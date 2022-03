Belén Esteban da todos los detalles de cómo quiere que sea su funeral

Belén Esteban se quiso poner en la piel de Amador Mohedano en 'Sálvame' el 21 de marzo para opinar acerca de cómo se habría comportado ella cuando se repartió la herencia de Rocío Jurado. "Imagínate que soy Rocío Jurado y tengo tres hijos, a Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando, y entonces yo fallezco y en mi herencia dejo a mis hermanos y a algunos sobrinos. Yo te digo una cosa, si fuera hermana o hermano de Rocío Jurado, besaría por donde fuera mi hermana", sentenciaba Esteban.

Belén Esteban en 'Sálvame'

La colaboradora de 'Sálvame' hacía alusión a que Jurado no tenía ninguna obligación de dejarle el dinero a ninguno de sus hermanos, pero lo hizo. Esta vez, Esteban se quiso poner en los zapatos de Rocío Jurado, explicando qué haría ella en su caso: "Yo puedo tener aquí a mis hermanos, pero el día que yo me vaya, porque mi hija tiene que tener a mis hermanos o a mi familia alrededor".

"Pero tú no te quieres ir, ¿no?", preguntaba Jorge Javier Vázquez, que tenía la duda de qué sería del personaje televisivo. Esteban lo tenía claro: "Yo no me quiero morir, yo he nacido para ser feliz y para vivir", aunque Vázquez estaba visiblemente preocupado por su marcha a la otra vida: "Belén, tú no te vayas nunca". La colaboradora del programa de La Fábrica de la Tele lo tiene claro y quiere llegar bien a la vejez, hasta los "102 años".

Una canción de lo más melódica

"Cuando te vayas, ¿qué canción quieres que suene?", preguntaba Vázquez a Esteban, que ya tenía una canción pensada: "One More Time", de Daft Punk. La estrella televisiva "no quiere que lloren" en su funeral, prefiere que sea una fiesta. Kiko Matamoros, como de costumbre, quiso meterse con la colaboradora: "Si te mueres con 102 años y lo pesada que eres, no va a llorar nadie". Belén Esteban finalizaba un tanto rencorosa la conversación: "Kiko Matamoros cuando vaya a 'Supervivientes' ya lo puede hacer bien porque le voy a dar caña como me la dio él a mí en 'Gran Hermano VIP 3', que fue mucha".