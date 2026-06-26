El Ecuador - Alemania lidera en prime time y 'Ella, maldita alma' se desploma a un 6,7%

Por Redacción |

Nueva noche marcada por el Mundial 2026, esta vez en pleno prime time. El encuentro entre Ecuador y Alemania arrasa con un 24,7% y reúne a 2,6 millones de espectadores, liderando con claridad su franja de emisión y dejando sin opciones al resto de ofertas. La única apuesta que consigue plantar cara es la de Antena 3 con 'El hormiguero', que registra un 12,3% y 1,4 millones, mejorando además siete décimas respecto a la semana anterior. A continuación, la película 'Hasta que la boda nos separe', dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Belén Cuesta y Álex García, firma un 8,2%, cediendo 1,1 puntos respecto al resultado obtenido hace siete días por 'La familia perfecta'.

En Cuatro, el avance de 'Horizonte', que prolongó su emisión hasta las 23:55 horas debido al partido, anota un 8,7% y supera los 900.000 espectadores, dejando el resto del programa para el late night. En Telecinco, el segundo episodio de 'Ella, maldita alma' pierde 2,4 puntos respecto a su estreno y se queda con un 6,8% junto a algo más de 500.000 espectadores durante sus más de 90 minutos de duración.

Antes, 'First Dates Summer' registra un 7,1% y roza los 800.000 espectadores frente al encuentro del Mundial. En laSexta, 'El intermedio' cede nueve décimas en una semana y firma un 5,1%, mientras que en La 2 'Cifras y letras' obtiene un 4,9%, perdiendo 1,1 puntos respecto al jueves anterior.

Angulo tras celebrar su gol en el partido entre Ecuador y Alemania del Mundial 2026

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20262.507.000 23,6% Fútbol: Copa Mundial Ecuador-Alemania: Previa 2.665.000 24,7%

La 2

Trivial Pursuit427.000 4,6% Cifras y letras541.000 4,9% La noche en 24h Doble terremoto en Venezuela 169.000 1,9%

Antena 3

El hormiguero Toñi Moreno 1.384.000 12,3% El peliculón Hasta que la boda nos separe (2019) 544.000 8,2%

Cuatro

First Dates411.000 4,5% Horizonte: Avance931.000 8,7%

Telecinco

First Dates: Summer788.000 7,1% Ella, maldita alma543.000 6,8%

laSexta

La Sexta Clave380.000 4,4% El intermedio561.000 5,1% El taquillazo Mystic River 253.000 3,8%

Pastora Soler durante su visita a 'El perro andaluz'

Late night

'El perro andaluz by Manu Sánchez' logra un buen arrastre tras el fútbol con un 13,7% en La 1

'Horizonte' registra un 10,2% en el late night de Cuatro, quedando como segunda opción

"Tengo ganas de ti" se queda con un 5,5% en Antena 3

La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez Pastora Soler-Xavier Sardà 711.000 13,7% Diario América 24h129.000 6,5%

La 2

Conciertos Radio 3 Gabriel Vidanauta 35.000 0,9% Escapadas extraordinarias18.000 0,7% Tesoros de la corona La herencia mudéjar 30.000 1,6%

Antena 3

Cine Tengo ganas de ti 125.000 5,5%

Cuatro

Horizonte644.000 10,2% Callejeros Vecinos molestos 228.000 7,8% En el punto de mira Vecinos en guerra 109.000 6,0%

Telecinco

Ella, maldita alma212.000 6,7%

laSexta

Cine La esposa perfecta 74.000 3,5%

Ricardo se queda petrificado tras la confesión de Pía sobre que Leocadia mató a Jana en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'La promesa' mejora casi un punto en una semana en La 1

'Amor... o lo que surja' cae por debajo del 6% en Telecinco

'Pasapalabra' se mantiene estable una semana después del último Rosco

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.379.000 14,8% Directo al grano986.000 11,8% Valle Salvaje844.000 11,5% La promesa966.000 13,5% Malas lenguas737.000 10,4% Aquí la Tierra925.000 12,1%

