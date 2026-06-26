El Ecuador - Alemania lidera en prime time y 'Ella, maldita alma' se desploma a un 6,7%

Audiencias Jueves 25 de Junio de 2026
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Nueva noche marcada por el Mundial 2026, esta vez en pleno prime time. El encuentro entre Ecuador y Alemania arrasa con un 24,7% y reúne a 2,6 millones de espectadores, liderando con claridad su franja de emisión y dejando sin opciones al resto de ofertas. La única apuesta que consigue plantar cara es la de Antena 3 con 'El hormiguero', que registra un 12,3% y 1,4 millones, mejorando además siete décimas respecto a la semana anterior. A continuación, la película 'Hasta que la boda nos separe', dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Belén Cuesta y Álex García, firma un 8,2%, cediendo 1,1 puntos respecto al resultado obtenido hace siete días por 'La familia perfecta'.
En Cuatro, el avance de 'Horizonte', que prolongó su emisión hasta las 23:55 horas debido al partido, anota un 8,7% y supera los 900.000 espectadores, dejando el resto del programa para el late night. En Telecinco, el segundo episodio de 'Ella, maldita alma' pierde 2,4 puntos respecto a su estreno y se queda con un 6,8% junto a algo más de 500.000 espectadores durante sus más de 90 minutos de duración.
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Antes, 'First Dates Summer' registra un 7,1% y roza los 800.000 espectadores frente al encuentro del Mundial. En laSexta, 'El intermedio' cede nueve décimas en una semana y firma un 5,1%, mientras que en La 2 'Cifras y letras' obtiene un 4,9%, perdiendo 1,1 puntos respecto al jueves anterior.
Prime time
FIFA World Cup 20262.507.000 23,6%
Fútbol: Copa Mundial 2.665.000 24,7%
Trivial Pursuit427.000 4,6%
Cifras y letras541.000 4,9%
La noche en 24h 169.000 1,9%
El hormiguero 1.384.000 12,3%
El peliculón 544.000 8,2%
First Dates411.000 4,5%
Horizonte: Avance931.000 8,7%
First Dates: Summer788.000 7,1%
Ella, maldita alma543.000 6,8%
La Sexta Clave380.000 4,4%
El intermedio561.000 5,1%
El taquillazo 253.000 3,8%
Late night
- 'El perro andaluz by Manu Sánchez' logra un buen arrastre tras el fútbol con un 13,7% en La 1
- 'Horizonte' registra un 10,2% en el late night de Cuatro, quedando como segunda opción
- "Tengo ganas de ti" se queda con un 5,5% en Antena 3
El perro andaluz by Manu Sánchez 711.000 13,7%
Diario América 24h129.000 6,5%
Conciertos Radio 3 35.000 0,9%
Escapadas extraordinarias18.000 0,7%
Tesoros de la corona 30.000 1,6%
Cine 125.000 5,5%
Horizonte644.000 10,2%
Callejeros 228.000 7,8%
En el punto de mira 109.000 6,0%
Ella, maldita alma212.000 6,7%
Cine 74.000 3,5%
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' mejora casi un punto en una semana en La 1
- 'Amor... o lo que surja' cae por debajo del 6% en Telecinco
- 'Pasapalabra' se mantiene estable una semana después del último Rosco
Teledeporte: Directo al Mundial1.379.000 14,8%
Directo al grano986.000 11,8%
Valle Salvaje844.000 11,5%
La promesa966.000 13,5%
Malas lenguas737.000 10,4%
Aquí la Tierra925.000 12,1%
Saber y ganar599.000 6,6%
Grandes documentales381.000 4,7%
