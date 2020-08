El cine de Antena 3 se impone a las reposiciones de Telecinco las noches del viernes y del sábado

Semana atípica en cuanto audiencias al coincidir un festivo y un domingo en días seguidos. De este modo, las audiencias del viernes 14 y del sábado 15 de agosto no estarán completas en hasta el lunes 17, pero muchos de los datos de ambos días ya se conocen. Comenzando por el viernes, la película "Rescate" lidera con un 11% (+2,3) y queda por encima del 10,6% (+1,6) de la reposición de 'Volverte a ver'. 'Viajeros Cuatro' firma un 6,9% (+0,6) recorriendo las Rías Baixas y el cine de La 1 no pasa del 5,5% (-5) con "Los Pitufos: La aldea escondida" y 'Equipo de investigación' no supera el 5% con sus entregas.

"Una semana en Córcega"

Respecto al sábado, la película de Antena 3 también se coloca en lo más alto, pues firma un 10,1% con "Una semana en Córcega". Se trata de un dato bajo, pero supera al refrito de 'Sábado deluxe' (9,5%). Cuatro anota con "Ted 2" un 6,3%, mejorando +0,8 puntos su cine respecto a la semana anterior, pero el de La 1 cae -4,2 puntos y registra un 5,2% con "El pacto". El espacio que también baja es 'laSexta noche', que anota un buen 6,5%, pero pierde -2 puntos en comparación con el sábado pasado.

Los informativos lideran ambos días

Superando los dos millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 1' (19,4%) fue lo más visto del viernes, seguido en la franja de la sobremesa de 'Informativos Telecinco 15:00' (15,8%), 'laSexta noticias 14h' (11,1%) y 'Telediario 1' (8,9%). En la franja de la noche también lidera 'Antena 3 noticias 2' con un 14,5%, y completan el ranking de informativos 'Informativos Telecinco 21:00' (13,6%), 'Telediario 2' (9,3%) y 'laSexta noticias 20h' (7,7%).

Por su parte, el sábado corona a 'Informativos Telecinco Fin de Semana' como lo más visto del día con un 17,1% de cuota de pantalla en la franja de la sobremesa. le siguen 'Antena 3 noticias fin de semana' (15,4%), 'laSexta noticias fin de semana' (13,4%) y 'Telediario fin de semana' (9,9%), repitiendo el orden del ranking en la franja de la noche.

Telecinco lidera el viernes y el sábado

Respecto a las medias de las cadenas generalistas, Telecinco lidera el viernes con un 13,7%, sacando más de dos puntos de ventaja a Antena 3 y su 11,5%. Por debajo de los dos dígitos les siguen La 1 (7,2%), laSexta (6,6%) y Cuatro (5,2%). El sábado también se lo lleva Telecinco, pero su media baja a un 11,8%. En segundo puesto lo vuelve a ocupar Antena 3 (10,2%) y le siguen Cuatro (5,5%) y laSexta (5,1%).