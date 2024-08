Por Alejandro Burrueco Marín |

La rivalidad entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana se hizo palpable desde el primer momento en el que sus programas 'Y ahora, Sonsoles' y 'TardeAR' empezaron a coincidir por las tardes. No obstante, Ónega no tiene la misma rivalidad con todos sus competidores y ha dedicado unas palabras a sus excompañeros de 'Ni que fuéramos Shhh', con quienes ya compartió franja cuando aún eran 'Sálvame'.

Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'

La periodista realizó un directo en colaboración con la cuenta de Instagram de su magacín, a modo de previa de su regreso de las vacaciones de verano. "", se aventuró a leer Ónega en los comentarios sin miedo a responder. "", se sinceró la ganadora del Planeta.

Ónega tampoco evitó mencionar su pasado en Mediaset España: "Buena parte del equipo que trabaja ahora con nosotros viene de Telecinco, yo misma he trabajado con todos los compañeros que forman 'Ni que fuéramos', con lo cual los seguimos de cerca". "El 2 (de septiembre) les estaremos viendo", contestó la escritora tras preguntar interesada cuándo volvía con su nueva temporada el programa de Canal Quickie.

Gracias por SER siempre Buena compañera?????? https://t.co/wrApwWAU8u — Chelo García-Cortés Cadavid (@chgarciacortes) August 27, 2024

La falta de publicidad de 'Y ahora, Sonsoles' y el dardo a 'TardeAR'

"Gracias por ser siempre buena compañera", ha sido la reacción de Chelo García-Cortés en X a las palabras de Ónega. La presentadora también ha tratado, con humor, el tema de la publicidad que tanto señala Ana Rosa Quintana en sus entrevistas: "Yo soy una mandada, si me ponen publi haremos publi, si no ponen publi, me haré pis encima". A su vez, Ónega lanzó un dardo a Quintana, que la ha imitado al adelantar la temporada televisiva de su magacín: "Otros nos han seguido".