'Sálvame' continúa con su proceso de renovación en las tardes de Telecinco. Desde el pasado 28 de marzo, los cambios en el espacio de La Fábrica de la Tele no paran de sucederse y uno de los más notables ha sido colocar a Jorge Javier Vázquez y a Adela González como presentadores del resucitado 'Sálvame limón'. Por esa mesa, no dejan de pasar rostros no vistos antes en el plató, pero el del martes 5 de abril era bien conocido para la audiencia.

David Valldeperas se estrena como colaborador en 'Sálvame'

David Valldeperas se estrenaba como colaborador de 'Sálvame' después de haber sido apartado de la dirección del formato. El viernes 25 de marzo fue el último día que el catalán tomaba las riendas del programa y, desde entonces, no se le había vuelto a ver. Sin enfocarle la cámara, se escuchaba su voz junto a la de los conductores y tan solo unos segundos después González y Vázquez lo presentaban.

"Estaba descansando", comentaba David Valldeperas sobre sus días de ausencia. "¿Pero a ti no te habían echado?", preguntaba con sorna el presentador. "Ya te dije que no me movía de aquí", aseguraba el recién estrenado colaborador. "Ya sabes que estamos probando. Vas a estar hoy, pero iremos rotando", le advertía Vázquez, quien comenzaba un pequeño test en tono de broma.

La pulla de Valldeperas a María Eugenia Yagüe

Para estrenarse en su faceta de colaborador en 'Sálvame', David Valldeperas ha dado sus primeros pasos en este nuevo puesto con pulla a María Eugenia Yagüe. La periodista era la otra colaboradora de la mesa y el catalán se mostraba muy agradecido de compartir espacio con ella: "Es un honor para mí estar aquí. No has querido venir en 13 años". Jorge Javier Vázquez azuzaba el zasca asegurando que desde que lo "despidieron" de 'Sálvame', muchos rostros que no habían querido acudir al programa habían ido. "No es causa-efecto. Es pura casualidad", aclaraba Yagüe sobre el hecho de no haber aceptado la invitación en 13 años.