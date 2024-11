María José Campanario participó en 'Mask Singer 4' con el disfraz hecho para Belén Esteban

Por Beatriz Prieto |

Un día después de que María José Campanario sorprendiera con su aparición en 'Mask Singer: adivina quién canta' bajo el disfraz de Oveja, 'Ni que fuéramos Shhh' abordó la participación de la mujer de Jesulín de Ubrique en un concurso que, en un principio, iba a contar con Belén Esteban hasta que rescindió su contrato. Para ello, contaron con la intervención de la madrileña, por teléfono, quien hizo una inesperada revelación sobre el disfraz que había lucido Campanario.

María José Campanario tras descubrirse bajo la máscara de Oveja en 'Mask Singer 4'

, apuntó María Patiño a su compañera, después de recordar que, para romper su contrato con Esteban, el programa le dio "la versión oficial" de que "se había filtrado". "Tú tienes claro que es mentira", añadió la presentadora, algo con lo que la madrileña estuvo de acuerdo., confesó Esteban.

La colaboradora aseguró que "ha llegado un momento de mi vida en el que me da igual todo, pero es verdad que esta mañana cuando lo he visto me he quedado un poco así, te he llamado corriendo a ti". "Sinceramente, ella ha ido, me parece muy bien, estupendo, pero lo único que pido es que le podían haber cambiado mi disfraz, le podían haber puesto otro. Pero bueno, que no pasa nada, la vida es así", manifestó Esteban, entre risas.

"Me ha sentado mal que llevara mi disfraz"

"¿Crees que ella lo sabía?", indagó Patiño, en referencia a dicho origen del disfraz de Campanario. "No lo sé. Yo lo que sí sé es que ella quería ir a ese programa y había llamado desde la primera edición para ir. Y ha ido, de lo cual me alegro", respondió Esteban, para después recalcar que "la Ovejita era yo" e incluso desvelar que "tengo en el móvil la foto".

"Yo lo único que quiero que sepa todo el mundo es que tenía un contrato firmado. Y me pagaban muy bien, lo tengo que decir. Y yo fui tan leal, que no denuncié", insistió Esteban. La madrileña remató además su intervención con una confesión muy directa: "Lo que sí me ha sentado mal no es que vaya María José, que lo puedo llegar a entender, pero sí que llevara mi disfraz. Pero bueno, que ya está pasado".