 minutos de duración.

Vídeos FormulaTV

Antes, 'First Dates Summer' registra un 7,1% y roza los 800.000 espectadores frente al encuentro del Mundial. En laSexta, 'El intermedio' cede nueve décimas en una semana y firma un 5,1%, mientras que en La 2 'Cifras y letras' obtiene un 4,9%, perdiendo 1,1 puntos respecto al jueves anterior.

Angulo tras celebrar su gol en el partido entre Ecuador y Alemania del Mundial 2026
Angulo tras celebrar su gol en el partido entre Ecuador y Alemania del Mundial 2026

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20262.507.000 23,6%

Fútbol: Copa Mundial 2.665.000 24,7%

La 2

Trivial Pursuit427.000 4,6%

Cifras y letras541.000 4,9%

La noche en 24h 169.000 1,9%

Antena 3

El hormiguero 1.384.000 12,3%

El peliculón 544.000 8,2%

Cuatro

First Dates411.000 4,5%

Horizonte: Avance931.000 8,7%

Telecinco

First Dates: Summer788.000 7,1%

Ella, maldita alma543.000 6,8%

laSexta

La Sexta Clave380.000 4,4%

El intermedio561.000 5,1%

El taquillazo 253.000 3,8%

Pastora Soler durante su visita a 'El perro andaluz'
Pastora Soler durante su visita a 'El perro andaluz'

Late night

  • 'El perro andaluz by Manu Sánchez' logra un buen arrastre tras el fútbol con un 13,7% en La 1
  • 'Horizonte' registra un 10,2% en el late night de Cuatro, quedando como segunda opción
  • "Tengo ganas de ti" se queda con un 5,5% en Antena 3
La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez 711.000 13,7%

Diario América 24h129.000 6,5%

La 2

Conciertos Radio 3 35.000 0,9%

Escapadas extraordinarias18.000 0,7%

Tesoros de la corona 30.000 1,6%

Antena 3

Cine 125.000 5,5%

Cuatro

Horizonte644.000 10,2%

Callejeros 228.000 7,8%

En el punto de mira 109.000 6,0%

Telecinco

Ella, maldita alma212.000 6,7%

laSexta

Cine 74.000 3,5%

Ricardo se queda petrificado tras la confesión de Pía sobre que Leocadia mató a Jana en 'La promesa'
Ricardo se queda petrificado tras la confesión de Pía sobre que Leocadia mató a Jana en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

  • 'La promesa' mejora casi un punto en una semana en La 1
  • 'Amor... o lo que surja' cae por debajo del 6% en Telecinco
  • 'Pasapalabra' se mantiene estable una semana después del último Rosco
La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.379.000 14,8%

Directo al grano986.000 11,8%

Valle Salvaje844.000 11,5%

La promesa966.000 13,5%

Malas lenguas737.000 10,4%

Aquí la Tierra925.000 12,1%

La 2

Saber y ganar599.000 6,6%

Grandes documentales381.000 4,7%

En la naturaleza: India 379.000 4,5%

Supervivientes del mundo385.000 4,9%

Malas lenguas530.000 7,3%

Sukha181.000 2,6%

Jeopardy132.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.091.000 12,6%

Y ahora Sonsoles653.000 8,9%

Pasapalabra1.378.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira664.000 8,1%

Lo sabe, no lo sabe386.000 5,4%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!512.000 5,9%

El tiempo justo576.000 7,5%

El diario de Jorge598.000 8,4%

¡Allá tú!706.000 9,5%

laSexta

Zapeando495.000 5,8%

Más vale tarde438.000 6,0%

Mañana

La 1

La hora de La 1362.000 20,2%

Mañaneros 360495.000 15,0%

Mañaneros 360984.000 12,5%

La 2

Ruralitas29.000 3,5%

Los más feos del mundo22.000 1,9%

Campos de batalla naturales 24.000 1,5%

El viajero 21.000 1,1%

Aquí hay trabajo18.000 0,9%

La aventura del saber19.000 0,8%

Zoom tendencias23.000 0,9%

Escapadas extraordinarias67.000 2,5%

El western de La 2 99.000 2,7%

El cazador93.000 1,5%

El cazador186.000 2,1%

Antena 3

Espejo público331.000 12,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 867.000 17,2%

La ruleta de la suerte1.468.000 20,2%

Cuatro

Love Shopping TV7.000 1,0%

¡Toma salami! 15.000 1,5%

Alerta Cobra 34.000 2,4%

Alerta Cobra 31.000 1,7%

Alerta Cobra 42.000 2,0%

En boca de todos282.000 8,5%

Telecinco

La mirada crítica151.000 10,0%

El programa de AR255.000 11,0%

Entrevista 322.000 14,3%

Vamos a ver330.000 9,0%

El precio justo587.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el Humorning109.000 9,2%

Aruser@s234.000 11,0%

Al rojo vivo258.000 6,6%

Informativos

La sobremesa del jueves confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 Noticias 1' sube +0,6 puntos hasta el 23,1% y amplía su ventaja sobre el resto, mientras que 'Telediario 1' protagoniza el salto más llamativo de la jornada: +3,7 puntos en una semana, pasando del 12,8% al 16,5%, lo que le devuelve con claridad al segundo puesto. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' cede ligeramente hasta el 8,3% (-0,3 puntos) y 'laSexta Noticias 14h' retrocede -0,7 puntos hasta el 7,7%.

En la noche, el movimiento más destacado es el de 'Antena 3 Noticias 2', que pierde -1,7 puntos respecto al jueves anterior y cae al 18,2%, aunque mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Telediario 2' cierra con un sólido 15,6% antes del partido del Mundial. Por su parte, 'laSexta Noticias 20h' suma +0,6 puntos hasta el 7,0%, mientras que 'Noticias Cuatro 2' avanza +1,7 puntos hasta el 6,8%, el mejor dato relativo de la noche en términos de crecimiento semanal entre los canales secundarios.

La 1

Informativo territorial 1901.000 14,6%

Telediario 11.517.000 16,5%

Telediario 21.373.000 15,6%

Informativo 24h250.000 9,6%

Antena 3

Noticias de la mañana200.000 13,7%

Antena 3 Noticias 12.144.000 23,1%

Antena 3 Noticias 21.617.000 18,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1649.000 9,3%

El desmarque Cuatro 1282.000 3,1%

Noticias Cuatro 2496.000 6,8%

Telecinco

El matinal77.000 8,0%

Informativos Telecinco 15:00772.000 8,3%

Informativos Telecinco 21:00641.000 7,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h636.000 7,7%

laSexta Noticias: Jugones463.000 4,9%

laSexta Noticias 20h510.000 7,0%

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