Marta Peñate desvela que Tom Brusse le habría propuesto un trío con Samira antes de 'La casa fuerte'

La noche del domingo 6 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo cuarta gala, en la que Cristini Couto se convirtió en la última concursante en abandonar el reality en solitario, mientras que Efrén Reyero fue el último en incorporarse a la edición. Además, se vieron nuevas imágenes de la convivencia, enre las que figuraban las declaraciones de Marta Peñate sobre una propuesta que Tom Brusse le habría lanzado a pesar de haber iniciado una relación con Sandra Pica.

Marta Peñate habla de la propuesta de Tom en 'La casa fuerte 2'

Peñate se enteró de que su compañero, con el que había mantenido una estrecha relación tras 'La isla de las tentaciones', la había nominado en dos ocasiones, algo que la hizo estallar contra Brusse, al que incluso encasquetó el mote de "Traitom". "Se la clavaste a Melyssa y debía saber que la siguiente era yo", lanzó la concursante, haciendo referencia a la infidelidad de Brusse hacia su exnovia en el reality anterior. Tras el estallido, Peñate aseguró en la casa que tenía "un as bajo la manga" sobre su compañero. "Mejor que siga callada porque él sabe perfectamente por qué no me habla", lanzaba la concursante, sin dar más datos. A pesar de sus palabras, la canaria no tardó en soltar la bomba dentro de la casa: Brusse le habría propuesto hacer un trío con Samira antes de ingresar en el reality.

"A mí él me llamaba directamente para no dejar pruebas. Pero tengo grabadas las llamadas. Me decía que nos podíamos ver. Que nos fuéramos a Marruecos. Que si me veía viviendo con él", contó Peñate a sus compañeros Aurah Ruiz, Tony Spina y la propia Samira. Una conversación en la que el italiano señalaba que era difícil poner en duda las palabras sobre supuestas infidelidades de Brusse cuando no solo Samira había hablado de ello, sino también Peñate e incluso su actual pareja, Mayka Rivera, quien había asegurado que Brusse había querido quedar con ella. Dichas palabras llegaronn a oídos de una preocupada Sandra, que decidió acudir a Peñate para conocer de primera mano su versión. "También me estuvo tirando las puntas a mí. Me decía a las dos de la mañana que fuera a su casa", declaró la concursante, quien reconoció no habérselo contado a Pica "porque no sabía en qué momento estabas en tu relación".

"Tú no eres tonta"

"Para putear a Tom, no tendría que hacerte daño a ti", defendió Marta, tras compartir con Sandra algunos de los comentarios insinuantes que Brusse le habría lanzado, momento en el que señaló a Pica que "si no hice nada con Tom, no fue por ti, fue por Melyssa". "¿Tú sabes los complejos que estoy cogiendo en esta casa? Lo que me contáis me hace sentir así", protestó Sandra, ante lo que Peñate le recordó que "tú no eres tonta, sabes lo frío que fue con Melyssa". A pesar de todo, ya en la gala, Peñate reconoció que Tom, fuera de la conversación, Brusse "lo insinuó y luego dijo que era de coña. No sé cómo estaba con Sandra en ese momento". "Ahora, si era broma o no... Samira cree que no", comentó la canaria que, sin embargo, recalcó que los comentarios que le había hecho como irse con él a Marruecos habían sido en serio.