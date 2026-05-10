'La Promesa' arranca la semana con máxima tensión: Pía, cara a cara con la asesina de Jana

Por Fidel Conejero |

'La promesa' comienza una nueva semana con uno de sus episodios más intensos de los últimos tiempos. En el capítulo que se emite este lunes 11 de mayo, las consecuencias del gran descubrimiento de Pía marcarán buena parte de las tramas mientras aumentan las tensiones entre varios de los personajes principales.

Después de unir todas las piezas, Pía (María Castro) vive un auténtico calvario al descubrir que Leocadia (Isabel Serrano) es en realidad Mercedes del Amor y, por tanto, la persona responsable de la muerte de Jana (Ana Garcés). La doncella intenta asimilar el impacto de esta revelación mientras se enfrenta al enorme peligro que supone conocer la verdad.

En paralelo, Teresa (Andrea Del Río) toma una decisión definitiva respecto a Cristóbal (Fernando Coronado). Tras sentirse engañada por todo lo ocurrido, comunica que quiere olvidarse de él y poner distancia con una relación cada vez más marcada por los secretos y las mentiras.

Mientras tanto,y le revela el gran. Sin embargo, el heredero sigue, incapaz de ilusionarla mientras espera elde su amigo contable sobre el libro de cuentas y los negocios fraudulentos del duque de Carril ( Jesús Cabrero ).

Pía y Petra hablan en una escena del capítulo del lunes 11 de mayo de 'La promesa'

Pia se encuentra cara a cara con Leocadia y no puede contener la rabia

La presión también continúa creciendo alrededor de Estefanía (Luna Gallego) y Carlo (Jose Miguel Blanco). Ella insiste en hacer público su supuesto embarazo, pero Carlo se niega a ceder al chantaje, consciente de las consecuencias que podría tener esa confesión.

Por otro lado, Martina (Amparo Piñero) intenta devolverle las ganas de luchar a Adriano (Ibrahim Al Shami J.) tras el devastador diagnóstico sobre su vista. La joven le anima a aferrarse a cualquier posibilidad de recuperación y le recuerda que, al menos, ya ha superado la enfermedad.

Las tensiones familiares tampoco desaparecen para Petra (Marga Martínez), que empieza a notar cómo Santos (Manu Imízcoz) ya no confía en ella como antes. Ante esta situación, Pía propone intervenir para intentar acercar de nuevo a padre e hijo.

El episodio culminará con un momento cargado de tensión. Pía y Leocadia se quedan finalmente a solas y la señora Adarre, incapaz de contener todo el odio y la rabia que siente tras descubrir la verdad sobre Jana, está a punto de estallar frente a ella.