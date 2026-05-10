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AVANCE 11 DE MAYO

'La Promesa' arranca la semana con máxima tensión: Pía, cara a cara con la asesina de Jana

El capítulo del lunes 11 de mayo estará marcado por el descubrimiento de Pía, nuevas confesiones y una situación cada vez más insostenible en palacio.

'La Promesa' arranca la semana con máxima tensión: Pía, cara a cara con la asesina de Jana
©RTVE
Por Fidel ConejeroPublicado: Domingo 10 Mayo 2026 17:04 (hace 20 horas)

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La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,9

1 crítica

Popularidad: #19 de 3.731 Ranking La promesa

  • 98

  • 59

'La promesa' comienza una nueva semana con uno de sus episodios más intensos de los últimos tiempos. En el capítulo que se emite este lunes 11 de mayo, las consecuencias del gran descubrimiento de Pía marcarán buena parte de las tramas mientras aumentan las tensiones entre varios de los personajes principales.

Después de unir todas las piezas, Pía (María Castro) vive un auténtico calvario al descubrir que Leocadia (Isabel Serrano) es en realidad Mercedes del Amor y, por tanto, la persona responsable de la muerte de Jana (Ana Garcés). La doncella intenta asimilar el impacto de esta revelación mientras se enfrenta al enorme peligro que supone conocer la verdad.

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En paralelo, Teresa (Andrea Del Río) toma una decisión definitiva respecto a Cristóbal (Fernando Coronado). Tras sentirse engañada por todo lo ocurrido, comunica que quiere olvidarse de él y poner distancia con una relación cada vez más marcada por los secretos y las mentiras.

Mientras tanto, Manuel (Arturo García Sancho) decide sincerarse con Alonso (Manuel Regueiro) y le revela el gran secreto de Vera (Ángela Echaniz): es hija del duque de Carril. Sin embargo, el heredero sigue mostrándose extraño con Julieta (Vera Asunción), incapaz de ilusionarla mientras espera el informe definitivo de su amigo contable sobre el libro de cuentas y los negocios fraudulentos del duque de Carril (Jesús Cabrero).

Pía y Petra hablan en una escena del capítulo del lunes 11 de mayo de 'La promesa'
Pía y Petra hablan en una escena del capítulo del lunes 11 de mayo de 'La promesa'

Pia se encuentra cara a cara con Leocadia y no puede contener la rabia

La presión también continúa creciendo alrededor de Estefanía (Luna Gallego) y Carlo (Jose Miguel Blanco). Ella insiste en hacer público su supuesto embarazo, pero Carlo se niega a ceder al chantaje, consciente de las consecuencias que podría tener esa confesión.

Por otro lado, Martina (Amparo Piñero) intenta devolverle las ganas de luchar a Adriano (Ibrahim Al Shami J.) tras el devastador diagnóstico sobre su vista. La joven le anima a aferrarse a cualquier posibilidad de recuperación y le recuerda que, al menos, ya ha superado la enfermedad.

Las tensiones familiares tampoco desaparecen para Petra (Marga Martínez), que empieza a notar cómo Santos (Manu Imízcoz) ya no confía en ella como antes. Ante esta situación, Pía propone intervenir para intentar acercar de nuevo a padre e hijo.

El episodio culminará con un momento cargado de tensión. Pía y Leocadia se quedan finalmente a solas y la señora Adarre, incapaz de contener todo el odio y la rabia que siente tras descubrir la verdad sobre Jana, está a punto de estallar frente a ella.

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