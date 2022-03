En los últimos días, 'Sálvame' ha estado indagando en las supuestas deudas de Raquel Bollo y, en la tarde del miércoles 16 de marzo, el programa contó con el testimonio de una supuesta clienta de la antigua colaboradora del formato, que habría sido estafada por la sevillana. En medio de las acusaciones, 'Sálvame' conectaba con Anabel Pantoja quien, al igual que Belén Esteban, mantenía una amistad con Bollo. Fue entonces cuando la segunda confesó pasarlo mal por defender a su excompañera de programa, lo que hizo saltar a María Patiño por lo que podía estar dando a entender. Un ataque por parte de la gallega que puso al límite a Esteban, quien terminó abandonando el plató al borde del llanto.

Belén Esteban y María Patiño discuten en 'Sálvame'

"Yo con Raquel Bollo hasta la muerte. Nunca he tenido ningún problema con los vestidos ni la ropa", defendía Pantoja, quien criticó que, a raíz de las acusaciones lanzadas desde el programa, a Bollo "se le están cayendo proyectos". "Se supone que yo iba a hablar de la isla. ¿Para qué he entrado ahora yo?", cuestionaba además la colaboradora, en referencia al asunto de su posible incorporación a 'Supervivientes 2022'. "A mí lo que no me gusta es que, en aras de la amistad, precisamente faltéis al respeto a la gente de esa manera", criticó entonces Jorge Javier Vázquez, momento en el que Esteban decidió intervenir. "Llevo aquí desde que ha empezado esto y yo me he callado y la he defendido. Y lo paso mal, porque la defiendo", declaró la colaboradora, quien subrayó la defensa que había hecho de Bollo desde que arrancó la polémica.

Ante las palabras de la madrileña, Patiño saltaba para cuestionarla: "y los demás la hemos estado arrastrando por el fango, ¿no, Belén?". "¿Yo he dicho eso?", replicó la aludida, recibiendo un "no" como respuesta. Ambas se enzarzaban en una disputa en la que Esteban acusaba a su compañera de que "siempre hacéis igual. Llevo aquí dos días callada, que con Jorge me peleé ayer". "¿Te he atacado a ti? ¿Te he dicho a ti algo? ¿Qué estás diciendo del fango? Lo de la casa, de acuerdo, pero me parece una putada que se gane la vida vendiendo ropa y aquí se está jugando con su trabajo", añadió la colaboradora, alterada, ante una Patiño que se mostró de acuerdo con sus palabras, aunque con el matiz de "ten argumentos para decir que esto puede ser una publicidad negativa para ella". "Cálmate, Belén, porque no merece la pena", le instó Pantoja, sin resultado, puesto que Esteban terminó retirándose para quitarse el micrófono, al borde de llanto.

Belén Esteban abandona el plató tras las acusaciones de María Patiño #yoveosalvame pic.twitter.com/buNj2xUHVR — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 16, 2022

"Te pido perdón, de verdad"

"No te preocupes, si yo me la estoy llevando todas últimamente. Como si los demás no fuésemos capaces de tener amigos y ser leales", comentó Patiño, mientras David Valldeperas trataba de convencer a la madrileña para que se quedara. Vázquez se acercó entonces a hablar con su compañera, momento en el que Patiño le pidió disculpas por sus palabras. "Por lo menos deja que te pida disculpas y después pasas de mí", solicitó la gallega, quien se acercó a Esteban para admitir que "me he equivocado".

"Yo que siempre alabo que eres defensora de lo que tú crees que es verdad, me siento atacada, como si los demás tuviéramos la intención de jorobar la vida a Raquel. Lo siento, te pido perdón, de verdad", explicó la presentadora de 'Socialité', quien añadió que "alabó la actitud tuya y de Anabel, pero yo no me considero una mala persona, ni a ninguno de los que estamos aquí". Esteban aceptó entonces las disculpas de su compañera, con quien se fundió en un abrazo para firmar la paz. Un breve episodio en el que la madrileña explicó que "me siento mal" al llevar varios días callada mientras lanzaban acusaciones contra su amiga y excompañera, y que terminó con Esteban de vuelta en su puesto de trabajo.