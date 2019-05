La tensión entre Colate e Isabel en 'Supervivientes' divide a los Señores: "No me gustan las formas"

Los dos nuevos grupos creados en 'Supervivientes' volvieron a juntar a Colate e Isabel Pantoja, cuya relación desde la gala del jueves 23 de mayo fue de capa caída desde que el concursante nominó directamente a su compañera como líder. Una relación que ha acabado dividiendo al grupo de los Señores, dejando a Pantoja con la única compañía de Chelo García-Cortés, mientras el resto de compañeros parecen más afines a Colate: Mónica, Albert y Omar.

Los concursantes de la playa de los Señores en 'Supervivientes'

"Yo esperaba que en este grupo, que todos somos mayores, las cosas fueran mejor. De alguna manera veo que son cuatro y nosotras dos", reconoció Chelo al comienzo de la conexión de la playa con el plató en la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "Me siento desplazada, incomunicada y me da pena. La supervivencia me está resultando más fácil que la convivencia", admitió la superviviente.

"Desde que me salvé, aquí ya cambió la cosa. He vuelto a salir nominada, lo esperaba y no pasa nada", declaró por su parte Isabel, después de que Colate deseara que fuera mejor "no estar pendientes de pelear". "Lo que no me gustan son las formas", prosiguió la concursante, que desveló que Colate "le había gritado porque estaba partiendo un coco". "Se está viendo el Colate de verdad, el que me grita a mí y a Chelo, pero a nadie más. Él es Moisés y los otros tres quienes le siguen", concluyó la tonadillera, quien negó que "la hubiera tomado con ellas", aunque señaló que "había cambiado desde playa abandonada".

"Sigo igual de abierto"

Cuando Jordi quiso conocer la opinión del resto de concursantes, Mónica reconoció que "siempre había tenido buen trato" con ambas concursantes, aunque había ciertas cosas de Isabel "que no le habían parecido de recibo". Albert, por su parte, señaló que "no tenía ningún problema" con ellas y admitió que "había estado un poco mal porque había problemas en el grupo". "Hoy ha habido un momento de pesca muy bueno", confesó el concursante, antes de subrayar que era "la dinámica que le gustaría", opinión que compartía Omar. Colate aseguró entonces que Isabel "era la persona a la que mejor había tratado". "Pasó algo que no me gustó y salté", admitió el superviviente, antes de afirmar que "seguía igual de abierto" a una posible cercanía entre ellos.