Belén Esteban sufre un esguince de rodilla tras caerse por las escaleras

La borrasca Filomena ha dejado a su paso un aumento en el número de lesiones producidas por caídas, y es que hay que tener mucho cuidado con el hielo. Esto se suma a los clásicos accidentes domésticos, como el que le ha ocurrido a Belén Esteban, quien se encuentra de baja debido a un esguince en la rodilla.

Belén Esteban conecta con 'Sálvame' desde casa

La colaboradora de 'Sálvame' conectaba con el programa durante la tarde del 12 de enero para explicar la razón por la que se había ausentado de su puesto de trabajo. "El sábado estaba en la parte de arriba de mi casa, fui a bajar y me resbalé con las zapatillas que llevaba de estar por casa", narraba desde Paracuellos del Jarama. "Me di un golpe que me hice un daño tremendo".

A causa de la incomunicación por la fuerte nevada, no pudo acudir al hospital hasta el lunes, donde le diagnosticaron que sufría un esguince en la rodilla con afectación en los ligamentos y en el menisco, de modo que tendría que estar de baja, al menos, una semana. "En la rodilla no me di en ningún momento, pero sí noté el chasquido porque es verdad que no tengo moratón, caí de culo", contaba Esteban.

La complicada vuelta a casa

Belén Esteban era una de las trabajadoras que se encontraba en 'Sálvame' el viernes cuando el temporal comenzaba a hacer sus primeros estragos. La colaboradora ha querido mandarle un mensaje de agradecimiento al conductor que la llevó a casa luchando contras las inclemencias y consolándola, pues, como ella misma contaba, lloró durante el trayecto por el miedo que pasó. En suma, también ha extendido el agradecimiento al equipo de producción y dirección y a Kiko Matamoros y Mila Ximénez, quienes la llamaron desde el taxi al ver lo nerviosa que estaba cuando se despidieron.