En la naturaleza: India 379.000 4,5%
Supervivientes del mundo385.000 4,9%
Malas lenguas530.000 7,3%
Sukha181.000 2,6%
Jeopardy132.000 1,7%
Sueños de libertad1.091.000 12,6%
Y ahora Sonsoles653.000 8,9%
Pasapalabra1.378.000 18,1%
Todo es mentira664.000 8,1%
Lo sabe, no lo sabe386.000 5,4%
Amor... ¡o lo que surja!512.000 5,9%
El tiempo justo576.000 7,5%
El diario de Jorge598.000 8,4%
¡Allá tú!706.000 9,5%
Zapeando495.000 5,8%
Más vale tarde438.000 6,0%
Mañana
- 'La hora de La 1' sube 3,5 puntos con la última hora sobre el terremoto de Venezuela
- 'Espejo público' mejora dos décimas en una semana en Antena 3
- 'El programa de Ana Rosa' pierde 1,4 puntos con la entrevista a Ayuso
La hora de La 1362.000 20,2%
Mañaneros 360495.000 15,0%
Mañaneros 360984.000 12,5%
Ruralitas29.000 3,5%
Los más feos del mundo22.000 1,9%
Campos de batalla naturales 24.000 1,5%
El viajero 21.000 1,1%
Aquí hay trabajo18.000 0,9%
La aventura del saber19.000 0,8%
Zoom tendencias23.000 0,9%
Escapadas extraordinarias67.000 2,5%
El western de La 2 99.000 2,7%
El cazador93.000 1,5%
El cazador186.000 2,1%
Espejo público331.000 12,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 867.000 17,2%
La ruleta de la suerte1.468.000 20,2%
Love Shopping TV7.000 1,0%
¡Toma salami! 15.000 1,5%
Alerta Cobra 34.000 2,4%
Alerta Cobra 31.000 1,7%
Alerta Cobra 42.000 2,0%
En boca de todos282.000 8,5%
La mirada crítica151.000 10,0%
El programa de AR255.000 11,0%
Entrevista 322.000 14,3%
Vamos a ver330.000 9,0%
El precio justo587.000 8,9%
Aruser@s el Humorning109.000 9,2%
Aruser@s234.000 11,0%
Al rojo vivo258.000 6,6%
Informativos
La sobremesa del jueves confirma el dominio de Antena 3, aunque con matices respecto a hace siete días. 'Antena 3 Noticias 1' sube +0,6 puntos hasta el 23,1% y amplía su ventaja sobre el resto, mientras que 'Telediario 1' protagoniza el salto más llamativo de la jornada: +3,7 puntos en una semana, pasando del 12,8% al 16,5%, lo que le devuelve con claridad al segundo puesto. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' cede ligeramente hasta el 8,3% (-0,3 puntos) y 'laSexta Noticias 14h' retrocede -0,7 puntos hasta el 7,7%.
En la noche, el movimiento más destacado es el de 'Antena 3 Noticias 2', que pierde -1,7 puntos respecto al jueves anterior y cae al 18,2%, aunque mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Telediario 2' cierra con un sólido 15,6% antes del partido del Mundial. Por su parte, 'laSexta Noticias 20h' suma +0,6 puntos hasta el 7,0%, mientras que 'Noticias Cuatro 2' avanza +1,7 puntos hasta el 6,8%, el mejor dato relativo de la noche en términos de crecimiento semanal entre los canales secundarios.
Informativo territorial 1901.000 14,6%
Telediario 11.517.000 16,5%
Telediario 21.373.000 15,6%
Informativo 24h250.000 9,6%
Noticias de la mañana200.000 13,7%
Antena 3 Noticias 12.144.000 23,1%
Antena 3 Noticias 21.617.000 18,2%
Noticias Cuatro 1649.000 9,3%
El desmarque Cuatro 1282.000 3,1%
Noticias Cuatro 2496.000 6,8%
El matinal77.000 8,0%
Informativos Telecinco 15:00772.000 8,3%
Informativos Telecinco 21:00641.000 7,3%
laSexta Noticias 14h636.000 7,7%
laSexta Noticias: Jugones463.000 4,9%
laSexta Noticias 20h510.000 7,0%