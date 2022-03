'La que se avecina' está a punto de comenzar el rodaje de su temporada número 13 y, aunque Beatriz Carvajal se fue al terminar la 4ª, su salida sigue dando mucho que hablar. El personaje de Doña Gregoria moría haciendo lo que más quería, croquetas, en 2010, con el capítulo "Un cazamarujas, un sentido pésame y la caída del imperio Recio". Doce años después, el motivo de su salida sigue siendo un misterio, hasta ahora que ha hablado para zanjar la polémica.

Beatriz Carvajal, en 'La que se avecina'

En enero de 2022, FormulaTV entrevistó a la actriz, que contó que se despidió "por cosas, no quería seguir" y respondía así de tajante al preguntarle si le hubiera gustado volver: "No, no, no, no, no me hubiese gustado volver a 'La que se avecina' de ningún modo. Me fui por otros motivos de ahí y no volvería". Reiteraba que no tenía "ninguna gana de volver" a estar en la serie y que guarda un cariño muy especial a su personaje. Eso sí, añade lo siguiente: "A lo que no tengo cariño es a otras cosas que no te voy a contar".

Dos meses después, la actriz ha hablado con Vanity Fair y le ha preguntado si el motivo por el que dejó la serie fue que estaba muy quemada, a lo que ella ha afirmado sin dudarlo, pero matizando su respuesta: "Pero no por mis compañeros, sino porque había otra gente con la que no me llevaba bien. Por eso es por lo que me fui". Con estas palabras, Carvajal pretende dar por cerrado el asunto, dejando ver entre líneas a quiénes se refiere.

La respuesta de los hermanos Caballero

Cuando en el mes de enero Beatriz Carvajal hizo esas declaraciones en las que aseguraba que de ninguna manera volvería a 'La que se avecina', el creador y la directora de la serie, los hermanos Caballero, no dudaron en comentar públicamente la noticia. "Y además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería", escribía Alberto, mientras que Laura Caballero decía: "Fantasma aquí no, Juan. ¡Fantasmas aquí, no!".