'Ni qué fuéramos Shhh' promete "el bombazo de la temporada" con una reveladora pista

'Ni que fuéramos Shhh' encara la nueva temporada televisiva con la misma ilusión con la que se marchó de vacaciones. Tras pasar un mes en barbecho, el formato de Fabricantes Studio, que aspiraba a reconectar con el público huérfano de 'Sálvame', se ha puesto manos a la obra para calentar motores antes de su regreso, que se producirá el lunes 2 de septiembre a las 15:50. De cara a esa vuelta, desde la productora (junto a Ten) ya se ha lanzado un primer cebo para mantener entretenida a la audiencia.

María Patiño y Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'

"Nos colamos en 'Cashhho cerrado' para", avanza la cuenta oficial de la compañía en X. Con el lenguaje hiperbólico habitual del formato encabezado por María Patiño , se habla de una "nueva incorporación" que promete ser un "evento quickhistórico" y "la noticia que va a cambiar todo". Además,, es decir, durante la emisión vespertina de 'Caso cerrado'.

Sin embargo, antes de desvelar el nombre de este fichaje, la propia cuenta de Fabricantes Studio ha compartido pistas para que los detectives de las redes sociales saquen la lupa a pasear. En diversos tuits, se han incluido frases que supuestamente habría recitado el protagonista en cuestión, como "Yo no hablo, que hable el ruido del éxito" o "Mi director me dijo: no te pago para tanto". Gracias a esos ecos del pasado, todas las miradas han apuntado a Aída Nízar, que podría convertirse en el nuevo rostro de 'Ni que fuéramos Shhh'.

La vuelta al cole es en septiembre, pero mañana irrumpimos en TEN (@TENtv) durante CASO CERRADO para desvelar la nueva incorporación de #NiQueFuéramos ????



¿Tenéis ya TEN sintonizado? ???? pic.twitter.com/PC02iRZZ7s — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) August 27, 2024

Las novedades de la temporada

Aparte de este "bombazo", el programa integrado por Kiko Matamoros, Belén Esteban y compañía también exhibirá otras novedades en su regreso. Antes de despedir su primera temporada, ya se anunciaron dos fichajes relativos a dos grandes clanes televisivos: Pipi Estrada, ex de Terelu Campos, y Luis Vicente Rico, presunto hijo biológico de Bernardo Pantoja, que será corresponsal en barrios de Andalucía. Junto a ellos veremos al elenco original del programa, que seguirá reinventándose para afianzarse en las tardes televisivas.