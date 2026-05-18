Manuel se enfrenta al duque de Carril tras descubrir su estafa en 'La promesa'

Por Redacción |

Nuevo capítulo cargado de tensión en 'La promesa'. La ficción diaria de La 1 continúa desarrollando algunas de sus tramas más delicadas mientras varios personajes afrontan importantes conflictos personales y económicos dentro del palacio.

Uno de los momentos más destacados del episodio llegará con la reconciliación entre Pía (María Castro) y Curro (Xavi Lock). Aunque ambos consiguen acercar posturas, la relación sigue marcada por cierta distancia. De hecho, Pía continúa sin atreverse a contarle toda la verdad sobre Leocadia (Isabel Serrano) y su implicación en la muerte de Jana (Ana Garcés).

Mientras tanto, Manuel (Arturo García Sancho) comunica a Alonso (Manuel Regueiro) y a Ciro (Juan Perales) la peor de las noticias: han perdido todo el dinero invertido. El joven descubre finalmente que el duque de Carril (Jesús Cabrero) les ha estafado y decide enfrentarse directamente a él. Sin embargo, la situación se complica todavía más cuando el duque admite la estafa y amenaza a Manuel con denunciar el supuesto secuestro de su hija.

Leocadia intenta frenar la boda y Julieta estalla contra Ciro

En paralelo,sigue intentandode. A pesar de sus intentos por hacerles cambiar de opinión, la pareja seen su decisión de seguir adelante con sus planes.

La tensión también aumenta entre Julieta (Vera Asunción) y Ciro. La joven, completamente indignada tras arruinarse económicamente, culpa directamente a Ciro por no haber seguido sus consejos y no duda en enfrentarse a él.

Por otro lado, la relación entre Vera (Ángela Echaniz) y Santos (Manu Imízcoz) vive un inesperado acercamiento. Ambos prometen intentar mantener una relación cordial y convertirse en amigos, mostrando una actitud completamente distinta a la habitual en el lacayo.

Adriano baja por la escalera de 'La promesa' justo antes de caerse

Adriano sufre una grave caída en palacio

En la zona de servicio, Cristóbal (Fernando Coronado) continúa presionando a Pía, provocando que Teresa (Andrea Del Río) termine enfrentándose a él por su comportamiento y por la falta de justicia con la doncella.

Además, Estefanía (Luna Gallego) sigue sosteniendo su mentira sobre el embarazo y comienza a fingir náuseas delante de sus compañeras para reforzar su engaño.

Otro de los personajes que atraviesa un momento complicado es Santos, que decide acudir a Samuel (Daniel Schröder) en busca de confesión. La gran incógnita será si terminará revelando toda la verdad.

Pero el gran sobresalto del capítulo llegará con Adriano (Ibrahim Al Shami J.). Después de empezar a recorrer el palacio con la ayuda de Jacobo (Gonzalo Ramos) y Martina (Amparo Piñero), el joven decide aventurarse a caminar solo por los pasillos. Sin embargo, un descuido termina provocando un grave accidente cuando cae por la gran escalera del palacio.