Aurah Ruiz, destrozada por las críticas: "Me estoy muriendo, no puedo dormir"

Tras su paso por 'GH VIP 6', Aurah Ruiz ha sentido la necesidad de compartir en sus redes sociales cómo es su día a día. Esto ha implicado que la joven relatase a través de fotos y vídeos cómo vive la enfermedad de su hijo y lo duro que es sobrellevar una situación así. A pesar de que algunos seguidores de la exconcursante del reality aplauden el temple que tiene la canaria, otros tan solo se dedican a criticar su estilo de vida.

Aurah Ruiz

Esto es algo que Aurah Ruiz ya no ha podido soportar más. Y así lo ha explicado en su perfil de Instagram: "Me estoy muriendo, no puedo dormir", decía en un vídeo, sincerándose por completo. De esta manera, la joven denunciaba la cantidad de mensajes que recibe a diario donde se le cuestiona su labor como madre. "Dicen que siempre estoy con el móvil", explicaba ella también.

"Después de dos noches y dos días con mi hijo... Me estoy muriendo", añadía Aurah Ruiz, intentando hacer entrar en razón a toda esa gente que la critica por subir fotos en las que aparentemente no está cuidando de su hijo. "¿Qué quieres? ¿Que esté medicada con depresión? Para estar muriéndome en otro sitio, prefiero estar haciéndolo aquí", decía también la joven.

Sin su apoyo

Aurah Ruiz visitó recientemente el plató de 'Sábado deluxe' donde explicó la dura situación que estaba viviendo con el padre de su hijo Nyan, Jesé Rodríguez. "Me gasto más de 4.000 euros en sus cuidados y él se los quiso quitar. El padre de mi hijo ha querido quitarle los sensores que lo mantienen con vida", contó la joven, cargando duramente contra el futbolista. "Me duele que se me tache de mentirosa y que mi hijo no tenga padre", añadió, derrumbándose por completo.