Por Redacción |

La tragedia en Valencia a causa de la peor DANA del siglo provocó en los últimos días de octubre un cambio completo de las parrillas de todas las cadenas, que quisieron centrar su programación en informar de lo que ocurría en varios puntos de la geografía española. Antes de que Antena 3 modificara su programación, ese día estaba previsto el regreso de Belén Esteban a Atresmedia después de dos décadas.

El hormiguero ' había anunciado que la colaboradora de ' Ni que fuéramos Shhh ' acudiera a su plató para ser entrevistada por Pablo Motos . Sin embargopara emitir un especial informativo por la gota fría. De este modo, el tercer episodio de la cuarta temporada del formato de Fremantle debería haber llegado el 30 de octubre, pero. La entrevista de Belén Esteban se programó para el día siguiente, el 31 de octubre, donde cosechó un 16,9%.

No obstante, la gran sorpresa llegaba en la noche del miércoles 6 de noviembre, cuando 'Mask Singer' descubría a las dos máscaras eliminadas de ese día. La primera en ser desvelada era Miguel Ángel Revilla, pero la segunda, Oveja, no era otra que María José Campanario. Aunque finalmente las dos grandes enemigas pasaron por Antena 3 con casi una semana de diferencia, en un primer momento iban a coincidir en el prime time de Antena 3. De no llegar a ser por el cambio de programación, el cual incluso en un primer momento no se iba a producir como se anunció, Belén Esteban habría dado paso en 'El hormiguero' a la revelación de que María José Campanario era una de las participantes de 'Mask Singer'.

¿Vetó Campanario a Esteban?

La entrevista de Belén Esteban en 'El hormiguero' no fue el primer intento de la cadena por traer de vuelta a la que fuera tertuliana de 'Sálvame'. Como ella misma aseguraba hace unos meses, vio frustrado su fichaje por la cuarta temporada de 'Mask Singer'. La colaboradora llegó a firmar un contrato con el programa e incluso tenía ya el disfraz confeccionado. Sin embargo, en el último momento le dijeron que no iba a participar. Con el descubrimiento de que la mujer de Jesulín de Ubrique forma parte del elenco de famosos participantes, el "no" que finalmente recibió su némesis adquiere otro significado.