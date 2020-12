Tom Brusse y Marta Peñate rompen su amistad en 'La casa fuerte': "Quieres que todos estemos tristes como tú"

La noche del martes 8 de diciembre, Telecinco emitió la décimo quinta gala de 'La casa fuerte', en la que la organización quiso acercar posturas entre Marta Peñate y Tom Brusse, a raíz de su distanciamiento a lo largo del concurso, a pesar de que ambos habían manifestado tener una amistad que habría surgido tras la grabación de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, lejos de limar asperezas, ambos concursantes acabaron lanzándose pullas en una disputa que acabó con su antigua amistad completamente rota.

Marta Peñate y Tom Brusse, enfrentados en 'La casa fuerte 2'

"Tú no valoras las cosas. Desde 'La isla' he estado siempre apoyándote porque sabes que lo has pasado muy mal y yo estaba ahí como amigo", reprochó Brusse, al comenzar el encuentro, quien recalcó que había vuelto a comportarse igual con Peñate tras su ingreso en 'La casa fuerte', "porque te tenía mucho cariño y tú lo que estás haciendo es injusto". "Hacerte daño a ti me da igual, como a ti hacer daño a otras personas", replicó Marta, tras lo cual defendió haber "valorado esa amistad que me diste fuera" y lo acusó de haberla traicionado con sus nominaciones. "Me has traicionado, me has mentido y, por supuesto, has metido mucha mierda, que se te da genial", reprochó la concursante, con dureza. El cruce de reproches siguió repartido en turnos, como parte de la mecánica de "acercando costuras", en los cuales Brusse cuestionó a su compañera "cuándo te he traicionado".

"Has sido muy estratega conmigo. Siempre has intentado ir contra Samira y Pavón y cuando empecé a llevarme bien con ella fuiste a asegurarte de si te iba a nominar a ti o mí porque estabas acojonado de salir nominado", declaró Peñate antes de defender su apoyo inicial en el concurso, frente a lo "fácil" que habría sido ir en su contra a ojos del público. "Lo único que te pido es que dejes de hacer daño a Sandra y a su familia, a mí hazme lo que quieras", solicitó Tom. El concursante señaló que "tú eres su amiga supuestamente y no dejas de hacerle daño", mientras que Marta afirmó que "a Sandra el daño se lo haces tú". Una acusación que procedía de las declaraciones que Peñate había lanzado sobre Brusse, quien supuestamente le había propuesto hacer un trío con Samira mientras estaba con Sandra. "Tú lo que quieres es hacer daño a la gente, porque tú, por los problemas que has pasado fuera, no quieres que la gente sea feliz. Quieres que estén como tú, triste y mal", lanzó Tom, enfadado, ante una boquiabierta Peñate.

"Me está haciendo la jugada sucia"

Tensión entre Marta Peñate y Tom Brusse en 'La casa fuerte 2'

"La gente como tú cae por su propio peso", replicó Marta, quien prometió "respetar a Sandra". "No te voy a hablar de ningún tema, porque en tu conciencia, Pepito Grillo sabrá lo que has hecho o dejado de hacer", añadió la concursante, antes de desearle lo mejor a su compañero e instarle a tratar "bien a Sandra para que su familia esté orgullosa de ti". Los intentos de Lara Álvarez por apelar a la reconciliación de los dos viejos amigos fueron inútiles, e incluso ambos se enzarzaron en un duro cruce de reproches a voces por lo que se habían dicho mutuamente. "¡Yo no tengo ningún problema con nadie fuera, solo contigo!", estalló Tom, mientras que Marta señaló que el marroquí se estaría aprovechando de la situación "porque yo he perdido a una persona muy importante en mi vida este año", su expareja Lester Duque, "y me está haciendo la jugada sucia echándome en cara eso".

"Yo me emocioné antes de empezar porque le tengo mucho cariño. No tengo muchos amigos porque me traicionaron muchas veces, no en un juego, sino en la vida real", reconoció Tom, con lágrimas en los ojos, cuando intervino Sandra Barneda para recordarles la buena relación que habían establecido entre ellos. "Yo prefiero enfrentarme a una nominación antes que traicionar a un amigo", respondió Marta, quien echó en cara a Tom sus nominaciones y se comprometió a "no seguir machacando la misma historia" sobre las supuestas infidelidades de Brusse. Un encuentro cuya recta final volvió a sumirse en una disputa que puso fin de forma definitiva a la amistad que ambos habían mantenido antes del reality.