'Maestros de la Costura' (13,4%) se supera en su tercera edición con datos similares a la primera

Los finalistas de 'Maestros de la Costura 3'

Máximo en la final, la más vista de la historia

Audiencias de la tercera edición de 'Maestros de la Costura' en La 1 Nº Programa Fecha Espectadores Share 1 27/01/2020 1.444.000 13,4% 2 03/02/2020 1.248.000 11,7% 3 10/02/2020 1.403.000 13,5% 4 17/02/2020 1.367.000 13,1% 5 24/02/2020 1.430.000 13,9% 6 02/03/2020 1.293.000 11,6% 7 09/03/2020 1.404.000 13,2% 8 16/03/2020 1.655.000 13,0% 9 23/03/2020 1.794.000 13,2% 10 30/03/2020 2.312.000 16,9% Media Enero - Marzo 1.535.000 13,4%

Supera a la segunda edición

Audiencia histórica de 'Maestros de la Costura' Edición Año Espectadores Share 1 2018 1.886.000 13,7% 2 2019 1.436.000 11,7% 3 2020 1.535.000 13,4%

TVE vuelve a cerrar su taller de costura por todo lo alto.y el programa ha mejorado los datos de audiencia de la segunda edición , aproximándose bastante a los de la primera . De hecho, la gran final se convierte en la más vista de la historia y en el segundo máximo histórico del talent show producido por Shine Iberia.La, +1,7 puntos por encima de la segunda y a solo tres décimas de la primera. Se posiciona por encima de la media de la cadena durante sus meses de emisión, ya que La 1 promedió 10,2% en enero, 9,1% en febrero y 10,1% en marzo (en el momento de elaboración de este análisis). Sin duda, el espacio se ha beneficiado de, sin enfrentarse a otros grandes formatos, y de convertirse enen televisión durante la crisis del coronavirus.'Maestros de la Costura 3' pone la guinda del pastel con la final más vista de su historia. Un 16,9% de share y 2.312.000 espectadores estuvieron pendientes de la victoria de Joshua, marcando además el. Es también, sin duda, la entrega más vista de esta tercera edición y la única de las diez que lidera sobre la competencia.El. Por un lado, la segunda entrega marca mínimo de espectadores con 1.248.000 y, la sexta, mínimo de share con un 11,6%. Ambas ocasiones se midieron con ' Vivir sin permiso ' y, en el último caso, con el regreso de ' Me resbala ' (13,2%) a Antena 3.Como ya se ha señalado, la tercera edición del talent show de TVE y Shine Iberia mejora en +1,7 puntos la audiencia media de la segunda y se queda solo 0,3 puntos por debajo de la primera.. 'Maestros de la Costura' se ha mantenido alejado de otros grandes formatos de entretenimiento como La isla de las tentaciones ' o ' Supervivientes ' y se ha beneficiado de la ausencia de ' La Voz ' y ' GH Dúo ' en este inicio de año.En un primer momento se midió a la serie 'Vivir sin permiso' en Telecinco, a oferta de cine en Antena 3 y a ' First Dates Crucero ' en Cuatro; y, en un su tramo final, a ' Juegos sin fronteras ', ' Me resbala ' y ' Un doctor en mi casa '., cuando lideró (la novena entrega fue líder en share).Curiosamente,. TVE decidía eliminar el access prime time para aumentar su oferta informativa y adelantar su producción principal de prime time a las 22:05 horas. La final lideró y marcó máximo de temporada, lo que tiene que ver con su duración extendida de, unos 40-50 minutos más de lo habitual. Esto le permitió prolongarse igualmente hasta altas horas de la madrugada. Del mismo modo, el, suponiendo un aliciente para la audiencia.