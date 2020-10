Belén Esteban señala a Alonso Caparrós de haber traicionado a Terelu Campos y explica las razones

El pasado 10 de octubre en 'Sábado deluxe' los tertulianos, entre los que se encontraban Belén Esteban y Alonso Caparrós, continuaron opinando sobre la polémica entrevista que tuvo María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez, quien tuvo una mala actitud con el presentador e incluso hizo un amago de abandonar el plató.

Belén Esteban y Alonso Caparrós, en 'Sábado deluxe'

Tras los malos comentarios que ha recibido la madre de las Campos por parte de los espectadores, colaboradores e incluso del propio Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos y Carmen Borrego visitaron el plató de 'Viva la vida' la tarde del 10 de octubre para responder a las criticas del presentador de 'Sábado deluxe' y pedirle perdón. Durante la entrevista de las hermanas Campos salió a la luz que varios colaboradores del programa conducido por María Patiño habían aprovechado el momento para criticar a la familia delante de cámaras porque se sienten "amparados": "Lo que no se puede es arremeter contra ti y luego mandar un mensaje diciendo otras cosas", afirmaba Terelu Campos.

Los tertulianos de 'Sábado deluxe' analizaban las palabras de la hija mayor de María Teresa Campos y Belén Esteban tenía claro de quién hablaba y no ha dudado ni un momento en señalar a Alonso Caparrós: "Dijo que Terelu le había tratado mal en su trabajo y que la veía prepotente y después la mandó un mensaje diciendo que esperaba no haberla ofendido", afirmaba la colaboradora. Ante estas acusaciones, el expresentador ha querido defenderse y ha leído el mensaje que le escribió a Terelu: "Entiendo que puedas estar molesta, solo quería ser sincero al hablar de algo que me hizo daño hace veinte años. Me gustaría que nos viéramos, actualizar nuestra amistad". Con este mensaje, el tertuliano solo quería poner al corriente de lo que había dicho de ella en 'Sálvame' e intentar tener una conversación para aclarar la situación.

Alonso Caparrós no convence a Belén Esteban

"Durante toda esta semana lo único que yo he recibido de las Campos es dos cosas: ninguneo y oportunismo a la hora de dirigirse a mí cuando les conviene desviar el tema", replica Caparrós una vez más contra las hermanas. El tertuliano tiene claro que le están utilizando como distracción para evitar hablar de la polémica entrevista de María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez. No obstante, los argumentos del colaborador de 'Sábado deluxe' no han convencido a su compañera, Belén Esteban, quien considera que el mensaje que envió él a Terelu después de todo lo que dijo de ella no era apropiado: "A mí no me gusta que una persona hable de mí en el diario y luego, al día siguiente, me mande un mensaje para hablar", opina.