La 2

Saber y ganar599.000 6,6% Grandes documentales381.000 4,7% En la naturaleza: India Rana: Reina de la selva 379.000 4,5% Supervivientes del mundo385.000 4,9% Malas lenguas530.000 7,3% Sukha181.000 2,6% Jeopardy132.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.091.000 12,6% Y ahora Sonsoles653.000 8,9% Pasapalabra1.378.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira664.000 8,1% Lo sabe, no lo sabe386.000 5,4%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!512.000 5,9% El tiempo justo576.000 7,5% El diario de Jorge598.000 8,4% ¡Allá tú!706.000 9,5%

laSexta

Zapeando495.000 5,8% Más vale tarde438.000 6,0%

Mañana

'La hora de La 1' sube 3,5 puntos con la última hora sobre el terremoto de Venezuela

'Espejo público' mejora dos décimas en una semana en Antena 3

'El programa de Ana Rosa' pierde 1,4 puntos con la entrevista a Ayuso

La 1

La hora de La 1362.000 20,2% Mañaneros 360495.000 15,0% Mañaneros 360984.000 12,5%

La 2

Ruralitas29.000 3,5% Los más feos del mundo22.000 1,9% Campos de batalla naturales Guerras acuáticas 24.000 1,5% El viajero 48 horas en Dublín 21.000 1,1% Aquí hay trabajo18.000 0,9% La aventura del saber19.000 0,8% Zoom tendencias23.000 0,9% Escapadas extraordinarias67.000 2,5% El western de La 2 Judas... ¡toma tus monedas! 99.000 2,7% El cazador93.000 1,5% El cazador186.000 2,1%

Antena 3

Espejo público331.000 12,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Arroz con salmonetes 867.000 17,2% La ruleta de la suerte1.468.000 20,2%

Cuatro

Love Shopping TV7.000 1,0% ¡Toma salami! Made in China 15.000 1,5% Alerta Cobra Mil muertes 34.000 2,4% Alerta Cobra Día de cobro 31.000 1,7% Alerta Cobra Trucos 42.000 2,0% En boca de todos282.000 8,5%

Telecinco

La mirada crítica151.000 10,0% El programa de AR255.000 11,0% Entrevista Isabel Díaz Ayuso 322.000 14,3% Vamos a ver330.000 9,0% El precio justo587.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el Humorning109.000 9,2% Aruser@s234.000 11,0% Al rojo vivo258.000 6,6%

Informativos

La sobremesa del jueves confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 Noticias 1' sube +0,6 puntos hasta el 23,1% y amplía su ventaja sobre el resto, mientras que 'Telediario 1' protagoniza el salto más llamativo de la jornada: +3,7 puntos en una semana, pasando del 12,8% al 16,5%, lo que le devuelve con claridad al segundo puesto. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' cede ligeramente hasta el 8,3% (-0,3 puntos) y 'laSexta Noticias 14h' retrocede -0,7 puntos hasta el 7,7%.

En la noche, el movimiento más destacado es el de 'Antena 3 Noticias 2', que pierde -1,7 puntos respecto al jueves anterior y cae al 18,2%, aunque mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Telediario 2' cierra con un sólido 15,6% antes del partido del Mundial. Por su parte, 'laSexta Noticias 20h' suma +0,6 puntos hasta el 7,0%, mientras que 'Noticias Cuatro 2' avanza +1,7 puntos hasta el 6,8%, el mejor dato relativo de la noche en términos de crecimiento semanal entre los canales secundarios.

La 1

Informativo territorial 1901.000 14,6% Telediario 11.517.000 16,5% Telediario 21.373.000 15,6% Informativo 24h250.000 9,6%

Antena 3

Noticias de la mañana200.000 13,7% Antena 3 Noticias 12.144.000 23,1% Antena 3 Noticias 21.617.000 18,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1649.000 9,3% El desmarque Cuatro 1282.000 3,1% Noticias Cuatro 2496.000 6,8%

Telecinco

El matinal77.000 8,0% Informativos Telecinco 15:00772.000 8,3% Informativos Telecinco 21:00641.000 7,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h636.000 7,7% laSexta Noticias: Jugones463.000 4,9% laSexta Noticias 20h510.000 7,0%

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