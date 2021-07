El fichaje bomba de Rocío Carrasco para ser defensora de la audiencia en 'Sálvame' ha supuesto una revolución en las instalaciones de Telecinco. Si días antes, Jorge Javier Vázquez anunciaba la incorporación de la hija de Rocío Jurado al programa, desde ese mismo momento los colaboradores hacían sus apuestas sobre cuál sería su papel en el programa.

Gema López, Rocío Carrasco y Rosa Benito

El miércoles 7 de junio, Rocío Carrasco pisaba el plató y desde el minuto uno dejaba claro que no pensaba dejarse intimidar por nadie. En 'Sálvame' ha recibido numerosos ataques por parte de Kiko Matamoros, María Patiño o Gema López. Nuevos compañeros y compañeras de trabajo con los que tendrá que coincidir en el espacio televisivo.

La primera polémica a la que tuvo que hacer frente fue a las declaraciones de López. La periodista cuestionó la entrevista previa de Rocío antes de su estreno en 'Sálvame', tras especularse sobre un posible embarazo. Un término que sorprendía a la colaboradora. "Hoy, Rocío Carrasco vuelve a ser un personaje mediático. Me llama la atención cuando dice que está cansada de la especulación, porque estar cansada y venir a 'Sálvame' no sé cómo se lo va a guisar. Este es un medio en el que se especula", dejaba caer la periodista.

En pie de guerra

"Bueno, lo de Gema me ha hecho mucha gracia. Me hizo gracia el otro día. Ella que es periodista y siempre se ha llenado la boca de decir que es periodista ahora resulta que es especuladora", le contestaba Rocío Carrasco el miércoles en plató. Además, Rocío no ha dudado en contestar a la reacción de Rosa Benito tras el anuncio de su fichaje.

Su tía simplemente se limitó a decir que la saludaría si se la encuentra por los pasillos. "Si nos cruzamos yo le diré 'hola'. Claro que sí, ¿por qué no?", le contó a Sonsoles Ónega y a sus compañeros del "Fresh". No obstante, dejaba caer: "Que trabaje, pero que trabajemos todos". Una tibia reacción que su sobrina calificaba de "muy natural", refiriéndose con ironía. "Yo la conozco, sé cómo va el 'hola'".