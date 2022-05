El pasado sábado 7 de mayo en 'Viva la vida' se trató una vez más el tema sobre la supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco, donde Isabel Rábago y Terelu Campos defendieron con uñas y dientes la versión de la hija de Rocío Jurado. Esta situación pareció haber intimidado a José Antonio Avilés, quien se ha visto obligado a disculparse tras un desafortunado comentario detrás de las cámaras.

Jose Antonio Avilés en 'Viva la vida'

Según comentó Emma García, se formó una discusión entre los colaboradores durante la publicidad donde se insinuó que Avilés había dicho que no tenían libertad en el programa: "Después de lo que he escuchado, da la sensación de que es como si en este plató no tuviésemos la libertad de hablar o, dependiendo de la opinión que tengamos, aquí prevalecen unas ideas sobre otras. ¡No es verdad! Me niego", comentó Rábago, algo con lo que la presentadora se mostró muy de acuerdo.

"Esto es un debate que hemos tenido durante la publicidad. Ha dado la sensación, y a mí me ha cabreado mucho, de que aquí no puede dar uno su opinión, cuando creo que en este y en otros temas habéis dicho lo que os ha dado la gana. Estemos o no de acuerdo. Otra cosa es que a las personas que tienen una opinión se les oiga más porque el resto no habla tanto. Eso es distinto", explicó la presentadora.

Avilés intenta aclarar la situación

Tras sufrir los ataques de sus compañeras, el cordobés procedió a disculparse e intentar aclarar el asunto: "Quiero pedir disculpas si se ha malinterpretado lo que yo he querido decir. Lo que yo he querido decir es que cuando se debaten aquí ciertas cosas y estáis vosotras, que lo habéis vivido, que tenéis mucha más información y que habláis con mucha más vehemencia, para mí es muy complicado entrar al debate. [...] A lo mejor me he confundido y ya está", explicó.

Ante esta aclaración, la conductora del programa volvió a coger la palabra: "Frena ahí. Eso lo has dicho y te he dicho que sí que es complicado. Ahí entiendo tu complicación, pero de la complicación al miedo hay un trecho. Me alegro de que lo aclares y que digas las cosas como son". La conversación se zanjó con Avilés volviendo a pedir disculpas por el malentendido.