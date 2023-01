Por Beatriz Prieto |

Con motivo del estreno de 'Cristo y Rey', 'Y ahora, Sonsoles' recibió en su plató a Bárbara Rey, el jueves 19 de enero, con quien Sonsoles Ónega pudo hablar de la serie basada en su relación con el domador Ángel Cristo. Una producción para la que la invitada solo tuvo alabanzas, incluyendo a sus dos actores protagonistas, Jaime Lorente y Belén Cuesta, con la que incluso había llegado a compartir largas conversaciones.

Rey destacó el trabajo de los intérpretes que encabezan el reparto, especialmente el de Cuesta, dado que "ha tenido mucho interés en conocerme como persona". "No es lo mismo interpretar a una persona X si no la conoces profundamente, porque a veces todo lo que se cuenta es más superficial, más frío y más distante y no sabes en realidad como siente esa persona, si no te acercas a ella", declaró la invitada, sobre Cuesta. Con la actriz, Rey había hablado "no de la serie, ni tampoco de exactamente lo que había ocurrido, sino de cómo me había sentido, de cómo lo había vivido. Y ella lo captó de maravilla, es impresionante".

Sonsoles Ónega habla con Bárbara Rey de 'Cristo y Rey' en 'Y ahora, Sonsoles'

"Yo estuve llorando en el estreno", desveló la invitada, quien alabó de Lorente que hubiera "cogido todos los movimientos, los gestos... es que era Ángel". Rey opinó que "la serie es extraordinaria" y reconoció que, al ver al actor interpretando a Cristo en el circo, "ese momento me emocionó mucho, porque entonces yo estaba loca por él". "En ese momento, uno no sabe lo que va a ocurrir después. Yo no lo sabía. Yo sabía el amor que sentía por mi marido, pero no sabía que se iba a transformar de esa forma y tan pronto", reflexionó la murciana, para quien "recordar eso tan bonito que yo sentía en ese momento, a mí me emociona".

"Si no hay más series, dejaré un libro"

Además, Rey compartió que "mis hijos están encantados" con el lanzamiento de la ficción, aunque confesó no haberles contado toda su vida: "Pero sobre todo, ellos saben cómo soy y cómo he sido como madre y como persona, incluso con su padre, después de todo. Mi hija me dice que me lo merezco, que se reconozca mi trabajo y que se me reconozca como persona".

En la recta final del encuentro con Ónega, la presentadora quiso saber si la serie de Atresplayer "es tu testamento vital": "Creo que no. Esto es una parte. No sé si habrá más, pero si no hay más series, yo evidentemente, dejaré un libro". "Tengo muchas proposiciones, pero de momento no lo he decidido. Espero que dios me dé salud para poder hacerlo. Tengo muy buena memoria, pero tengo muchos apuntes porque nunca se sabe, la cabeza te puede fallar", desveló la invitada.