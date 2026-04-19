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Alarma en 'Valle Salvaje' por el destino de Victoria y Dámaso

La nueva semana de 'Valle Salvaje' arranca en un clima de tensión debido a la desaparición de ambos personajes. De lunes a viernes en La 1 de TVE.

Alarma en 'Valle Salvaje' por el destino de Victoria y Dámaso
Por Fidel ConejeroPublicado: Domingo 19 Abril 2026 19:10

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Valle Salvaje

Valle Salvaje

2024 - Act

España 2 temporadas 213 capítulos

DramaRomanceHistoria

6,0

Popularidad: #80 de 3.725 Ranking Valle Salvaje

  • 8

  • 4

La nueva semana de 'Valle Salvaje' arranca con su capítulo 398 en un clima de máxima tensión tras el incierto destino de Victoria y Dámaso. La preocupación se apodera del Valle mientras José Luis lidia con sus propios remordimientos. En paralelo, la casa pequeña se vuelca con Pedrito y Bárbara, mientras Mercedes no puede hacer otra cosa que derrumbarse. Al margen del caos, Luisa avanza en su investigación y parece estar cada vez más cerca de obtener respuestas.

Escena del capítulo 398 de &#39;Valle Salvaje&#39;
Escena del capítulo 398 de 'Valle Salvaje'

En el capítulo 399, la angustia de Mercedes crece ante la posibilidad de haber perdido a Dámaso, mientras José Luis descarga su frustración contra Rafael, evidenciando su conflicto interno. En el pueblo, Luisa continúa su búsqueda, pero se topa con un nuevo obstáculo cuando la única persona que podría ayudarla decide expulsarla antes de que pueda sincerarse.

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La ficción alcanza un punto simbólico con el capítulo 400, donde los recién llegados despiertan sospechas en José Luis y Hernando. Al mismo tiempo, Benigna resuelve una de las incógnitas más esperadas al confirmar a Matilde si está embarazada. Además, Luisa desvela información clave a Bárbara sobre el hijo de Adriana, una revelación que deja completamente impactada a la Salcedo.

Escena del capítulo 402 de &#39;Valle Salvaje&#39;
Escena del capítulo 402 de 'Valle Salvaje'

La misión que encomienda Enriqueta a su hijo Braulio en 'Valle Salvaje'

Con el avance de la semana, el capítulo 401 introduce nuevas tramas. Enriqueta encomienda una misión a su hijo Braulio, mientras Rafael toma decisiones influido por los consejos de don Hernando. Fuera del Valle, Francisco y Pepa encuentran a una misteriosa joven en apuros en el bosque, un hallazgo que podría abrir una nueva línea argumental.

El cierre de la semana llegará con el capítulo 402, donde Dámaso intenta reconciliarse con Mercedes, aunque ella lo rechaza inicialmente. Sin embargo, la situación da un giro cuando él y Victoria confiesan la verdad sobre el asalto al carruaje, resolviendo una de las grandes incógnitas de la trama. Mientras tanto, en la Casa Grande, Francisco podría meterse en problemas por el asunto de Leonor, aunque Pepa parece tener una posible solución.

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