'Supervivientes 2021' aparca el helicóptero con una media del 26,17%, la peor desde 2014

Un año más, 'Supervivientes' echa el cierre a la edición, no apartado de la polémica, en este caso, por la presencia de Olga Moreno en las playas de los Cayos Cochinos. No obstante, el reality ha conseguido liderar con sus galas en dieciséis ocasiones, de las diecisiete emisiones que han tenido ubicación entre la noche de los jueves y miércoles. Independientemente de la jornada, los espectadores no han querido perderse las aventuras diarias de los robinsones.

Melyssa Pinto, en 'Supervivientes 2021'

La vigésima edición de 'Supervivientes' ha vuelto a conseguir el principal reto al que se enfrentan los realities de Mediaset: liderar frente a su competencia y ser capaz de retroalimentar el resto de programas de la cadena. Con un 26,17% de cuota de pantalla y una media de 2,327 millones de televidentes, el formato capitaneado por Jorge Javier Vázquez encontró su máximo de espectadores durante la primera entrega (2.802.000), coincidiendo con su share más elevado.

En la otra cara de la moneda se sitúa la undécima gala, cuando su emisión llegó justo después del Italia - Suiza de la UEFA Euro 2020, con el mínimo de edición en espectadores (2.105.000), mientras que la cifra más baja en cuota de pantalla corresponde a la misma entrega (23,7%), mismo dato que en la gala número diez. En aquellas ocasiones, Melyssa Pinto vivió el reencuentro con su madre y trató de revelarse el origen de las filtraciones que se produjeron en los Cayos Cochinos.





Audiencias de 'Supervivientes 2021' en Telecinco Nº Gala Fecha Espectadores Share Gala 1 08/04/2021 2.802.000 30,4% Gala 2 15/04/2021 2.401.000 26,3% Gala 3 22/04/2021 2.342.000 25,1% Gala 4 29/04/2021 2.489.000 26% Gala 5 06/05/2021 2.511.000 27,4% Gala 6 13/05/2021 2.329.000 25,5% Gala 7 20/05/2021 2.354.000 26,4% Gala 8 27/05/2021 2.290.000 26,1% Gala 9 03/06/2021 2.200.000 24,8% Gala 10 09/06/2021 2.131.000 23,7% Gala 11 (23h00) 16/06/2021 2.105.000 23,7% Gala 12 (23h00) 23/06/2021 2.187.000 26,1% Gala 13 01/07/2021 2.135.000 24,2% Gala 14 08/07/2021 2.223.000 26,6% Gala 15 15/07/2021 2.330.000 28,2% Final (1ª parte) 21/07/2021 2.306.000 28,4% Final (2ª parte) 23/07/2021 2.427.000 26% Media Abril - Julio 2.327.176 26,17%

Arrasando a la competencia

En esta ocasión, 'Supervivientes 2021' se convirtió en el comodín perfecto para Telecinco, consiguiendo torpedear los productos de Antena 3 en parrillas. Mediaset ha movido durante diferentes días de la semana la gala principal, así como 'Tierra de nadie' o 'Conexión Honduras' para enfrentarlo principalmente a 'Mask Singer 2'. No obstante, hubo un rival con el que no pudo en la jornada del jueves: 'Pasapalabra' consiguió vencer el 1 de julio al tiempo que entregaba "El Rosco" a Pablo Díaz, apuntándose un increíble 30,7%.

Por otro lado, el reality ha salido victorioso en sus nueve duelos contra 'La cocinera de Castamar' (1.611.444 y 11,9%); algo que también ha sucedido en las cuatro ocasiones que se ha enfrentado a 'Mask Singer' (1.629.000 y 15,9%). De la misma forma, 'Supervivientes' consiguió también hacerse con el control sobre 'Cuéntame cómo pasó' (1.436.000 y 9,8%) en sus ocho días de coincidencia.

El momento más visto de la edición

Las cadenas de televisión llevan años implementado la estrategia de dividir sus espacios en dos partes, dejando fuera del "dato global" los minutos en los que la competencia es más fuerte. De esta manera, el tramo "exprés" del reality en el que se ve las caras con 'El hormiguero' queda fuera de los registros principales. No obstante, destacable es el hecho de que la noche del 8 de abril, 'Supervivientes 2021' congregó 3.625.000 espectadores y un 20,6%, erigiéndose como los minutos más vistos de la edición.

Edición menos vista desde 'Supervivientes 2014'

Pese a sus grandes rendimientos en cada jornada de emisión, el formato de telerrealidad no ha conseguido igualar las marcas que otras ediciones cosecharon. Descendiendo -2,83 puntos respecto a 'Supervivientes 2020', es necesario retrotraernos en el histórico hasta 2014, año en el que un 21,5% de la audiencia siguió las andaduras de Abraham García, Leo Margets o La Pelopony. Para hacer esta comparación en espectadores, debemos recordar 'Supervivientes 2010', tanda de programas que se apuntó 2.368.000 seguidores.