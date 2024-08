Por Joan Centelles Martínez |

El próximo lunes 2 de septiembre los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' volverán a la carga con una segunda temporada al canal Ten. Lo harán con grandes novedades entre las que se encuentra el fichaje de Aída Nízar. A pocos días de que esta vuelva al universo 'Sálvame', los que serán sus compañeros en el programa de Canal Quickie ya han reaccionado a su incorporación, y hay opiniones muy diversas.

Belén Esteban ha sido la más crítica con el fichaje de Nízar por 'Ni que fuéramos Shhh'. A través de una videollamada, David Valldeperas . "A mí me gustaría que viniera Miguel Frigenti ", le responde Esteban a Valldeperas después de que le pregunte por quién le haría ilusión que se incorporara al plantel.

"Viene alguien un poco polémico. Es alguien que dice: 'Yo no hablo, que hable el ruido del éxito'", le sigue comentando Valldeperas a Esteban para ver si lo adivina. "¿Quién es? ¿Justin Bieber? Porque vaya frase...", responde ella. En ese momento, el director se deja de rodeos y le lanza la bomba: "Va a incorporarse Aída Nízar". Negando con la cabeza y con su dedo, Esteban se pone seria con Valldeperas y le comenta enfadada: "No, conmigo no. No, hombre, qué va. Lo siento. No, David, te lo digo en serio. ¿Vale?", expresa en repetidas ocasiones.

Las redes sociales de 'Ni que fuéramos Shhh' también han compartido las reacciones de Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval y Marta Riesco. "Creo que estamos todos los locos juntos, ya no falta nadie más. Mucha intensidad junta", expresa esta última en su vídeo, en el que también aprovecha para lanzarle un dardo: "En la calle voy a ser yo mejor. Tengo un don de gentes mejor que ella. Coincidí con ella y es un poco insolente. Es un poco mentirosilla", expresa Riesco.

Por su parte, tras el anuncio, Chelo García-Cortés se queda sin palabras, aunque también se anima a mandarle un mensaje: "Si le tengo que tapar la boca así con suavidad se la tapo. Cada uno en su sitio y punto pelota. Se me quitaron hace tiempo los miedos". Por último, y a diferencia del resto, Sandoval se muestra encantado con el nuevo fichaje: "Aída Nízar es necesaria, me fascina, me encanta. Ahora no sé si ir a Eurovisión con Aída Nízar o con Marta Riesco. ¿Y si vamos los tres? Aunque no sé si es siempre bueno recuperar el pasado...".