Por Fidel Conejero |

'Valle Salvaje' afronta una nueva semana cargada de tensión, secretos y giros inesperados. Los capítulos 412 al 416, que se emitirán en los próximos días, pondrán a varios personajes contra las cuerdas mientras aumentan los conflictos dentro de la Casa Grande.

La semana arrancará con el capítulo 412, marcado por la desaparición de Leonor (Helena Zumel), que mantiene en vilo a todos en el Valle. Al mismo tiempo, Bárbara (Emma Guilera) se enfrentará duramente a Victoria (Sabela Arán) por intentar intervenir tanto en su vida como en la de Pedrito (Iván Renedo). Por otro lado, Luisa (Loren Mairena), profundamente herida, no dudará en plantar cara a Alejo (Mateo Jalón) tras descubrir las palabras que este dedicó a Enriqueta.

En el capítulo 413, Rafael (Marco Pernas) sorprenderá al pedir ayuda tanto a Victoria como a Enriqueta, mientras Hernando y José Luis continúan presionándolo para que se aleje definitivamente de Dámaso (Alejandro Sigüenza). Sin embargo, este último seguirá ganándose la confianza del duque gracias a su aparente lealtad. La jornada terminará con la llegada de una misteriosa carta urgente dirigida al marqués y relacionada con una noticia especialmente preocupante.

Luisa y Bárbara hablan en una escena de 'Valle Salvaje'

Leonor regresa al Valle, pero no lo hace sola...

La tensión aumentará todavía más en el capítulo 414. Don Hernando (Óscar Rabadán) se defenderá con firmeza y lanzará una acusación que puede cambiar el rumbo de varias tramas. Mientras tanto, Alejo terminará enfrentándose cara a cara con Braulio. Esa misma noche, Leonor regresará finalmente al Valle, aunque no lo hará sola: una joven desconocida la acompaña y ambas acabarán colándose en la habitación de Rafael.

En el capítulo 415, don Hernando reaccionará sin contemplaciones y expulsará a Leonor y Rosalía de la Casa Grande. Paralelamente, Luisa evitará que Bárbara cometa una locura al intentar buscar al niño que las parteras podrían estar ocultando. Por otro lado, José Luis (José Manuel Seda) tratará de frenar a Rafael, aunque todo apunta a que su hijo ya ha tomado una decisión definitiva sobre el bando en el que quiere estar.

La semana culminará con el capítulo 416, en el que Rafael se negará a readmitir a Leonor pese a las insistentes súplicas de Rosalía. Hernando continuará presionando a Victoria para descubrir más detalles sobre la muerte de los bandidos, mientras un nuevo personaje descubre la verdad sobre el hijo de Adriana (Rocío Suárez de Puga) gracias a una conversación entre Luisa y Bárbara. Un secreto que, a partir de ahora, podría extenderse mucho más allá de lo esperado.