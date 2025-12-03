Bad Gyal cuenta en 'Late Xou' cómo Belén Esteban le salvó de un apuro

Por Julia Almazán Romero |

Bad Gyal fue la gran invitada de la noche en 'Late Xou', donde acudió para presentar 'Fuma', su nuevo single, y adelantar que en 2026 estrenará disco y arrancará una gira internacional con varios sold out en España. Pero, entre risas con Marc Giró, la artista terminó revelando una historia que nadie esperaba: el día en que Belén Esteban la ayudó con un gran problema que la salvó por completo.

La anécdota surgió cuando Giró le enseñó la foto de un vestido que debía lucir en un evento en Miami. La cantante explicó que, por un error de coordinación, la prenda se quedó en Barcelona y no había forma de que llegara a tiempo. Desesperada, lanzó un mensaje en Instagram buscando a alguien que volara de Madrid a Miami ese mismo día. "Belén Esteban me contestó al minuto: '¿Qué necesitas, cariño?'", relató entre risas. Bad Gyal aseguró que la colaboradora tiró de su enorme agenda: "A Belén todo el mundo la ama y tiene contactos en todos lados. Tenía un contacto en Iberia y me llegó el vestido un día antes".

Marc Giró se quedó atónito ante la eficacia de la "Princesa del pueblo", mientras la artista reconocía que aún no ha superado el gesto: "Nadie tiene más contactos que esa persona". La historia se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la entrevista, que estuvo llena de confesiones personales, anécdotas y su ya conocida obsesión por Jamaica.

Bad Gyal repasa su carrera musical

Otro de los momentos destacados llegó cuando la catalana habló de su extraño método para dormir: escuchar 'Crims', el podcast de Carles Porta. "Que algún criminólogo me diga si", bromeó. Contó que a veces cambia de capítulo "porque no me está dando paz", pero que la voz y la música la relajan:, zanjó la cantante.

Entre recuerdos, risas y autocrítica, Bad Gyal también reflexionó sobre su década en la música. Asegura que su esencia sigue intacta, aunque reconoce que ha perdido esa "la privacidad, que es un lujo" para ella. Además, comenta cómo la industria le ha hecho crecer: "Cosas que amaba las odio, cosas que odiaba las amo (...). Todo cambia". Aun así, celebra haber ganado "el mundo entero", viajar, conocer culturas y hasta hacer amigos de entre sus ídolos.