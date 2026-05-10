'La Promesa' arranca la semana con máxima tensión: Pía, cara a cara con la asesina de Jana

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #19 de 3.731
- 98
- 59
'La promesa' comienza una nueva semana con uno de sus episodios más intensos de los últimos tiempos. En el capítulo que se emite este lunes 11 de mayo, las consecuencias del gran descubrimiento de Pía marcarán buena parte de las tramas mientras aumentan las tensiones entre varios de los personajes principales.
Después de unir todas las piezas, Pía (María Castro) vive un auténtico calvario al descubrir que Leocadia (Isabel Serrano) es en realidad Mercedes del Amor y, por tanto, la persona responsable de la muerte de Jana (Ana Garcés). La doncella intenta asimilar el impacto de esta revelación mientras se enfrenta al enorme peligro que supone conocer la verdad.
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- Tráiler en español de 'Off Campus', la nueva serie de Prime Video con Ella Bright y Belmont Camelli
En paralelo, Teresa (Andrea Del Río) toma una decisión definitiva respecto a Cristóbal (Fernando Coronado). Tras sentirse engañada por todo lo ocurrido, comunica que quiere olvidarse de él y poner distancia con una relación cada vez más marcada por los secretos y las mentiras.
Arturo García Sancho) decide sincerarse con Alonso (Manuel Regueiro) y le revela el gran secreto de Vera (Ángela Echaniz): es hija del duque de Carril. Sin embargo, el heredero sigue mostrándose extraño con Julieta (Vera Asunción), incapaz de ilusionarla mientras espera el informe definitivo de su amigo contable sobre el libro de cuentas y los negocios fraudulentos del duque de Carril (Jesús Cabrero).
Pia se encuentra cara a cara con Leocadia y no puede contener la rabia
La presión también continúa creciendo alrededor de Estefanía (Luna Gallego) y Carlo (Jose Miguel Blanco). Ella insiste en hacer público su supuesto embarazo, pero Carlo se niega a ceder al chantaje, consciente de las consecuencias que podría tener esa confesión.
Por otro lado, Martina (Amparo Piñero) intenta devolverle las ganas de luchar a Adriano (Ibrahim Al Shami J.) tras el devastador diagnóstico sobre su vista. La joven le anima a aferrarse a cualquier posibilidad de recuperación y le recuerda que, al menos, ya ha superado la enfermedad.
Las tensiones familiares tampoco desaparecen para Petra (Marga Martínez), que empieza a notar cómo Santos (Manu Imízcoz) ya no confía en ella como antes. Ante esta situación, Pía propone intervenir para intentar acercar de nuevo a padre e hijo.
El episodio culminará con un momento cargado de tensión. Pía y Leocadia se quedan finalmente a solas y la señora Adarre, incapaz de contener todo el odio y la rabia que siente tras descubrir la verdad sobre Jana, está a punto de estallar frente a ella.